包括阴部阻滞麻醉、会阴浸润麻醉、宫颈旁阻滞麻醉。

阴部阻滞 包括通过阴道壁注射局部麻醉剂，以便麻醉剂在阴部神经穿过坐骨棘时浸润阴部神经。这种阻滞可以麻醉阴道下段、会阴、和外阴后部；外阴前部为腰部皮神经分布，未受阻滞麻醉。如果产妇不希望进行硬膜外麻醉或脊髓麻醉，或者产程已进入后期，没有时间进行硬膜外注射，那么阴道阻滞是一种安全、简单的无并发症自然阴道分娩方法。 阴部阻滞的并发症包括麻醉药注入血管内、血肿和感染。

会阴浸润 在有限的情况下才使用麻醉剂。例如，如果患者即使接受了硬膜外或阴部阻滞仍感到会阴疼痛，或患者没有使用其他镇痛药物，尤其是预计会出现大面积裂伤或会阴切开术时，也可以使用它。该方法不如有效的阴部阻滞剂有效。

宫颈旁阻滞麻醉不适用于分娩，因为可使胎心过缓的发生率>10% (1)。 这项操作涉及在宫颈的3点和9点钟位置注射5~10mL1％的利多卡因或氯普鲁卡因（其半衰期较短），镇痛作用持续时间较短。