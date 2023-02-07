宫颈息肉是宫颈和宫颈管上常见的良性赘生物。大多数宫颈息肉是无症状的，但有些会引起阴道出血。依靠盆腔检查进行诊断。治疗方法是息肉切除术，通常作为一种小型门诊手术。

宫颈息肉在妇女中的发生率为2%～5%。通常起源于宫颈管。宫颈管息肉很可能宫颈管息肉很可能是由慢性炎症引起。很少发生恶变。

宫颈息肉的症状和体征 宫颈管息肉可以发生经间期出血、性交后出血或者感染，引起脓性阴道排液（白带）。 宫颈管息肉通常呈粉红色，发亮，直径<1cm、组织脆。 宫颈息肉 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

宫颈息肉的诊断 阴道窥镜检查 ：通过阴道镜检查诊断宫颈息肉。 行宫颈细胞学检查以排除宫颈癌。

宫颈息肉的治疗 手术切除 引起出血或排液的应切除。切除可以在门诊完成，用镊子抓住根蒂部并扭断息肉（息肉摘除术）。通常，息肉切除术并不痛苦，也不需要局部麻醉。切除后很少发生出血，化学烧灼可以控制出血。 如果治疗后出血和排液仍持续存在，就要做宫颈细胞学检查和子宫内膜活检以排除癌。