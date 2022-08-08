恶病质是脂肪组织和骨骼肌的消耗引起的。许多情况下都会发生，常见于治疗失败的许多癌症患者。胰腺癌和胃癌特别会引起严重的恶病质。患者的体重可减轻10～20％。男性癌症患者的恶病质比女性患者更严重。肿瘤大小和转移范围均不能预示恶病质的程度。 恶病质与化疗(参见 癌症治疗概述)疗效差、功能状态差和死亡率高有关。

恶病质的主要原因不是食欲减退或能量摄入少。这种复杂的代谢疾病涉及组织分解代谢增加 、蛋白质合成减少和分解增加。恶病质是由肿瘤组织中的肿瘤细胞和正常细胞产生的某些细胞因子介导的，尤其是TNF-alpha、IL-1b和IL-6。三磷酸腺苷（ATP）-泛素蛋白酶途径也起作用。

恶病质易于诊断，主要表现为体重减轻，最明显的是脸部的颞肌肌肉的萎缩（希波克拉底相）。皮下脂肪的消耗增加了骨性突起部位压力性损伤的风险。