放疗能够治疗许多恶性肿瘤（见癌症治疗概述），尤其是那些局限的或者放射野能够全部包绕的肿瘤。放疗加手术（针对头颈癌，喉癌或子宫癌）或化疗联合手术（针对肉瘤或乳腺癌，食道癌，肺癌或直肠癌）可提高治愈率，与传统手术相比。放射治疗可以在手术或化疗之前进行（新辅助疗）或手术或化疗后进行（辅助治疗)。

即使癌症不可治愈，放疗仍可以缓解症状：

脑肿瘤：改善患者功能，预防神经系统并发症

压迫脊髓的肿瘤：防止神经损伤进一步加重

上腔静脉综合征：缓解梗阻

疼痛的骨病变：常可缓解症状

辐射不能在不破坏一些相邻的正常细胞的情况下破坏癌细胞。 因此，必须权衡正常组织受损的风险与潜在收益。 影响放疗疗效的因素很多，包括：

辐射类型（例如，光子、电子、质子、α粒子、放射性核素类型）

剂量、计划、分级（即剂量如何随时间分配）

癌症对辐射致死的敏感性

通常，癌细胞因其高代谢和增殖速率而受到选择性的破坏。正常组织更有效地自我修复。

放疗过程中还需要考虑下列问题：

剂量和时间表

分馏

准确靶向癌症的能力

靶区范围

放射束的配置

剂量分布

治疗是量身定制的，利用癌生长的细胞动力学，最大限度地损害癌灶，同时最大限度地减少对正常组织的损害。

放射治疗疗程从患者的精确定位开始。泡沫铸件或塑料面罩往往是为了确保精确地重新定位，以进行连续治疗。有的使用激光引导的传感器。标准放疗包括姑息性放疗（大剂量，每天1次，数周）和根治性放疗（小剂量，每天1次，每周5天，共6周~8周）。

放疗的类型 放疗有多种不同的方法，包括 体外照射

立体定向放疗

适形放射治疗

近距离放射疗法

全身放射性核素 外照射 外束放射治疗可以用 光子（伽马辐射）

电子

质子 最常用的放疗方法是使用直线加速器发射伽马射线。适形放疗技术可以减少放射野边缘的散射，从而限制邻近正常组织的放射剂量。 电子束放疗的组织穿透力弱，适用于皮肤或表浅的癌症。根据穿透深度和肿瘤类型，采用不同能量的电子束。 质子放疗用途有限，但某些方面优于gamma-射线，可以在距离体表深部组织集聚能量，而gamma-射线会损伤放射束沿线的所有组织。质子放疗还能确保精确的照射边界，减少邻近组织的损伤，特别适合治疗眼部、颅底和脊柱肿瘤。 立体定向放疗 立体定向放射治疗使用多个精确聚焦的光束，对肿瘤进行精确的立体定向定位，以将单个高剂量或多个分次剂量递送至小型颅内或其他目标。光束从许多不同的角度传递，它们都在肿瘤处相遇，从而在到达肿瘤的途中穿过健康组织的许多不同区域；这意味着肿瘤接受的辐射剂量比周围任何健康组织都要高得多。立体定向治疗经常用于治疗中枢神经系统的转移。优点在于能够完全消除传统手术无法切除的肿瘤，而且不良反应小。缺点包括可治疗区域的大小有限，以及由于高剂量辐射对相邻组织的潜在危险。另外，立体定向放射疗法不能用于身体的所有部位。患者绝对不能移动，目标照射区域必须完全固定。 适形放射治疗 在适形放射治疗中，成像技术允许调整放射束的形状以符合肿瘤的尺寸，从而实现更精确的靶向。 近距离放射疗法 近距离放射疗法涉及将放射性粒子植入肿瘤内部（如，前列腺或子宫颈）。通常，粒子植入由CT或超声引导。与体外分割放疗相比，近距离放疗能够达到更高的有效辐射剂量，而且持续时间更长。 全身放射性核素 全身放射性核素治疗 适用于具有特异性受体、能够摄取核素的肿瘤（如治疗甲状腺癌的放射性碘）或者放射性核素与单克隆抗体结合（如碘-131联合托西莫单抗治疗非霍奇金淋巴瘤）。 同位素也可以缓解骨转移（如治疗前列腺癌的放射性锶或镭）。 其他的药物或治疗方法，如新辅助化疗，可以增加肿瘤组织对放疗的敏感性并提高疗效。