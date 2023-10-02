止血是阻止血液从损伤血管中流出的过程，需要协同作用才能完成。
血管因素
血小板
血浆凝血因子
调节机制平衡了血凝块形成的趋势。止血异常可能导致 大出血或血栓形成。
止血的血管因素
血管因素通过局部血管收缩（对创伤的即刻反应）和渗入周围组织的血液压迫受损血管从而减少因创伤所致的血液丢失。血管壁受损激发血小板的黏附和激活，并从纤维蛋白原生成纤维蛋白聚合物；血小板和纤维蛋白结合形成凝血块。
血小板
许多机制，包括内皮细胞释放的一氧化氮和前列腺素，通过防止血小板凝集和保持血管壁的完整性来维持血液的正常流动。 当血管内皮受到损伤时，这些物质便不再产生。在这种情况下，血小板黏附到受损的血管内膜并形成聚合物。最初血小板聚集于一长串的血管性血友病因子（VWF）上，该因子之前由受刺激的内皮细胞分泌并固定于其上。VMF与血小板表面膜受体（糖蛋白Ib/IX）结合。血小板锚定在血管壁上被激活。在活化的过程中，血小板释放聚集介质，包括储存颗粒的腺苷二磷酸 (ADP)。
活化引起的其他生化变化包括
膜磷脂水解
抑制腺苷酸环化酶
动员细胞内钙
胞内蛋白磷酸化
花生四烯酸可转化为血栓烷A2；这个过程需要血小板环氧化酶的参与，而其可被阿司匹林不可逆性抑制，且可被许多NSAIDs（非甾体类抗炎药）可逆性抑制。
在受损的内皮细胞上，ADP、血栓烷A2和其他介质可引发更多血小板的聚集和激活。ADP的血小板受体包括P2Y12受体，该受体发送信号抑制腺苷酸环化酶，降低循环腺苷单磷酸（cAMP）水平，并促进糖蛋白IIb/IIIa受体的活化（由糖蛋白IIb和IIIa组装在活化的血小板表面膜上）。纤维蛋白原与毗邻的血小板糖蛋白IIb/IIIa复合物结合，将它们连接形成多聚体。
血小板可为凝血复合物提供结合和活化的位点，并生成凝血酶。 凝血酶 将纤维蛋白原转化为纤维蛋白单体，纤维蛋白单体聚合形成纤维蛋白聚合物，聚合后的血小板结合形成血小板-纤维蛋白止血栓。
血浆凝血因子
凝血因子在血小板和内皮细胞表面相互作用产生凝血酶，凝血酶将纤维蛋白原转化为纤维蛋白。纤维蛋白呈放射状连接和锚定于止血栓上，从而起到强化血凝块的作用。
在内源途径中，因子 XII、高分子量激肽原、前激肽释放酶和活化的因子 XI（因子 XIa）相互作用，从因子 IX 产生因子 IXa。IXa因子与VIIIa因子、促凝血磷脂（存在于活化的血小板、内皮细胞和组织细胞的表面）结合，形成的复合物可激活X因子。
在外源性途径中，因子VIIa和组织因子（TF）直接激活因子X(也许还有因子IX，见图凝血途径和表凝血反应的组分）。
凝血因子是在肝脏中产生的，除了 因子VIII，在肝窦细胞和肝外的内皮细胞中合成。组织因子表达通常仅限于血管周围细胞，因此外源途径激活仅在血管壁损伤时发生。
凝血途径
凝血反应的构成
因子的序列或名称
同义词
目的
血浆因子
I
纤维蛋白原
纤维蛋白单体（和聚合物）的前体
II
凝血酶原
凝血酶的前体
凝血酶将纤维蛋白原转化为纤维蛋白；激活可溶性因子 V、VIII、XI 和 XIII；并与血栓调节蛋白结合以激活蛋白 C
维生素K依赖性因子
V
促凝血球蛋白原
被激活为Va因子，在Xa因子/Va因子/磷脂复合物中作为酶Xa因子的辅助因子，可将凝血酶原分解为凝血酶
也存在于血小板alpha颗粒中
在无蛋白S的复合物中，Va因子可被活化的蛋白C灭活
VII
转变加速因子
与组织因子结合，然后被激活，形成factorVIIa/组织因子复合体，可激活factorX，factorIX
维生素K依赖性因子
VIII
抗血友病球蛋白
被活化为VIIIa因子，在IXa/VIIIa因子/磷脂复合物（可激活X因子）中作为酶因子IXa的辅助因子
是一个大的辅助因子蛋白质（如V因子）
分泌结合到内皮细胞的Weibel-Palade小体的血管性血友病因子多聚体(因子VIII也与血管性血友病因子循环）
