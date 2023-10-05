慢性淋巴细胞性白血病（CLL）的特征是表型成熟的恶性B淋巴细胞逐渐积累。原发部位包括外周血、骨髓、脾和淋巴结。症状和体征可能不存在，也可表现为淋巴结肿大、脾大、肝脏大、疲劳、发热、盗汗、意外体重减轻和早期饱腹感。通过外周血流式细胞术和免疫表型分析进行诊断。治疗要等到症状出现后再进行，通常涉及化学疗法和免疫疗法。但是，治疗方法不断发展，一线治疗方案可能包括靶向药物如Bruton酪氨酸激酶（Btk）和Bcl-2抑制剂，无论是否进行化疗。

(参见于白血病的概述。)

慢性淋巴细胞性白血病是西方国家最常见的白血病类型。The 美国癌症协会 预计 2023 年美国将新增近 19,000 例 CLL 病例，约 4500 人死亡；大多数病例和几乎所有死亡都是成年人。CLL患者的平均年龄为70岁。 CLL在儿童中极为罕见。在美国，男女患CLL的平均终生风险约为0.57%（175分之一）。

虽然CLL病因不明，但有些案例提示遗传因素参与的可能。慢性淋巴细胞白血病在日本和中国很少见，在美国居住的日裔人群中发病率似乎没有增加，这表明遗传因素的重要性。慢性淋巴细胞白血病 (CLL) 在德系犹太人血统的人群中更为常见。

CLL的病理生理学 在慢性淋巴细胞性白血病中，CD5 + B细胞发生恶性转化。通过获得致单克隆B细胞淋巴细胞增多（MBL）的突变，B细胞被连续激活。遗传异常的进一步积累和单克隆B细胞的后续致癌转化导致CLL。淋巴细胞最初在骨髓中积累，然后扩散到淋巴结和其他淋巴组织，最终导致脾肿大，肝肿大和全身症状，例如疲劳，发烧，盗汗，早饱和非有意的体重下降。 随着CLL的进展，异常的造血导致贫血、中性粒细胞减少、血小板减少及免疫球蛋白生成减少。多达三分之二的患者会出现低丙种球蛋白血症，增加感染并发症的风险。患者对自身免疫性溶血性贫血（直接抗球蛋白试验阳性）和自身免疫性血小板减少症的敏感性增加。 CLL可以演变为幼B淋巴细胞性白血病，并且可以转化为更高级别的非霍奇金淋巴瘤。 大约2％~10％的CLL病例发展成弥漫性大B细胞淋巴瘤（称为里氏转化）。

CLL的症状和体征 患者早期常无症状，或出现非特异性症状（如疲劳、虚弱、食欲减退、体重减轻、发热、和/或盗汗）可能促使评估。超过50％的患者有淋巴结肿大。淋巴结肿大可以是局部的（以颈部和锁骨上淋巴结为最常见）或全身性的。脾大和肝脏肿大较淋巴结肿大少见。皮肤受累（见图白血病皮肤（局部）) 很少见。

CLL的诊断 全血细胞计数和外周血涂片

外周血流式细胞检测

免疫表型 当外周血淋巴细胞绝对增多> 5000/mcL (> 5 × 109/L)，首先怀疑慢性淋巴细胞白血病的诊断。外周血流式细胞术可以确认循环B细胞的克隆性。循环中的淋巴细胞应表达CD5，CD19，CD20，CD23和κ或lambda轻链。淋巴细胞绝对计数<5000/mcL (< 5 × 109/L) ，但具有克隆性证据的患者可诊断单克隆B淋巴细胞增多症。每年约有1-2％的单克隆B淋巴细胞增多症患者会进展为CLL（1, 2)。诊断CLL不需要进行骨髓穿刺和活检。但是，如果这样做，骨髓通常会显示> 30％的淋巴细胞。 其他诊断结果包括低丙种球蛋白血症（见于<15%的病例）、乳酸脱氢酶(LDH)升高，尿酸升高，肝酶升高，很少出现高钙血症。诊断时以外周血进行细胞遗传学和分子研究有助于判断预后。 分类使用Rai或Binet分期系统。两种系统都无法有效预测疾病的早期进展。不建议将常规影像成像用于初始分期 （见表CLL的临床分期)。 表格 慢性淋巴细胞白血病的临床分期* 表格 诊断参考 1.Rawstron AC, Bennett FL, O'Connor SL, et al: Monoclonal B-cell lymphocytosis and chronic lymphocytic leukemia.N Engl J Med 359(6):575–583, 2008. 2.Semenzato G, Ghobrial IM, Ghia P: Monoclonal B-cell lymphocytosis, monoclonal gammopathy of undetermined significance, and T-cell clones of uncertain significance: are these premalignant conditions sharing a common identity? Lancet Haematol 10(7):e549–e556, 2023.doi:10.1016/S2352-3026(23)00086-8

CLL 的预后 慢性淋巴细胞性白血病的自然病史是高度可变的。生存期约为2~>20年，中位数约为10年。Rai分期为0期到Ⅱ期的患者不治疗可能存活5～20年。 CLL的其他预后特征包括 淋巴细胞倍增时间

特定基因异常 淋巴细胞倍增时间是指淋巴细胞绝对计数加倍所需的月数。 淋巴细胞倍增时间小于12 个月的未治疗患者的临床病程更具侵袭性。 特异的高风险细胞遗传学异常包括del（17p）和del（11q）。其他不良预后特征包括未突变的免疫球蛋白重链可变基因，流式细胞术中CD38的存在以及ZAP-70的表达。