乳腺炎（mastitis）指乳腺疼痛性炎症，通常伴感染。
母乳喂养开始几周后出现的发烧通常是由于乳腺炎引起的。葡萄球菌类是最常见的病因。
乳腺脓肿非常少见，偶由耐甲氧西林金黄色葡萄球菌造成。
直肠炎的症状和体征
乳腺炎症状可包括高热及乳腺局部症状：红肿、硬结、压痛、疼痛、肿胀和局部发热。乳腺炎与开始哺乳时常出现的乳头疼痛和皲裂不同。
乳腺炎的诊断
病史和体格检查
乳腺炎的诊断依据病史和检查。乳腺炎必须与无炎症或感染的乳房充血相鉴别。
治疗乳腺炎
镇痛药
完全排空乳汁
抗葡萄球菌抗生素
初步治疗是使用止痛药（对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药 [NSAID]）来控制疼痛和肿胀。为了彻底排空乳房中的乳汁，可以在母乳喂养或吸奶之前或期间对乳房进行热敷。鼓励摄入液体。这些措施足以治疗许多轻度或中度乳腺炎。
乳房炎对保守措施无反应或表现为严重（如进行性红斑、全身疾病迹象），可使用针对金黄色葡萄球菌 （最常见的致病病原体）的抗生素进行治疗 (1)。例子
双氯西林500mg每6小时一次口服，持续7～10天
对于女性对青霉素过敏，头孢氨苄500mg po qid或克林霉素300mg po tid，持续10〜14天。
较少情况下也可红霉素250毫克口服Q 6 h
如果症状不缓解并且没有脓肿，可考虑给予万古霉素1g静脉注射，12小时1次或头孢替坦1～2g静脉注射，12小时1次，以覆盖耐药菌群。治疗期间应继续哺乳，因为排空受感染的乳房也是有效的治疗措施。
乳房脓肿 通过超声波进行诊断，主要通过针吸或手术切开引流来治疗。常使用针对金黄色葡萄球菌的抗生素。
目前并不清楚是否有必要使用针对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的抗生素来治疗乳腺炎或乳腺脓肿。在极少数情况下，当没有脓肿并且患者使用抗生素后病情没有好转时，可以进行乳培养。
治疗参考文献
1.Breastfeeding Challenges: ACOG Committee Opinion Summary, Number 820.Obstet Gynecol.2021 Feb 1;137(2):394-395.doi: 10.1097/AOG.0000000000004254.