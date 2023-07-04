看法 进行患者培训
持续性性兴奋症候群是一种极度的多余的、自发的兴奋。
持续性生殖器唤醒障碍是一种罕见的疾病，可能发生在男性或女性身上；它不包括在《精神疾病诊断和统计手册》第五版 ，文本修订(DSM-5) 或国际疾病分类第 10 版 (ICD-10) 中。
持续性生殖器唤醒障碍的原因尚不清楚。 它可以由性或非性活动或没有明显刺激引起。焦虑和对疼痛复发的高度警觉可能使该病持续存在。目前认为这些症状是盆腔肌肉张力过高导致的。
在没有任何性欲或主观冲动情况下，不必要的、扰人的、自发的性兴奋（如刺痛、搏动）即出现。这样的感觉持续数小时或数天，通常会造成很大的痛苦与无奈。
持续性性兴奋障碍的诊断主要基于引起明显痛苦的特征性症状和体征。
持续性性兴奋症候群的治疗
对于持续性性兴奋症候群的治疗还不清楚。 自我刺激达到高潮可能在最初时有用，但这种方法往往随着时间的推移会越来越不管用，而且大多数女性发现这种治疗方法很痛苦。
带有生物反馈的盆底物理疗法可能会有帮助，尤其是当它与基于认知疗法的正念相结合时。据报道，高剂量的选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 有效，但数据很少。
对这种疾病的存在且该症状有可能自发消失的简单认识可能对某些女性有帮助。