多头蚴病（多头绦虫 [Taenia multiceps],Taenia serialis, 或 Taenia brauni 感染）

多头绦虫, 序列绦虫, 布氏绦虫，球带绦虫一般极少导致人体感染，但偶尔可通过误食狗粪便中的虫卵而造成感染。

犬是成人的最终宿主 T. multiceps, T. seralis, T. brauni， 和 T. glomeratus 绦虫;根据感染绦虫的种类，绵羊、兔子和其他食草动物是中间宿主。 无意中摄入被狗粪污染的物质可导致人体的感染。幼虫可侵袭人体，并在中枢神经系统、皮下组织、肌肉或眼中形成包囊（多头蚴）。大多数病例发生在非洲，但有些发生在欧洲、北美和南美的牧羊地区。

根据感染器官的不同，多头蚴病的症状往往在感染数年后才出现。 如感染脑则可导致颅内高压、癫痫发作、意识丧失和局灶性神经系统缺损。皮下组织或肌肉中的多头蚴可表现为波动性质韧结节。如果眼睛受累，视力可能会受损。临床上，小囊瘤可能类似于淋巴瘤、脂肪瘤、神经纤维瘤或假瘤。

手术切除病灶后，多头蚴诊断常可确立。手术也是首要治疗措施。手术通常针对有症状的占位性病变进行。切除后，通常可以通过多个原头蚴的存在来将囊尾蚴与囊尾蚴区分开来。

吡喹酮可能是有效的。一些患者接受手术和驱虫药联合治疗。不过，吡喹酮不适用于眼多头蚴病的患者，因为死亡寄生虫会引发严重炎症，甚至导致失明 (1)。