芽生菌病是一种由吸入双向型真菌Blastomyces dermatitidis皮炎芽生菌孢子引起的肺部疾病，有时真菌经过血流播散引起肺外疾病。 有时真菌经过血流播散引起肺外疾病。本病可表现为肺炎或多器官受累，皮肤是最常受累的器官。本病是通过临床表现和（或）胸部X线来进行诊断的，并通过实验室鉴定此菌的存在而得到确诊。对于严重感染，可以用脂质制剂开始治疗 两性霉素B。临床改善后，可以过渡到 伊曲康唑治疗。对于不涉及中枢神经系统且不需要住院的轻至中度疾病， 伊曲康唑 推荐使用。

(参见 巴尔通体感染概述。）

在北美，芽生菌病的流行区包括

俄亥俄州密西西比峡谷密西西比河山谷（延及大西洋中部和东南部各州）

中西部的北方

纽约北部

加拿大南部

中东及非洲病例罕见。

在免疫功能正常者中也可出现本病。尽管芽生菌病在免疫缺陷患者中更为常见和更为严重，但作为一种机会性感染，在免疫缺陷患者中本病不如组织胞浆菌病或球孢子菌病常见。

B. dermatitidis皮炎芽生菌在室温下像霉菌一样生长，能在富含动物排泄物的土壤和潮湿腐烂含酸性有机物的环境中（通常靠近河流）生长。

吸入的孢子在肺转变成侵袭型大（15～20μm）酵母菌并形成基底宽大的芽体。

一旦侵入肺部，感染可以

继续局限在肺部

经过血流播散

皮炎芽生菌经过血流播散可导致很多组织器官的局灶性感染：皮肤、前列腺、附睾、睾丸、精囊、肾脏、脊椎、长骨末端、皮下组织、中枢神经系统、口或鼻黏膜、甲状腺、淋巴结和骨髓。

芽生菌病的症状和体征 肺芽生菌病 肺芽生菌病可无症状或呈急性自限性病变过程，临床上识别困难。可逐渐进展为慢性进行性感染。临床症状包括咳痰或短促频繁的干咳、胸痛、呼吸困难、发热、寒战以及多汗。 有时可出现胸水。 急性快速进行性感染患者可出现急性呼吸窘迫综合征。 肺外播散性芽生菌病 临床症状因受累的器官不同而异。 皮肤病变 是最为常见的播散性病变，可呈单个或多个病灶，可伴有或不伴有明显的肺部病变。丘疹或丘疹性脓疱通常出现在暴露皮肤的表面，并缓慢播散。不断发展的边界上会出现无痛的小脓肿。皮肤上还可形成不规则的疣状乳头。有时候可形成肺大泡。随着病损的扩大，中央愈合形成萎缩性瘢痕。当病灶完全形成后，单个病灶表现为凸起的疣状斑块，通常宽度≥ 2厘米，伴有很大的倾斜面和紫红色充满脓肿的边界。如果并发细菌感染则可形成溃疡。 肺外芽生菌病的图像 肺外芽生菌病（溃疡性微脓肿） 此图像显示凸起、结痂、边界不规则的溃疡性皮肤病灶，病灶周围有小微脓肿。 © Springer Science+Business Media 肺外芽生菌病（Bullae） 肺外芽生菌病可能出现在皮肤或生殖器。皮肤病变表现为丘疹，脓疱或大疱。这张照片显示了大疱性皮肤病变。 Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 肺外芽生菌病（疣状外观） 肺外芽生菌病可发生在皮肤或生殖器。皮损可发展为疣状乳头或疣状外观。这张照片显示疣状皮肤病变。 Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. 肺外芽生菌病（溃疡性微脓肿） 此图像显示凸起、结痂、边界不规则的溃疡性皮肤病灶，病灶周围有小微脓肿。 © Springer Science+Business Media 肺外芽生菌病（Bullae） 肺外芽生菌病可能出现在皮肤或生殖器。皮肤病变表现为丘疹，脓疱或大疱。这张照片显示了大疱性皮肤病变。 Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 肺外芽生菌病（疣状外观） 肺外芽生菌病可发生在皮肤或生殖器。皮损可发展为疣状乳头或疣状外观。这张照片显示疣状皮肤病变。 Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. 如果出现骨骼病变，病变骨骼上面的区域可出现肿胀、发热和触痛。 生殖器病变 在男性中，最常见的是引起前列腺炎和附睾炎，伴有附睾疼痛肿胀、会阴深部不适或直肠检查时发现前列腺压痛。女性生殖器病变较少见，可引起输卵管卵巢脓肿、子宫内膜炎和输卵管炎。 中枢神经系统受累 可表现为脑脓肿、硬膜外脓肿或脑膜炎。