在不含蛋白S的复合物中，VIIIa因子可被活化的蛋白C灭活（如Va因子）
IX
Christmas因子
被活化为IXa因子，形成IXa/因子VIIIa/磷脂复合物酶，可活化X因子
维生素K依赖性因子
X
Stuart-Prower因子
被激活为Xa因子，形成Xa/因子Va/磷脂酶复合物，可将凝血酶原分解为凝血酶
维生素K依赖性因子
XI
血浆促凝血酶原激酶前体
被激活因子XIa，因子XIa可能激活因子IX
激肽释放酶原
Fletcher因子
在参与的可逆反应中，XIIa因子可激活激肽释放酶远
而激肽释放酶可进一步将XII因子激活为XIIa因子
作为一种生物分子复合物与高分子量激肽原在血液中循环
高分子量激肽原
Fitzgerald因子
作为一种生物分子复合物与激肽释放酶原在血液中循环
XII
Hagement因子
经表面接触、或被激肽释放酶或其他因子激活为XIIa因子后，可激活激肽释放酶原和XI因子，在体外启动内源性凝血途径
XIII
纤维蛋白稳定因子
当被凝血酶激活后，可催化连接纤维蛋白分子间的肽链形成，从而加强和稳定血凝块
蛋白C
—
通过凝血酶与表面膜结合血栓调节蛋白(CD141)结合而使其激活，水解和抑制（游离蛋白S和磷脂存在的情况下）VIIIa和Va因子作为辅因子的活性
维生素K依赖性因子
蛋白S
—
蛋白S以游离形式或以与补体系统中C4b结合蛋白结合的形式循环于血浆中
游离形式可作为活化蛋白C的辅因子
维生素K依赖性因子
细胞表面因子
组织因子
组织凝血活酶
是一种脂蛋白，存在于某些组织细胞的细胞膜上，包括血管周围的纤维母细胞、内皮细胞、交界性上皮细胞（如皮肤、羊膜、消化道和泌尿生殖道的上皮细胞），以及神经系统的神经胶质细胞，单核细胞，巨噬细胞和一些肿瘤细胞
它在损伤或炎症期间暴露于流动的血液中，结合因子 VIIa，并启动外源性凝血途径
促凝血磷脂
—
被激活的血小板、内皮细胞和其他组织细胞的表面存在酸性磷脂（主要是磷脂酰丝氨酸）
是IXa因子/VIIIa因子/磷脂复合物的一部分，可激活X因子；也是Xa因子/Va因子/磷脂复合物中的一部分，可激活凝血酶
血栓调节蛋白
CD141
是凝血酶的内皮细胞表面结合位点，当与血小板调节蛋白结合时，会激活蛋白 C
内源性和外源性凝血途径的激活进一步激活共同凝血途径，导致纤维性血凝块的形成。常见的激活途径包括3个步骤：
激活的血小板、内皮细胞和组织细胞表面产生凝血酶原huo酶。凝血酶原酶是酶Xa因子 和辅助因子因子 Va 在促凝磷脂表面上的复合物。
凝血酶原将凝血酶原裂解为凝血酶。
凝血酶诱导纤维蛋白原产生纤维蛋白单体和聚合物，激活可溶性因子V、VIII和XI。凝血酶也可激活ⅩⅢ因子，其作为一种催化相邻纤维蛋白单体之间形成更强共价键的酶。
在大多数凝血酶生成反应都需要Ca2+，因此钙离子螯合剂（如，柠檬酸、乙二胺四乙酸在体外被用作抗凝剂）。维生素K依赖性凝血因子（因子II、VII、IX、X）通常通过Ca2+桥与磷脂表面正常结合，发挥凝血作用。在缺乏维生素K的情况下，凝血反应无法正常发生。维生素k依赖性凝血调节蛋白包括蛋白C和蛋白S。
虽然凝血途径有助于理解凝血功能障碍的机制和实验室检查结果，但体内凝血途径不包括因子XII、激肽原或高分子量激肽原。这些因子缺乏的患者没有出血异常的表现。遗传性XI因子缺乏的患者可能有轻到中度的出血。在体外，凝血酶可激活可溶性因子XI。 然而，血浆因子 XI 水平与出血的可能性或程度之间没有一致的关系。 尽管可溶性因子IX可以在体外被因子XIa和因子VIIa/组织因子复合物激活，但血浆因子XI水平与出血的可能性或程度之间并没有一致的关系。
在体内，受损的血管使血液直接与血管壁内和血管壁周围细胞表面的组织因子接触，激活外源性凝血途径。这种与组织因子的接触会产生激活因子X（可能因子IX）的因子VIIa/组织因子复合物。IXa因子与其辅因子VIIIa因子在磷脂膜表面产生Xa因子)。因子 IXa/VIIIa 复合物激活因子 X是正常止血所必需的。对因子 VIII 和 IX 的这种要求解释了为什么血友病A 型（因子 VIII 缺乏）或 B 型（因子 IX 缺乏）会导致出血。在严重血友病A或B患者中，由外源性凝血途径中的因子VIIa /组织因子复合物激活因子X 不能产生足够的凝血酶 (和纤维蛋白)来预防出血。
