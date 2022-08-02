每周的内镜检查最初用于监测排异反应。在移植后的第一年内，大约30%~50%的受者发生一个或多个回合的排斥反应。常规内窥镜监测无限期继续。

排斥反应的症状和体征包括腹泻、发热和腹痛。内镜可以发现黏膜红斑、脆性增加、溃疡和表皮脱落，病灶分布不均，所以较难发现，根据是否有病毒包涵体可以与巨细胞病毒性肠炎鉴别。活检发现包括绒毛变平和固有层炎症浸润(见表小肠移植排斥反应的分类表现)。

急性排斥反应的治疗方法为大剂量激素和（或）抗胸腺细胞球蛋白。