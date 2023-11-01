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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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裂头蚴病

作者：Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
已审核/已修订 11月 2023
看法 进行患者培训

    裂头蚴病为 Spirometra属或Sparganum proliferum 幼虫感染所致。

    Spirometra属成虫和Sparganum proliferum可感染狗、猫和其他食肉动物。 虫卵随粪便排入淡水，并被挠足类（如Cyclops）摄入。蛙、爬行类和两栖类（包括蛙）摄入挠足虫后成为中间宿主。引起绦虫病的绦虫在世界范围内都存在，但大多数人类病例发生在东南亚。

    人类和其他哺乳动物因

    • 误食受猫或狗粪污染水中的桡足类

    • 或，食入未熟透的其他中间宿主的肉

    • 或接触那些含有中间宿主的肉制成的药膏

    在人体中，幼虫一般移行到皮下组织或肌肉并逐渐聚合形成肿块。其他部位，包括中枢神经系统可能也会被累及但一般很少发生。症状可能由肿块占位导致。中枢神经系统中的裂头you肿块可导致虚弱、头痛、癫痫发作、麻木、刺痛或异常的皮肤感觉。

    诊断裂头蚴病通常在手术切除病变后，尽管影像学检查发现肿块可能提示该病。

    手术也是主要的治疗方法，通常用于有症状的占位性病变 (1)。一般来说，使用驱肠虫药治疗效果欠佳。

    参考文献

    1. 1.Yang E, Lee J, Patel V: Diagnosis and management of cerebral sparganosis: An uncommon parasitic infection of the brain. Radiol Case Rep 17(6):1874-1880, 2022.2022 年 4 月 4 日发布。doi:10.1016/j.radcr.2022.02.084

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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