在子宫内膜异位症中，功能正常的子宫内膜细胞植入子宫腔外的盆腔。症状取决于植入物的位置。典型的三联征是痛经、性交困难和不孕，但症状也可能包括排尿困难和排便时疼痛。症状的严重程度与疾病的分期是不相关的。可直接诊断，有时需要依据活检（通常通过腹腔镜）。影像学检查（经阴道超声、MRI）有助于诊断更晚期的病例（例如，涉及卵巢的子宫内膜异位症[子宫内膜异位症]）。治疗包括抗炎药、抑制卵巢功能和子宫内膜组织生长的药物、手术切除异位内膜灶，对病情严重且无生育要求的患者可以做全子宫切除或全子宫及双侧输卵管卵巢切除术。

子宫内膜异位症通常局限于盆腔器官的腹膜或浆膜表面，常见的包括卵巢、阔韧带、后穹隆、子宫骶骨韧带以及腹膜。

较为少见的发病部位包括输卵管、直肠阴道隔、小肠和大肠的浆膜表面、输尿管、膀胱、阴道、宫颈、手术瘢痕，以及更为罕见的肺、胸膜和心包。

腹膜植入物出血被认为会引发无菌性炎症，进而导致纤维蛋白沉积、粘连形成，并最终形成瘢痕。

17 项研究的荟萃分析显示子宫内膜异位症的患病率如下（1）

育龄妇女为 18%

不孕妇女中占比31％

有42％的女性患有慢性盆腔疼痛

子宫内膜异位症的诊断可能会延迟。从症状出现到诊断的时间从 4 到 11 年不等（2)，平均诊断年龄为 28 岁（3）。子宫内膜异位症也会发生在青少年中，但很少发生在初潮前的女孩中。

子宫内膜异位症的治疗 非甾体类抗炎药(NSAIDs)

雌孕激素避孕药

抑制卵巢功能的药物

手术切除或消融子宫内膜异位组织

如果病情严重且病人无生育要求，可行全子宫切除伴或不伴双侧卵巢输卵管切除术 疑似子宫内膜异位症的患者通常首先接受经验性治疗。如果采用非侵入性措施控制症状，则可以避免手术。 症状性药物治疗开始于止痛药（通常是非甾体抗炎药）和激素类避孕药。如果这些方法无效，则建议患者进行更强化的药物治疗（GnRH 类似物、芳香化酶抑制剂或达那唑）或接受腹腔镜检查以确认诊断和同时治疗。 诊断性腹腔镜检查用于检测子宫内膜异位症或其他症状的病因。如果存在子宫内膜异位症，则在同一手术中治疗病变。保守手术治疗是切除或消融子宫内膜异位症植入物并去除盆腔粘连。如果存在卵巢子宫内膜异位症，可以进行卵巢囊肿切除术。应根据病人的年龄、症状、是否有保留生育的要求和疾病范围给予个体化的治疗。 子宫内膜异位症手术治疗后，通常会给予激素避孕药或其他药物。大多数患者的子宫内膜异位症会在手术后或停药后6个月至 1 年内复发，除非卵巢功能被永久完全切除。 经腹全子宫切除伴或不伴双侧卵巢输卵管切除术可用于治疗子宫内膜异位症。然而，绝经前妇女或接受雌激素治疗的妇女即使在子宫切除后子宫内膜异位症仍可能复发。 药物治疗 通常，非甾体抗炎药用于缓解疼痛。如果症状较轻并且患者已完成生育，那么这些可能就是所需的全部治疗。 抑制卵巢功能的药物可抑制异位灶的生长和活性。药物治疗可有效控制疼痛，但不能改变患轻微或轻度子宫内膜异位症妇女的生育率。 以下激素避孕药通常用作初始治疗： 连续组合（雌激素-孕激素） 避孕药

孕激素，适用于有雌激素治疗禁忌症的患者 通常仅当使用 NSAID 或激素避孕药无法很好控制症状时才使用以下药物： 促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂（例如亮丙瑞林）和拮抗剂（例如恶拉戈利）

