宫颈狭窄是颈内口变窄或闭塞（狭窄）。它通常没有症状，但可能会导致痛经，或者少数情况下导致不孕。依靠盆腔检查进行诊断。治疗方法是期待治疗或扩张。
宫颈狭窄既可能是先天性的，也可能是继发性的。
宫颈狭窄最常见的后天病因为
绝经
宫颈手术（如锥切术、烧灼术）
内膜消融治疗月经过多
宫颈或宫体癌
放疗
宫颈狭窄可能是完全性，也可能是部分性。
可能引起以下症状：
子宫积血（子宫内积血），导致盆腔疼痛或痛经
绝经前妇女，经血逆流至盆腔，可能引起子宫内膜异位症。
子宫积脓（脓液积聚在子宫内），尤其是患有宫颈癌或子宫癌的妇女。
治疗不孕症
宫颈狭窄的症状和体征
宫颈狭窄通常是无症状的。
绝经前妇女出现的症状包括闭经、痛经、异常出血和不孕症。绝经后妇女可能长时间没有症状。
子宫积血和子宫积脓可引起子宫扩大，有时可触及包块。
宫颈狭窄的诊断
盆腔检查使用仪器
通常仅在临床医生出于其他原因难以进入子宫腔时才诊断宫颈狭窄。 根据症状、体征（尤其是宫颈手术后发生闭经和痛经），或诊断试验（如巴氏[Pap]检查）但无法获得宫颈内膜细胞或子宫内膜标本时可怀疑诊断。
如果直径1～2mm的探针(子宫声或扩张器)不能进入宫腔，就诊断为完全性宫颈狭窄。
对没有巴氏检查异常史的绝经后妇女和没有症状及子宫异常的妇女，不需要做进一步的评价。
如果宫颈狭窄引起症状或子宫异常（如子宫积血、子宫积脓），应做宫颈细胞学检查和子宫内膜活检或扩张和刮宫术 (D & C) 以排除癌。
宫颈狭窄的治疗
如果有症状，就要扩宫颈管并放置支架
通常宫颈狭窄无需治疗。如果存在症状或子宫异常，宫颈狭窄才需要治疗，通常包括宫颈扩张和放置宫颈支架。
关键点
宫颈管狭窄可能是先天性或后天性的（例如，因绝经、宫颈手术、子宫内膜消融、宫颈癌或子宫癌，或放射治疗所致）。
宫颈狭窄通常是无症状的。
根据症状和体征，或无法获取宫颈内膜或子宫内膜样本，应怀疑宫颈管狭窄；直径1~2mm的探针无法通过及进入宫腔可确认完全狭窄。
如果有症状或子宫异常（如子宫积血、子宫积脓），应先做宫颈细胞学检查和子宫内膜活检或诊刮术以排除肿瘤，然后行宫颈扩张并放置支架。