铁中毒是儿童中毒死亡的首要因素。症状首先表现为急性胃肠炎，随后是静止期，然后发生休克和肝衰竭。测定血清铁含量、发现胃肠道内有辐射透不过的铁片剂、或有无法解释的代谢性酸中毒伴有其他提示有铁中毒的证据可诊断铁中毒。大量铁摄入通常用全肠道灌洗和静脉注射去铁胺进行螯合疗法来治疗。

(参见 于中毒的基本原则。）

应用广泛的非处方药物中含有铁。很多种铁化合物用于非处方药物和处方药物中，最常见的是

硫酸亚铁（20%铁元素）

葡萄糖酸铁（12%铁元素）

富马酸亚铁（33%铁元素）

对儿童来说，铁片剂看起来像糖果一样。产前的多种维生素片是大多数儿童摄入致死性的铁的来源。儿童复合维生素咀嚼片中含有很少量的铁，基本不会发生中毒。

铁中毒的病理生理 铁对胃肠道、心血管和中枢神经系统有毒性。这种特殊的机制还不清楚，但是多余的游离铁会影响酶促过程并干扰氧化磷酸化而导致代谢性酸中毒。铁还可以像氧化剂一样催化自由基的形成，当血浆蛋白的结合达到饱和时，铁和水结合产生氢氧化铁和自由H+离子，参与代谢性酸中毒的形成。早期发生的凝血障碍是凝血链被干扰所致，晚期则是因为肝损害。 中毒情况与摄入元素铁的量有关。20mg/kg以下的铁元素是没有毒性的，20～60mg/kg有轻到中度的毒性，>60mg/kg则会导致严重的症状。

铁中毒的症状和体征 铁中毒的症状包含5个阶段(见表 铁中毒分期)。然而，症状和进展变化很大。阶段一症状的严重程度反映铁中毒总体严重性。后期阶段的症状只有在第一阶段是中重度的情况下发生。 如果铁摄入后首个6小时内无症状发生，严重中毒的可能性极小。 若首个6小时内出现休克和昏迷，死亡率约为10%。 表格 铁中毒分期 表格

铁中毒的诊断 腹部X线检查

摄入后3～4小时测定血清铁、电解质和pH 在混合性摄入（因为铁无处不在）、接触铁的幼儿、不能解释的代谢性酸中毒或重度的酸中毒或出血性胃肠炎的情况下应当考虑铁中毒。因为儿童经常分享，已经摄入铁的幼儿的同胞兄弟姐妹和玩伴应当进行评估。 腹部X线检查时常用于证实铁摄入，可以检测到完整的铁片和铁结石，但是不能发现咀嚼后的和溶解的铁片、液态铁制剂和复合铁维生素制剂。 在摄入3～4小时后可测定血清铁、电解质和pH值。如果有可疑的铁摄入并伴下述任一情况应怀疑有铁中毒： 呕吐和腹痛

血清铁升高>350mcg/dL（63micromol/L）

X线可见铁

不能解释的代谢性酸中毒 铁水平可能预示了铁中毒；然而，单独的铁水平并不能精确预测铁中毒。总铁结合力常是不精确的，对诊断严重铁中毒没有帮助，不值得推荐。 最精确的方法是连续检测血清铁水平、HCO3、和pH值（计算阴离子间隙）；应联合评价这些结果并与病人的临床表现结合考虑。 例如，毒性表现为铁水平升高、阴离子间隙代谢性酸中毒升高、症状恶化，或者更典型的这些结果的组合。 由于敏感性差，不再推荐去铁胺激发试验用于评估可能的铁过量。在该试验中，肌内给予去铁胺（一种铁螯合剂），并评估连续尿液样本的特征性橙色或红棕色（红葡萄酒尿液），这是由排泄的铁氧胺引起的。 临床计算器 阴离子间隙

铁中毒的治疗 全肠道灌洗

对严重铁中毒，静脉使用去铁胺 如果在腹部X线检查时看到不透X线的片剂，行全胃肠道灌洗并给予成人聚乙二醇1～2L/h，儿童25～40mL/kg/h直至X线不再发现可见的铁片。 留置鼻胃管是必须的，可以通过胃管给大容量的药物，但必须做好气道保护，必要时可先行气管插管。（见 气管插管)。 由于呕吐常有效地排空胃内容物，胃灌洗多没有帮助。活性炭不能吸附铁，仅在同时有其他毒物摄入时才使用。 比轻度胃肠炎表现严重的所有病人应当住院。有严重中毒（代谢性酸中毒、休克、严重胃肠炎、或血清铁水平>500mcg/dL [89.5 micromol/L]) ）的病例应静脉给予去铁胺，以鳌合血清铁。按最大15mg/（kg•h）的速度滴定去铁胺直至出现低血压。因为去铁胺和铁中毒都可降低血压，接受去铁胺治疗的患者需要静脉补液。