看法 进行患者培训
恶病质是脂肪组织和骨骼肌的消耗引起的。许多情况下都会发生，常见于治疗失败的许多癌症患者。胰腺癌和胃癌特别会引起严重的恶病质。患者的体重可减轻10～20％。男性癌症患者的恶病质比女性患者更严重。肿瘤大小和转移范围均不能预示恶病质的程度。 恶病质与化疗(参见 癌症治疗概述)疗效差、功能状态差和死亡率高有关。
恶病质的主要原因不是食欲减退或能量摄入少。这种复杂的代谢疾病涉及组织分解代谢增加 、蛋白质合成减少和分解增加。恶病质是由肿瘤组织中的肿瘤细胞和正常细胞产生的某些细胞因子介导的，尤其是TNF-alpha、IL-1b和IL-6。三磷酸腺苷（ATP）-泛素蛋白酶途径也起作用。
恶病质易于诊断，主要表现为体重减轻，最明显的是脸部的颞肌肌肉的萎缩（希波克拉底相）。皮下脂肪的消耗增加了骨性突起部位压力性损伤的风险。
癌症恶病质的治疗
恶病质的治疗与抗肿瘤治疗有关。如果能够控制或治愈肿瘤，恶病质也就能缓解。
应以患者的年龄、体型和活动水平为目标；经常给予额外的热量补充。体重增加的意义并不大，很可能只是增加脂肪组织，而不是肌肉，并不能改善功能和预后。因此，对于大多数癌症和恶病质患者，不推荐高热量补充。除非无法经口摄入足够的营养，否则不需要肠外营养支持。
其他干预措施有时可以缓解萎靡不振并改善功能。皮质类固醇可增加食欲、保持良好感觉，但是不增加体重。大麻素类（大麻、屈大麻酚）也能增加食欲，而不是体重。孕激素可增加食欲和体重，如醋酸甲地孕酮40mg，口服，一日两次或三次。调节细胞因子产生和效应的药物正在研究中。有时会给予雄激素类固醇，但可能会对肝功能产生不利影响，并可能加速某些癌症如前列腺癌的生长。