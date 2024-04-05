镇痛药

完全排空乳汁

抗葡萄球菌抗生素

初步治疗是使用止痛药（对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药 [NSAID]）来控制疼痛和肿胀。为了彻底排空乳房中的乳汁，可以在母乳喂养或吸奶之前或期间对乳房进行热敷。鼓励摄入液体。这些措施足以治疗许多轻度或中度乳腺炎。

乳房炎对保守措施无反应或表现为严重（如进行性红斑、全身疾病迹象），可使用针对金黄色葡萄球菌 （最常见的致病病原体）的抗生素进行治疗 (1)。例子

双氯西林500mg每6小时一次口服，持续7～10天

对于女性对青霉素过敏，头孢氨苄500mg po qid或克林霉素300mg po tid，持续10〜14天。

较少情况下也可红霉素250毫克口服Q 6 h

如果症状不缓解并且没有脓肿，可考虑给予万古霉素1g静脉注射，12小时1次或头孢替坦1～2g静脉注射，12小时1次，以覆盖耐药菌群。治疗期间应继续哺乳，因为排空受感染的乳房也是有效的治疗措施。

乳房脓肿 通过超声波进行诊断，主要通过针吸或手术切开引流来治疗。常使用针对金黄色葡萄球菌的抗生素。

目前并不清楚是否有必要使用针对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的抗生素来治疗乳腺炎或乳腺脓肿。在极少数情况下，当没有脓肿并且患者使用抗生素后病情没有好转时，可以进行乳培养。