调节凝血
许多抑制性机制可抑制凝血的过度活化，以防造成局部血栓形成或弥散性血管内凝血。这些机制包含
凝血因子失活
纤维蛋白溶解
肝脏清除活化的凝血因子
凝血因子的灭活
血浆蛋白酶抑制剂（抗凝血酶、组织因子途径抑制物、alpha2-巨球蛋白、肝素辅因子Ⅱ）能灭活凝血酶。抗凝血酶可抑制凝血酶、Ⅹa因子和Ⅸa因子。
2种维生素K依赖性的蛋白，蛋白C和蛋白S，可形成复合物，通过蛋白质水解作用灭活Ⅷa因子和Ⅴa因子。当凝血酶与内皮细胞上的受体（血栓调节蛋白[CD141]）结合时，可以激活蛋白C。激活的蛋白C与游离的蛋白S及内皮细胞蛋白C受体结合，可以水解灭活Ⅷa因子和Ⅴa因子。
除通常存在的灭活剂之外，还有许多增强凝血因子灭活的抗凝药（见图抗凝血剂及其作用位点)。
肝素可以增强抗凝血酶活性。普通肝素（UFH）和低分子量肝素（LMWH）可增强抗凝血酶灭活因子 IIa （凝血酶） 和 Xa 的活性。低分子量肝素包括依诺肝素、达肝素和亭扎肝素。
华法林是维生素K拮抗剂。其可抑制维生素K活化形式的再生，故可抑制维生素K依赖性凝血因子II，VII，IX和X(以及蛋白质C和S)功能形式的生成。
磺达肝素是一种含有肝素结构必需五糖部分的小合成分子，可增强因子 Xa但不能增强 IIa 因子（凝血酶）的抗凝血酶失活。
静脉直接凝血酶抑制剂包括阿加曲班和比伐卢定。
直接口服抗凝血剂包括凝血酶抑制剂（达比加群）和Xa因子抑制剂（阿哌沙班、利伐沙班、甲苯磺酸盐）。使用这些药物涉及风险、获益及逆转剂，将在手册的 心房颤动, 深静脉血栓形成 （DVT），和 肺栓塞 （PE）章节中讨论。
抗凝血剂及其作用位点
LMWH = 低分子量肝素；TF = 组织因子；UFH = 普通肝素。
纤维蛋白溶解
在修复受损的血管壁时，纤维蛋白沉积与溶解之间通常保持平衡以暂时维持和随后去除血凝块。纤维蛋白溶解系统通过一种蛋白水解酶，即纤溶酶，溶解纤维蛋白。纤维蛋白溶解由血管内皮细胞释放的纤溶酶原激活剂激活。纤溶酶原激活物和纤溶酶原（来自血浆）与纤维蛋白相结合，纤溶酶原激活物激活纤溶酶原，产生纤溶酶（见图 纤维蛋白溶解途径）。纤溶酶水解产生可溶性纤维蛋白降解产物，其可在血液循环中被清除，并由肝脏代谢。
纤维蛋白溶解途径
在血管壁的损伤修复时，纤维蛋白沉积和溶解必须保持平衡。受伤的血管内皮细胞释放纤溶酶原激活剂（组织纤溶酶原激活物，尿激酶），激活纤维蛋白溶解。纤溶酶原激活剂将纤溶酶分解为纤溶酶，从而溶解血栓。纤溶由纤溶酶原激活物抑制剂（PAI；如PAI-1）和纤溶酶抑制剂（如，alpha2-抗纤溶酶）。
有多种纤溶酶原激活物：
组织型纤溶酶原激活物（tPA），由内皮细胞产生，处于游离状态时活性比较低，当接近纤溶酶原并与纤维蛋白相互紧密地结合时，可转变为高效的激活剂。
尿激酶以单链与双链形式存在，二者功能有所不同。单链尿激酶不能激活游离的纤溶酶原但与 tPA 一样，可以很容易地激活与纤维蛋白结合的纤溶酶原。微量纤溶酶可将尿激酶从单链裂解为双链，从而激活溶液中的 纤溶酶原 和与纤维蛋白结合的 纤溶酶原 。 排泄性管腔（如，肾小管和乳腺导管）的内膜上皮细胞释放尿激酶，在这些管腔中其可作为纤维蛋白溶解的生理性激活剂。
链激酶， 一种在体内通常不存在的细菌产物，是另一种强效的 纤溶酶原激活剂。
在急性血栓形成的患者中，链激酶、尿激酶和重组tPA（阿替普酶）已用于治疗性诱导纤维蛋白的溶解。
纤维蛋白溶解的调控
纤维蛋白溶解受纤溶酶原激活剂抑制剂（PAI）和纤溶酶抑制剂的调节，可减缓纤维蛋白溶解。PAI－1是最重要的PAI，从血管内皮细胞和活化的血小板中释放，可灭活tPA和尿激酶。主要的纤溶酶抑制物是 alpha2-抗纤溶酶，可迅速灭活从凝血块游离出来的纤溶酶。在凝血时，一些 alpha2-抗纤溶酶通过XIIIa因子的作用，与纤维蛋白多聚体交叉连接。在血凝块中，这种交叉连接可防止纤溶酶过度活化。
组织 纤溶酶原 激活剂和尿激酶被肝脏迅速清除，这是防止过度纤溶的另一种机制。