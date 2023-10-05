慢性髓性白血病（CML）

90％~95％的慢性粒细胞白血病患者存在费城（Ph）染色体。Ph染色体是9号染色体和22号染色体相互易位t（9; 22）的产物。在这个易位过程中，9号染色体上的原癌基因ABL片段易位至22号染色体，并与BCR基因融合。嵌合融合基因 BCR-ABL负责产生癌蛋白bcr-abl酪氨酸激酶。

bcr-abl癌蛋白具有不受控制的酪氨酸激酶活性，可抑制细胞增殖，减少白血病细胞对骨髓基质的粘附，并保护白血病细胞免于正常的程序性细胞死亡（细胞凋亡）。

当异常多能造血祖细胞启动所有髓细胞过度生成时，可发生CML，主要在骨髓中，但也可发生于髓外部位（如脾脏，肝脏）。虽然粒细胞生成占优势，但恶性克隆可包括红细胞、巨核细胞、单核细胞，甚至一些T细胞和B细胞。正常造血干细胞仍然存在，并且在应用药物抑制CML克隆后能够再现。

未经治疗的CML经历三个阶段：

慢性期 ：开始的惰性期可持续5~6年

加速期 ：治疗无效、贫血加重、进行性血小板减少或增多、持续或恶化的脾肿大、克隆演变、血液嗜碱性粒细胞增多，骨髓或外周血中原始细胞增加（高达19%）

急变期：髓外原始细胞积聚（如骨骼、中枢神经系统、淋巴结，皮肤），外周血和骨髓原始细胞增加至≥20%

终末期可导致严重的并发症，表现与急性白血病相似，包括败血症和出血。一些患者可直接从慢性阶段进展为急性阶段。