持续性性兴奋症候群是一种极度的多余的、自发的兴奋。

持续性生殖器唤醒障碍是一种罕见的疾病，可能发生在男性或女性身上；它不包括在《精神疾病诊断和统计手册》第五版 ，文本修订(DSM-5) 或国际疾病分类第 10 版 (ICD-10) 中。

持续性生殖器唤醒障碍的原因尚不清楚。 它可以由性或非性活动或没有明显刺激引起。焦虑和对疼痛复发的高度警觉可能使该病持续存在。目前认为这些症状是盆腔肌肉张力过高导致的。

在没有任何性欲或主观冲动情况下，不必要的、扰人的、自发的性兴奋（如刺痛、搏动）即出现。这样的感觉持续数小时或数天，通常会造成很大的痛苦与无奈。

持续性性兴奋障碍的诊断主要基于引起明显痛苦的特征性症状和体征。