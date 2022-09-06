成人每天从表皮和胃肠道细胞中丢失的铁通常为1mg；有月经周期的女性平均额外从月经中丢失的铁为0.5至1mg/天。在经典的美国饮食中，丢失的铁可通过吸收10至20毫克的铁而保持平衡。铁的吸收是根据体内的铁储存进行调节的，且常同人体的需求相平衡。然而，因为没有生理机制可从体内去除铁，超过身体所需的吸收铁（或通过反复输血获得）将沉积在组织中。

含铁血黄素沉着症 是铁的局灶性沉积，通常不会引起组织损伤。

血色沉积病（铁过载）是指铁沉积导致组织损伤的一种典型的系统性疾病。

铁过载可能由 遗传性血色沉积病 （铁代谢异常的遗传性疾病）引起，或 继发性血色沉积病 引起，后者为由于铁摄入或吸收过多，或反复的输血导致的获得性疾病 (1, 2)。发病主要是由于铁沉积于内分泌器官（尤其是胰腺、性腺和脑垂体）、肝脏及心脏。

在撒哈拉以南的非洲地区，铁过载最常见于消费富含铁质的发酵饮料的人群中。一般认为遗传因素参与了非洲患者铁过载的发病过程，但尚无相关基因被明确。

(参见 于铁中毒 及 特发性肺含铁血黄素沉着症。）