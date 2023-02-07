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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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宫颈息肉

作者：Charles Kilpatrick, MD, MEd, Baylor College of Medicine
已审核/已修订 2月 2023
看法 进行患者培训

宫颈息肉是宫颈和宫颈管上常见的良性赘生物。大多数宫颈息肉是无症状的，但有些会引起阴道出血。依靠盆腔检查进行诊断。治疗方法是息肉切除术，通常作为一种小型门诊手术。

宫颈息肉在妇女中的发生率为2%～5%。通常起源于宫颈管。宫颈管息肉很可能宫颈管息肉很可能是由慢性炎症引起。很少发生恶变。

宫颈息肉的症状和体征

宫颈管息肉可以发生经间期出血、性交后出血或者感染，引起脓性阴道排液（白带）。

宫颈管息肉通常呈粉红色，发亮，直径<1cm、组织脆。

宫颈息肉的诊断

  • 阴道窥镜检查

：通过阴道镜检查诊断宫颈息肉。

行宫颈细胞学检查以排除宫颈癌。

宫颈息肉的治疗

  • 手术切除

引起出血或排液的应切除。切除可以在门诊完成，用镊子抓住根蒂部并扭断息肉（息肉摘除术）。通常，息肉切除术并不痛苦，也不需要局部麻醉。切除后很少发生出血，化学烧灼可以控制出血。

如果治疗后出血和排液仍持续存在，就要做宫颈细胞学检查和子宫内膜活检以排除癌。

关键点

  • 宫颈息肉是宫颈和宫颈管上常见的良性赘生物;它们通常是良性的。

  • 大多数是症状性的，有些可引起出血或感染，导致脓性阴道排液。

  • 通过阴道窥镜检查诊断。

  • 如果息肉引起症状，应将其切除；若切除后仍有出血或持续排液，则需要活检以排除癌症。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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