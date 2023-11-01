牛带绦虫Taenia saginata 感染可导致轻度的胃肠道不适或在粪便中排出活动节片。用吡喹酮或氯硝柳胺治疗。

牛是牛带绦虫的中间宿主T. saginata。人类感染

因食用生的或不熟的牛肉中的囊尾蚴而感染。

幼虫大约2个月发育为成虫，可存活数年；通常只有1~2条。成人 T. saginata 绦虫的长度通常为 4 到 12 米，但也可以长达 25 米。

T. saginata感染呈全球性分布，但在非洲、中东、东欧、墨西哥和南美洲的热带和亚热带养牛的地区尤为多见。牛带绦虫感染在美国不常见，因为牛肉都受到联邦检疫机构的监测。

牛带绦虫 感染的症状和体征 患者可能无症状或有轻微的消化系统症状，包括上腹不适、恶心、胀气、腹泻或饥饿痛。运动节段（节节段）的通过通常会使原本无症状的患者就医。

刺 带绦虫 感染的诊断 显微镜检查粪便中的虫卵及节片。 粪便必须进行节片和虫卵的检测；肛门拭子有时也可发现虫卵。T. saginata虫卵无钩绦虫不易与 T. solium（猪肉绦虫）和 T. asiatica的虫卵相区别，临床特征和肠道感染的管理也很相似。

刺 带绦虫 感染的治疗 吡喹酮

也可选择氯硝柳胺（美国尚无） 治疗 T. saginata 感染的药物是吡喹酮（参见 美国疾病控制和预防中心： 寄生虫 - 锥虫病）。也可选择氯硝柳胺（美国尚无） 如果治疗后1个月和3个月粪便中没有发现带绦虫卵，可认为治疗成功。