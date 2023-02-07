宫颈狭窄是颈内口变窄或闭塞（狭窄）。它通常没有症状，但可能会导致痛经，或者少数情况下导致不孕。依靠盆腔检查进行诊断。治疗方法是期待治疗或扩张。

宫颈狭窄既可能是先天性的，也可能是继发性的。

宫颈狭窄最常见的后天病因为

绝经

宫颈手术（如锥切术、烧灼术）

内膜消融治疗月经过多

宫颈或宫体癌

放疗

宫颈狭窄可能是完全性，也可能是部分性。

可能引起以下症状：

子宫积血（子宫内积血），导致盆腔疼痛或痛经

绝经前妇女，经血逆流至盆腔，可能引起子宫内膜异位症。

子宫积脓（脓液积聚在子宫内），尤其是患有宫颈癌或子宫癌的妇女。

治疗不孕症

宫颈狭窄的症状和体征 宫颈狭窄通常是无症状的。 绝经前妇女出现的症状包括闭经、痛经、异常出血和不孕症。绝经后妇女可能长时间没有症状。 子宫积血和子宫积脓可引起子宫扩大，有时可触及包块。

宫颈狭窄的诊断 盆腔检查使用仪器 通常仅在临床医生出于其他原因难以进入子宫腔时才诊断宫颈狭窄。 根据症状、体征（尤其是宫颈手术后发生闭经和痛经），或诊断试验（如巴氏[Pap]检查）但无法获得宫颈内膜细胞或子宫内膜标本时可怀疑诊断。 如果直径1～2mm的探针(子宫声或扩张器)不能进入宫腔，就诊断为完全性宫颈狭窄。 对没有巴氏检查异常史的绝经后妇女和没有症状及子宫异常的妇女，不需要做进一步的评价。 如果宫颈狭窄引起症状或子宫异常（如子宫积血、子宫积脓），应做宫颈细胞学检查和子宫内膜活检或扩张和刮宫术 (D & C) 以排除癌。

宫颈狭窄的治疗 如果有症状，就要扩宫颈管并放置支架 通常宫颈狭窄无需治疗。如果存在症状或子宫异常，宫颈狭窄才需要治疗，通常包括宫颈扩张和放置宫颈支架。