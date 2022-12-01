肉芽肿性阿米巴脑炎通常是由Acanthamoeba 棘阿米巴属或Balamuthia mandrillaris巴氏阿米巴引起的非常罕见但致死性的亚急性中枢神经系统（CNS）感染，通常发生在人体免疫力低下或者操劳过度的人群中。

棘阿米巴属和巴氏阿米巴广泛存在于水、土壤及淡水当中。大多数人都曾接触过此两种阿米巴，但是很少有人感染。Acanthamoeba 棘阿米巴感染几乎全部发生在人体免疫力低下或者操劳过度的人群当中，但B. mandrillaris 也可以感染健康人群。 Sappinia pedata与德克萨斯州一例阿米巴脑炎有关。

阿米巴原虫、巴拉姆西亚阿米巴和沙皮虫的生命周期仅有2个阶段：包囊和滋养体（感染形式）。 滋养体形成两层囊壁的包囊抵抗根除。原虫通常由皮肤或者下呼吸道进入，通过随后的血行传播进入中枢神经系统。 感染患者的组织中可能发现包囊和滋养体。

肉芽肿性阿米巴脑炎的症状 肉芽肿性阿米巴脑炎起病隐匿，常表现为局部的神经系统症状。还可见到精神异常、癫痫发作及头痛。 棘阿米巴属和 巴氏阿米巴 也可能会导致皮肤损伤;感染的患者可表现为皮肤损伤和继而发展为神经系统症状和体征。少数艾滋病患者的播散性棘阿米巴感染仅影响皮肤。 患有中枢神经系统或播散性疾病的患者很少存活，多于发病后7～120天内死亡。

肉芽肿性阿米巴脑炎的诊断 头颅CT和/或MRI增强扫描

脑脊液分析

皮肤活检 诊断肉芽肿性阿米巴脑炎往往是死后。 棘阿米巴 Acanthamoeba 感染的诊断 脑部感染棘阿米巴的患者，CT及MRI可能会显示一个或多个环形强化的占位性病变，最常见于颞叶和顶叶。脑脊液（CSF）中白细胞（WBC）计数（主要是淋巴细胞）升高，但滋养体罕见。 这些检测有助于排除其他可能的原因，但通常无法确认诊断。 可见的皮肤损害通常含有阿米巴原虫，应进行活检；如果检测到，可做阿米巴培养及药物敏感性检测。如果怀疑肉芽肿性阿米巴性脑炎，应考虑脑活检，且通常是阳性结果。 聚合酶链反应（PCR）方法进行的检测在专门的实验室可进行。 诊断巴氏曼德利尔阿米巴 B. mandrillaris 感染 脑部感染B. mandrillaris患者，增强CT和MRI均显示典型的多个结节状，环状强化病变。病灶内出血是一个重要的影像学线索。CSF中白细胞计数（主要是淋巴细胞）升高，血糖正常或偏低，蛋白质含量通常明显升高。CSF种很少检出B. mandrillaris 。显微镜检加上基于PCR和免疫组织化学技术可以在脑或皮肤病变的活组织切片种鉴别B. mandrillaris。

肉芽肿性阿米巴脑炎的治疗 一种抗寄生虫药物的组合，包括米替福辛

咨询疾病控制与预防中心 肉芽肿性阿米巴Acanthamoeba 脑炎的优化治疗尚不明确对于所有病例，建议立即与疾病预防控制中心（CDC）联系（拨打CDC紧急行动中心770-488-7100）。 多种药物（通常> 5种）常联合使用。尽管使用用含米替福新方案治疗的患者的数量较少，但推荐使用米替福新具有更高的生存优势。 一些其他的药物联合米替福新也被用于治疗棘阿米巴脑炎，包括喷他脒、磺胺嘧啶、复方新诺明、氟胞嘧啶、一种唑类（氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑）以及两性霉素B。 对于B. mandrillaris脑炎，采取米替福新联合氟胞嘧啶、戊脒、氟康唑，和/或磺胺嘧啶联合阿奇霉素或克拉霉素，加手术切除。 Sappinia pedata脑炎病例通过阿奇霉素，喷他脒，伊曲康唑，氟胞嘧啶加上手术切除中枢神经系统（CNS）病变而成功治疗。在以后的病例中应该考虑在这个方案中加入米替福新。 棘阿米巴或巴氏阿米巴引起的皮肤或播散性感染通常要在用相同的药物的同时进行皮肤病变的清创治疗。