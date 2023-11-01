裂头蚴病为 Spirometra属或Sparganum proliferum 幼虫感染所致。

Spirometra属成虫和Sparganum proliferum可感染狗、猫和其他食肉动物。 虫卵随粪便排入淡水，并被挠足类（如Cyclops）摄入。蛙、爬行类和两栖类（包括蛙）摄入挠足虫后成为中间宿主。引起绦虫病的绦虫在世界范围内都存在，但大多数人类病例发生在东南亚。

人类和其他哺乳动物因

误食受猫或狗粪污染水中的桡足类

或，食入未熟透的其他中间宿主的肉

或接触那些含有中间宿主的肉制成的药膏

在人体中，幼虫一般移行到皮下组织或肌肉并逐渐聚合形成肿块。其他部位，包括中枢神经系统可能也会被累及但一般很少发生。症状可能由肿块占位导致。中枢神经系统中的裂头you肿块可导致虚弱、头痛、癫痫发作、麻木、刺痛或异常的皮肤感觉。

诊断裂头蚴病通常在手术切除病变后，尽管影像学检查发现肿块可能提示该病。

手术也是主要的治疗方法，通常用于有症状的占位性病变 (1)。一般来说，使用驱肠虫药治疗效果欠佳。