许多机制，包括内皮细胞释放的一氧化氮和前列腺素，通过防止血小板凝集和保持血管壁的完整性来维持血液的正常流动。 当血管内皮受到损伤时，这些物质便不再产生。在这种情况下，血小板黏附到受损的血管内膜并形成聚合物。最初血小板聚集于一长串的血管性血友病因子（VWF）上，该因子之前由受刺激的内皮细胞分泌并固定于其上。VMF与血小板表面膜受体（糖蛋白Ib/IX）结合。血小板锚定在血管壁上被激活。在活化的过程中，血小板释放聚集介质，包括储存颗粒的腺苷二磷酸 (ADP)。

活化引起的其他生化变化包括

膜磷脂水解

抑制腺苷酸环化酶

动员细胞内钙

胞内蛋白磷酸化

花生四烯酸可转化为血栓烷A2；这个过程需要血小板环氧化酶的参与，而其可被阿司匹林不可逆性抑制，且可被许多NSAIDs（非甾体类抗炎药）可逆性抑制。

在受损的内皮细胞上，ADP、血栓烷A2和其他介质可引发更多血小板的聚集和激活。ADP的血小板受体包括P2Y12受体，该受体发送信号抑制腺苷酸环化酶，降低循环腺苷单磷酸（cAMP）水平，并促进糖蛋白IIb/IIIa受体的活化（由糖蛋白IIb和IIIa组装在活化的血小板表面膜上）。纤维蛋白原与毗邻的血小板糖蛋白IIb/IIIa复合物结合，将它们连接形成多聚体。

血小板可为凝血复合物提供结合和活化的位点，并生成凝血酶。 凝血酶 将纤维蛋白原转化为纤维蛋白单体，纤维蛋白单体聚合形成纤维蛋白聚合物，聚合后的血小板结合形成血小板-纤维蛋白止血栓。