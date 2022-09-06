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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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铁过载的概述

（含铁血黄素沉着症；血色沉着病）

作者：James Peter Adam Hamilton, MD, Johns Hopkins University School of Medicine
已审核/已修订 9月 2022
看法 进行患者培训

    成人每天从表皮和胃肠道细胞中丢失的铁通常为1mg；有月经周期的女性平均额外从月经中丢失的铁为0.5至1mg/天。在经典的美国饮食中，丢失的铁可通过吸收10至20毫克的铁而保持平衡。铁的吸收是根据体内的铁储存进行调节的，且常同人体的需求相平衡。然而，因为没有生理机制可从体内去除铁，超过身体所需的吸收铁（或通过反复输血获得）将沉积在组织中。

    • 含铁血黄素沉着症是铁的局灶性沉积，通常不会引起组织损伤。

    • 血色沉积病（铁过载）是指铁沉积导致组织损伤的一种典型的系统性疾病。

    铁过载可能由 遗传性血色沉积病 （铁代谢异常的遗传性疾病）引起，或 继发性血色沉积病 引起，后者为由于铁摄入或吸收过多，或反复的输血导致的获得性疾病 (1, 2)。发病主要是由于铁沉积于内分泌器官（尤其是胰腺、性腺和脑垂体）、肝脏及心脏。

    在撒哈拉以南的非洲地区，铁过载最常见于消费富含铁质的发酵饮料的人群中。一般认为遗传因素参与了非洲患者铁过载的发病过程，但尚无相关基因被明确。

    (参见 于铁中毒特发性肺含铁血黄素沉着症。）

    参考文献

    1. 1.Bacon BR, Adams PC, Kowdley KV, et al: Diagnosis and management of hemochromatosis: 2011 Practice Guideline by the AASLD.Hepatology 54 (1): 328–343, 2011.

    2. 2.Fleming RE, Ponka P: Iron overload in human disease.New Engl J Med 366:348–359, 2012.

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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