盆腔充血综合征是一种因站立或性交而加剧的慢性疼痛，与卵巢或卵巢附近的静脉曲张有关。

盆腔瘀血综合征是慢性盆腔痛的一种常见原因。静脉曲张和静脉功能不全在卵巢静脉中常见，但是通常是无症状的。一些女性出现症状的原因尚不清楚。大多数患有盆腔充血综合征的女性年龄在20至45岁之间，并且是经产妇。一种理论认为，卵巢静脉充血会导致内膜拉伸，血管内皮和平滑肌细胞扭曲，导致血管活性物质释放，导致炎症和疼痛。

盆腔瘀血综合征的症状和体征 患有盆腔充血综合征的女性，至少在一次怀孕后会出现盆腔疼痛。后续妊娠都会使疼痛恶化。 典型的疼痛表现是隐痛，但是也可以表现为尖锐的疼痛或刺痛。每天结束的时候（久坐或久站后）都会疼痛加重，躺下后症状缓解。性交期间或性交后也会使疼痛加重。通常伴有腰痛、腿部疼痛，有时还会出现异常子宫出血(1)。 疼痛往往是单侧的，但也可能是双侧的。 女性的臀部、大腿、阴道或外阴也可能有静脉曲张。 盆腔检查检测卵巢压痛和宫颈摇摆痛。 症状和体征 1.Bendek B, Afuape N, Banks E Desai, et al: Comprehensive review of pelvic congestion syndrome: Causes, symptoms, treatment options.Curr Opin Obstet Gynecol 32 (4):237–242, 2020.

盆腔瘀血综合征的诊断 临床标准

在影像诊断时检测是否存在卵巢静脉曲张 诊断盆腔淤血综合征要求疼痛存在>6个月，并且卵巢在检查时要有压痛。 可以进行超声造影术，但是当女性处于躺卧位的时候不会显示静脉曲张。 一些专家建议，如果必要的话可以用其他影像学检查（如静脉造影术、CT、MRI，磁共振静脉造影）来确诊盆腔静脉曲张。选择性静脉造影可用于确认盆腔静脉曲张。 当盆腔痛令人困扰，并且不能鉴别病因，需行腹腔镜检查。

盆腔瘀血综合征的治疗 非甾体类抗炎药(NSAIDs)

醋酸甲羟孕酮， 或者促性腺激素释放激素（GnRH）激动剂 盆腔充血综合征的治疗包括非甾体抗炎药，有时使用高剂量醋酸甲羟孕酮或促性腺激素释放激素激动剂。已使用静脉双氢麦角胺和甲羟孕酮。目前缺乏关于治疗方案的高质量证据。 如果这些药物无效且疼痛持续且严重，可考虑血管内栓塞或硬化治疗。 静脉造影检查时发现的静脉曲张可在局部麻醉和静脉镇静后用小线圈套扎或栓塞剂栓塞。这个装置可以减少80%止痛药的使用