应警告患者及其亲人，在开始服用抗抑郁药或增加剂量后的一周内，少数患者可能显得更烦躁，沮丧和焦虑。 随治疗而恶化的症状应报告给医生。应密切观察易激惹、抑郁、焦虑症状，如这些情况没有被观察并被迅速处理，一些儿童和青少年将可能自杀。

药厂赞助研究的FDA( Food and Drug Administration)的数据库分析导致了黑框警告，抗抑郁药的使用与年龄≤24岁患者的自杀观念和自杀未遂风险增加有关。但FDA和其他数据的后续分析对这一结论表示怀疑(1)。

有证据表明，自杀风险在不同类型的抗抑郁药物中并无差异。这些药物包括SSRIs，5-羟色胺、去甲肾上腺素再摄取抑制剂、三环抗抑郁药和MAOIs。没有充分证据来定量确定与特定抗抑郁药相关的风险。