芳香化酶抑制剂 （例如阿那曲唑、来曲唑）

达那唑 GnRH激动剂 最初会增加下丘脑 GnRH 的分泌，但继续使用会暂时减少垂体释放促卵泡激素 (FSH)，导致 雌激素 卵巢产生；然而，治疗仅限于 ≤ 6个月，因为长期使用可能会导致骨质流失。如果持续治疗 > 4至6个月，可同时使用孕激素或二磷酸盐 ，以最大限度地减少骨质流失。 子宫内膜异位症复发的女性可能需要再次治疗。 GnRH拮抗剂恶拉戈利直接降低GnRH的分泌，从而抑制垂体释放FSH，并抑制卵巢产生雌激素。它有2种不同剂量； 较高的剂量可用于治疗性交困难和子宫内膜异位的其他症状。长期使用可能会导致骨质流失。如果持续治疗 > 6个月，可同时使用孕激素（如反向添加疗法）可能最大限度地减少骨质流失。 GnRH 拮抗剂 relugolix 联合雌二醇 1 mg 和炔诺酮 0.5 mg 正在进行临床试验，用作子宫内膜异位症的主要治疗方法；这种组合可以最大限度地减少潮热和骨质流失 。使用期限限制为 24 个月，因为可能持续的骨质流失可能是不可逆的。 芳香化酶抑制剂 当 GnRH 类似物无法有效抑制子宫内膜异位症时，可以考虑使用，因为一些子宫内膜异位症植入物具有内在芳香化酶活性，可以通过转化循环雄激素前体产生雌激素（1）。 达那唑, 一种合成类雄激素并抗促性腺激素释放激素，可抑制排卵。然而，它的雄激素方面的副作用限制了它的应用。 在GnRH类似物或芳香酶抑制剂之后给予周期性或连续的 复方避孕药可能会减缓疾病进展，并且对于那些在停止使用这些更强的药物后不打算立即怀孕的女性来说是有必要的。 手术 大多数中度至重度子宫内膜异位症的妇女通过摘除或切除尽可能多的异位病灶以获得最有效的治疗，同时尽可能地恢复盆腔解剖结构并保留生育能力。可以电灼腹膜表面子宫内膜异位灶。深而广泛的内异灶应被切除。 腹腔镜手术的指征包括 中度至重度盆腔疼痛，药物治疗无效

子宫内膜异位症

明显的盆腔粘连

输卵管阻塞

手术后几个月内想要怀孕

性交困难（除非在诊断性腹腔镜检查期间进行手术治疗，否则手术治疗是二线治疗） 腹腔镜消融或切除 是治疗子宫内膜异位症最常见的手术方式；腹膜或卵巢病变有时可以用电灼术、切除术，或罕见的用激光汽化。子宫内膜异位症通常会在 1 至 2 年内复发，无需药物治疗。子宫内膜异位症的激素治疗在怀孕期间是禁忌的，所以不孕患者通常被建议在手术后尽快怀孕。 卵巢囊肿切除术 如果存在卵巢子宫内膜异位症则需要进行检查。 腹腔镜或膀胱切除术后，生育率与子宫内膜异位症的严重程度成反比。如果切除不完全，有时会在围手术期给予GnRH拮抗剂，但这种策略是否会提高生育率尚不清楚。腹腔镜下通过电灼或激光切除宫骶韧带病灶也许可以减轻盆腔疼痛。 直肠阴道子宫内膜异位症是最严重的一种疾病，可以用子宫内膜异位的常规治疗方法治疗；然而，可能需要结肠切除或手术来防止结肠阻塞。 子宫切除术 (伴或不伴双侧输卵管卵巢切除术)通常都应仅用于有中度至重度盆腔疼痛、已完成生育且希望接受确定性手术的患者。子宫切除术可清除附着在子宫或直肠子宫陷凹的粘连或植入物。 如果50岁以下的女性接受子宫切除和双侧输卵管卵巢切除术，应考虑雌激素治疗（例如，治疗更年期症状）。 同时，连续孕激素治疗（如醋酸甲羟孕酮2.5mg口服，每日1次）应与雌激素治疗联合用药，因为如果单用雌激素，残留的异位病灶可能继续生长，并导致疾病复发。对于大于50岁，已行双侧输卵管卵巢切除术但仍有症状的病人，可考虑单用连续孕激素治疗（醋酸炔诺酮2.5-5.0mg 口服，醋酸甲羟孕酮 5mg 口服,1次/天，微粒化孕酮100至200毫克，睡前口服） 治疗参考文献 1.Ferrero S, Gillott DJ, Venturini PL, Remorgida V: Use of aromatase inhibitors to treat endometriosis-related pain symptoms: a systematic review. Reprod Biol Endocrinol.2011;9:89.2011 年 6 月 21 日发布。doi:10.1186/1477-7827-9-89