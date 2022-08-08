治愈癌症需要消除所有可能引起人一生中癌症复发的细胞。主要的治疗方法是：
手术是最古老有效的癌症疗法。它可以单独使用，也可以与其他方式结合使用。癌灶的大小、类型和部位决定手术的可行性和疗效。转移的存在通常排除手术。
放疗能够治疗许多恶性肿瘤 ，尤其是那些局限的或者放射野能够全部包绕的肿瘤。放疗加手术（针对头颈癌，喉癌或子宫癌）或化疗联合手术（针对肉瘤或乳腺癌，食道癌，肺癌或直肠癌）可提高治愈率，与传统手术相比。
全身性癌症方式包括
常规细胞毒治疗（如氟尿嘧啶、甲氨蝶呤、柔红霉素、环磷酰胺）
内分泌治疗（适用于前列腺癌、乳腺癌和子宫内膜癌等）
免疫治疗包括单克隆抗体、干扰素、生物反应调节剂、肿瘤疫苗和细胞疗法(用于许多不同类型的癌症)
区分药物如类维生素A（用于急性早幼粒细胞白血病）和异柠檬酸脱氢酶2（IDH2）抑制剂（用于急性粒细胞白血病)
利用基因组学和细胞和分子生物学日益增长的知识制造的靶向药物(如用于慢性髓细胞白血病的伊马替尼)
通常是根据患者自身和肿瘤的特点以及患者的意愿，制定适合患者的综合治疗方案。这些方式可以与主要疗法同时进行，也可以在治疗前或治疗后使用。术后辅助治疗和术前新辅助治疗的首要目的是预防癌症复发，提高生存率。
综合治疗在适当的情况下应当由放射肿瘤科医生、外科医生和肿瘤内科医生共同协作。治疗方法不断改进，许多随机对照临床研究仍在进行。如果适合的临床研究，应当与患者，建议参加。
治疗决策应考虑疗效和毒副反应，由多学科肿瘤治疗团队参与，通过坦诚地沟通、交流而制定。 尽管在这种敏感时刻讨论死亡相当难堪，但在癌症治疗早期，就应当了解患者对于如何度过生命的最后阶段的态度和想法（见预设医疗指示）。
对癌症治疗的反应
各种术语用于描述治疗疗效（见表癌症治疗反应的定义）。无病生存期或无进展生存期通常是治愈的指标，因不同类型的癌症而异。例如肺癌、结肠癌、膀胱癌、大细胞淋巴瘤和睾丸癌通常在无病生存5年后被shi'wei治愈。然而，乳腺癌和前列腺癌5年后还会复发，这种情况称为肿瘤休眠（现在是主要的研究领域）。10年的无病生存期是这些癌症更合适的治愈指标。
癌症治疗的疗效
术语
定义
治愈
疾病的症状、体征持久消失。尽管看似治愈的患者体内仍可能存在肿瘤细胞，最终导致复发。
完全缓解（CR）
没有癌症的证据
部分缓解（PR）
大量（通常 > 50%) 癌症体积缩小
疾病稳定（SD）
疾病既没有缓解，也没有进展
无病生存
达到完全缓解与复发或死亡之间的时间间隔，以先发生者为准
无进展生存期
从治疗结束到进展的时间
生存期
从诊断或干预结束到死亡的时间
各种癌症不同治疗方法及联合治疗的生存率（见表各种类型癌症的5年中位生存率）。
各种类型癌症的5年生存率
类型
5 年生存率 (%)
急性淋巴细胞白血病（儿童和成人）
70
急性髓系白血病
29
膀胱
77
骨和关节
67
脑和其他神经系统
33
乳房（女性）
90
宫颈
66
慢性淋巴细胞白细胞
87
慢性髓系白血病
90
结肠和直肠
65
食道
20
霍奇金淋巴瘤
88
肾脏和肾盂
76
喉
61
肝和肝内胆管
20
肺和支气管
22
黑色素瘤
93
骨髓瘤
56
非霍奇金淋巴瘤
73
口腔和咽
67
卵巢
49
胰腺
11
前列腺
97
软组织
65
小肠
68
胃
32
睾丸
95
甲状腺
90
子宫
81
Data from National Cancer Institute: Surveillance,Epidemiology, and End-Results Program.https://seer.cancer.gov/statistics/ .信息意味着 2011-2017 年的 5 年相对生存率。