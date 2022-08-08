治愈癌症需要消除所有可能引起人一生中癌症复发的细胞。主要的治疗方法是：

外科手术（适用于局部和局限性肿瘤）

放射治疗（适用于局部和局限性肿瘤）

全身癌症治疗 （全身性疾病）

手术是最古老有效的癌症疗法。它可以单独使用，也可以与其他方式结合使用。癌灶的大小、类型和部位决定手术的可行性和疗效。转移的存在通常排除手术。

放疗能够治疗许多恶性肿瘤 ，尤其是那些局限的或者放射野能够全部包绕的肿瘤。放疗加手术（针对头颈癌，喉癌或子宫癌）或化疗联合手术（针对肉瘤或乳腺癌，食道癌，肺癌或直肠癌）可提高治愈率，与传统手术相比。

全身性癌症方式包括

常规细胞毒治疗（如氟尿嘧啶、甲氨蝶呤、柔红霉素、环磷酰胺）

内分泌治疗（适用于前列腺癌、乳腺癌和子宫内膜癌等）

免疫治疗包括单克隆抗体、干扰素、生物反应调节剂、肿瘤疫苗和细胞疗法(用于许多不同类型的癌症)

区分药物如类维生素A（用于急性早幼粒细胞白血病）和异柠檬酸脱氢酶2（ IDH2 ）抑制剂（用于急性粒细胞白血病)

利用基因组学和细胞和分子生物学日益增长的知识制造的靶向药物(如用于慢性髓细胞白血病的伊马替尼)

通常是根据患者自身和肿瘤的特点以及患者的意愿，制定适合患者的综合治疗方案。这些方式可以与主要疗法同时进行，也可以在治疗前或治疗后使用。术后辅助治疗和术前新辅助治疗的首要目的是预防癌症复发，提高生存率。

综合治疗在适当的情况下应当由放射肿瘤科医生、外科医生和肿瘤内科医生共同协作。治疗方法不断改进，许多随机对照临床研究仍在进行。如果适合的临床研究，应当与患者，建议参加。

治疗决策应考虑疗效和毒副反应，由多学科肿瘤治疗团队参与，通过坦诚地沟通、交流而制定。 尽管在这种敏感时刻讨论死亡相当难堪，但在癌症治疗早期，就应当了解患者对于如何度过生命的最后阶段的态度和想法（见预设医疗指示）。