棘球蚴病是绦虫Echinococcus granulosus（囊型棘球蚴病、包虫病）或Echinococcus multilocularis（肺泡病）的幼虫感染。 症状取决于受累的器官，例如肝包虫可导致黄疸、腹部不适，肺包虫可导致咳嗽、胸痛以及咯血。包囊破裂可引起发热、荨麻疹以及严重的过敏反应。诊断主要通过影像学发现包囊液或血清学检测。治疗手段包括阿苯达唑药物治疗、手术或两者联合，或包囊抽吸以及滴注杀头节药物。

Echinococcus granulosus细粒棘球绦虫多见于地中海、中东、澳大利亚、新西兰、南非和南美洲的牧羊区。在加拿大、阿拉斯加和加利福尼亚的某些地区也存在流行区。狗是最终宿主，其胃肠道可能有成年绦虫，而食草动物（例如，绵羊、马、鹿）或人类是中间宿主，它们在肝脏或其他器官中发生囊性病变。

E. multilocularis多房棘球绦虫成虫主要见于狐、土狼和gou，而包虫幼体则见于小型野生啮齿动物。 被感染的狗是偶尔与人类感染有关的主要联系。 E. multilocularis多房棘球绦虫主要分布于中欧、阿拉斯加、加拿大和西伯利亚地区。在美国，其自然感染区域从怀俄明州和达科他州一直延伸到中西部。

罕见情况下， Echinococcus vogelii 或Echinococcus oliganthus 可在人体中导致包虫病，主要累及肝脏。该病可能是多囊性的（E. vogelii）或单囊的（E. oliganthus)。 这些种类主要见于中美洲及南美洲地区。

包虫病的病理生理学 从动物粪便（可能存在于狗或其他动物的皮毛中）摄入的虫卵在肠中孵化并释放六钩蚴（为包裹在孕囊中的不成熟棘球蚴）。六钩蚴穿透肠壁经血循环移行并定植于肝或肺，少数情况下可定居在脑、骨或其他器官。 人类胃肠道中没有成虫。 组织中，E. granulosus 的六钩蚴缓慢形成（通常需很多年）为充满液体的单房大囊肿——包虫囊。从这些包囊又可萌发出育囊，在这些育囊内含有很多小的感染性头节。大的囊肿可含>1升的抗原性很强的包囊液和数百万个头节。有时在原发囊肿内或外部可形成子囊。如位于肝脏的囊肿出现渗漏或破裂，感染可播散至到腹膜。 Echinococcus棘球绦虫生活史 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria. E. multilocularis多房棘球绦虫可产生具有局部侵袭性且难以或无法手术清除的海绵状肿块。包囊主要见于肝脏，但也可累及肺或其他组织。包囊并不大，但它们会侵袭并破坏周围组织，继而引起肝功能衰竭和死亡。

包虫病的症状和体征 虽然多数感染发生在儿童时期，但患者可持续数年不出现包虫病的临床表现，除非囊肿位于重要脏器。包虫病的症状和体征与占位性肿瘤的表现相似。 肝囊肿最终会引起腹痛或可扪及的腹部包块。 若胆管被阻塞可发生黄疸。囊肿破入胆管、腹膜腔或肺，可引起发热、荨麻疹或严重过敏反应。 肺部囊肿破裂可引起咳嗽、胸痛和咯血。

包虫病的诊断 影像学

血清学检测

囊液检测 腹部CT、MRI和超声扫描结果可作为肝脏囊性包虫病的特征性表现，子囊和棘球蚴砂（原头蚴及其碎片）具有诊断价值，但单个包虫囊肿则很难与良性囊肿、脓肿或良性及恶性肿瘤相区别。吸出的囊液中存在包虫沙（头节进入囊液并形成白色沉淀物）可诊断。世界卫生组织的标准使用影像学结果将囊肿分类为活动性、过渡性或非活动性（1)。肺部受累可能在胸部 X 线检查中表现为圆形或不规则的肺部肿块。肺泡棘球蚴病通常表现为侵袭性肿块。 血清学测试（酶免疫分析、间接血凝分析）对检测感染很敏感，这可以通过使用免疫扩散（弧 5）或免疫印迹分析证明棘球菌抗原来证实。血常规检测可发现嗜酸性粒细胞增多。