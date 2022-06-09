遗传性内源性血小板疾病

血小板活化放大作用性疾病是最常见的遗传性内源性血小板疾病并可引起轻度的出血。可能是由于血小板致密颗粒（贮存池缺乏）中ADP的减少，或花生四烯酸不能生成血栓素A2，或对血栓素A2的反应不足以引发血小板聚集所引起的。

血小板聚集试验可见暴露于胶原、肾上腺素和低浓度的二磷酸腺苷(ADP)后血小板聚集能力减弱，而暴露于高浓度的ADP后血小板聚集能力恢复正常。 使用非甾体抗炎药 (NSAID) 或阿司匹林也可能导致相同的模式，其效果可持续数天。 因此，在近期服用上述药物的患者中，不应进行血小板聚集试验。

血小板功能不全（Glanzmann病）是一种罕见的常染色体隐性遗传病，导致血小板膜糖蛋白IIb/IIIa 受体缺陷；血小板不能聚集。 患者可能有严重的黏膜出血（如，只有在鼻腔填塞或输注浓缩血小板后才能止住的鼻出血）。发现血小板暴露于肾上腺素、胶原、高浓度ADP后不能聚集，可明确诊断，但暴露于瑞斯托霉素后可出现短时聚集。控制严重的出血需要输注血小板。