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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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癌症治疗概述

作者：Robert Peter Gale, MD, PhD, DSC(hc), Imperial College London
已审核/已修订 8月 2022
看法 进行患者培训

    治愈癌症需要消除所有可能引起人一生中癌症复发的细胞。主要的治疗方法是：

    手术是最古老有效的癌症疗法。它可以单独使用，也可以与其他方式结合使用。癌灶的大小、类型和部位决定手术的可行性和疗效。转移的存在通常排除手术。

    放疗能够治疗许多恶性肿瘤 ，尤其是那些局限的或者放射野能够全部包绕的肿瘤。放疗加手术（针对头颈癌，喉癌或子宫癌）或化疗联合手术（针对肉瘤或乳腺癌，食道癌，肺癌或直肠癌）可提高治愈率，与传统手术相比。

    全身性癌症方式包括

    • 常规细胞毒治疗（如氟尿嘧啶、甲氨蝶呤、柔红霉素、环磷酰胺）

    • 内分泌治疗（适用于前列腺癌、乳腺癌和子宫内膜癌等）

    • 免疫治疗包括单克隆抗体、干扰素、生物反应调节剂、肿瘤疫苗和细胞疗法(用于许多不同类型的癌症)

    • 区分药物如类维生素A（用于急性早幼粒细胞白血病）和异柠檬酸脱氢酶2（IDH2）抑制剂（用于急性粒细胞白血病)

    • 利用基因组学和细胞和分子生物学日益增长的知识制造的靶向药物(如用于慢性髓细胞白血病的伊马替尼)

    通常是根据患者自身和肿瘤的特点以及患者的意愿，制定适合患者的综合治疗方案。这些方式可以与主要疗法同时进行，也可以在治疗前或治疗后使用。术后辅助治疗和术前新辅助治疗的首要目的是预防癌症复发，提高生存率。

    综合治疗在适当的情况下应当由放射肿瘤科医生、外科医生和肿瘤内科医生共同协作。治疗方法不断改进，许多随机对照临床研究仍在进行。如果适合的临床研究，应当与患者，建议参加。

    治疗决策应考虑疗效和毒副反应，由多学科肿瘤治疗团队参与，通过坦诚地沟通、交流而制定。 尽管在这种敏感时刻讨论死亡相当难堪，但在癌症治疗早期，就应当了解患者对于如何度过生命的最后阶段的态度和想法（见预设医疗指示）。

    对癌症治疗的反应

    各种术语用于描述治疗疗效（见表癌症治疗反应的定义）。无病生存期或无进展生存期通常是治愈的指标，因不同类型的癌症而异。例如肺癌、结肠癌、膀胱癌、大细胞淋巴瘤和睾丸癌通常在无病生存5年后被shi'wei治愈。然而，乳腺癌和前列腺癌5年后还会复发，这种情况称为肿瘤休眠（现在是主要的研究领域）。10年的无病生存期是这些癌症更合适的治愈指标。

    表格
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    癌症治疗的疗效

    术语

    定义

    治愈

    疾病的症状、体征持久消失。尽管看似治愈的患者体内仍可能存在肿瘤细胞，最终导致复发。

    完全缓解（CR）

    没有癌症的证据

    部分缓解（PR）

    大量（通常 > 50%) 癌症体积缩小

    疾病稳定（SD）

    疾病既没有缓解，也没有进展

    无病生存

    达到完全缓解与复发或死亡之间的时间间隔，以先发生者为准

    无进展生存期

    从治疗结束到进展的时间

    生存期

    从诊断或干预结束到死亡的时间

    各种癌症不同治疗方法及联合治疗的生存率（见表各种类型癌症的5年中位生存率）。

    表格
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    各种类型癌症的5年生存率

    类型

    5 年生存率 (%)

    急性淋巴细胞白血病（儿童和成人）

    70

    急性髓系白血病

    29

    膀胱

    77

    骨和关节

    67

    脑和其他神经系统

    33

    乳房（女性）

    90

    宫颈

    66

    慢性淋巴细胞白细胞

    87

    慢性髓系白血病

    90

    结肠和直肠

    65

    食道

    20

    霍奇金淋巴瘤

    88

    肾脏和肾盂

    76

    61

    肝和肝内胆管

    20

    肺和支气管

    22

    黑色素瘤

    93

    骨髓瘤

    56

    非霍奇金淋巴瘤

    73

    口腔和咽

    67

    卵巢

    49

    胰腺

    11

    前列腺

    97

    软组织

    65

    小肠

    68

    32

    睾丸

    95

    甲状腺

    90

    子宫

    81

    Data from National Cancer Institute: Surveillance,Epidemiology, and End-Results Program.https://seer.cancer.gov/statistics/ .信息意味着 2011-2017 年的 5 年相对生存率。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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