芽生菌病的诊断 胸部X线检查

真菌培养和涂片

芽生菌属 尿液和血清抗原 一旦怀疑芽生菌病，患者应接受胸部X线检查。胸片上可表现为局灶性或弥散性渗出，有时形成斑片状支气管肺炎，自肺门呈扇形分布。这些发现必须与其他原因的肺炎(如细菌、其他真菌、肺结核、肿瘤)区分开来。肺芽生菌病的症状和体征可能与细菌性肺炎难以区分，这可能会导致诊断延误。 皮肤病变可被误认为孢子菌病、肺结核或基底细胞癌。生殖道感染可与结核相似。 芽生菌病 图片 Images courtesy of Paschalis Vergidis, MD, MSc. 可以通过感染材料的培养来确定诊断。由于培养芽生菌 Blastomyces 会对实验室工作人员造成严重的生物危害，一旦怀疑本病，应将这一情况告知实验人员。组织或痰液涂片检测，显微镜下见到本菌特征性形态结构具有诊断价值。 血清学检测不够敏感，阳性检测结果对建立诊断很有帮助。 尿液和血清抗原检测是有用，但与组织胞浆菌组织孢浆菌属 存在较高的交叉反应性。 分子诊断测试（例如聚合酶链反应[PCR]）可以帮助诊断。

芽生菌病的治疗 轻中度疾病使用伊曲康唑

危及生命的重症使用两性霉素B 未经治疗的皮炎芽生菌病常缓慢进展，最终很少致死。 治疗芽生菌病的措施取决于感染的严重程度。 为了 轻度至中度疾病 不涉及中枢神经系统且无需住院的情况，可采用伊曲康唑200mg口服，每日3次，持续3天，随后200mg口服，每日1次或每日2次，持续6至12个月（1）。氟康唑可能无效，但每日一次400～800mg口服可试用治疗不能耐受伊曲康唑的轻度皮炎芽生菌患者。 危及生命的重症感染静脉使用两性霉素B通常有效。美国传染病协会2008年指南建议使用两性霉素B脂质制剂3-5 mg/kg/d，或两性霉素B脱氧胆酸盐0.7至1.0 mg/kg/d，持续1至2周或直至病情有所改善。 一旦患者病情改善，疗法改为口服伊曲康唑;剂量为200毫克，每天3次，连续3天，然后200毫克，每天两次，≥12个月。 中枢神经系统芽生菌病患者、孕妇和免疫受损患者应使用与危及生命的感染相同的剂量方案，接受静脉注射两性霉素B（优选脂质体两性霉素B）治疗。 伏立康唑、异唑康唑和泊沙康唑对皮炎芽生菌有活性，但临床资料有限，这些药物的作用尚未确定。 治疗参考文献 1.Chapman SW, Dismukes WE, Proia LA, et al: Clinical practice guidelines for the management of blastomycosis: 2008 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 46(12):1801-1812, 2008.doi: 10.1086/588300

关键点 吸入芽生菌双相性孢子 Blastomyces 能引起肺部疾病以及较为少见的播散性感染（特别是播散至皮肤）。

在北美，芽生菌病主要流行于五大湖区域以及俄亥俄-密西西比河流域（延伸至大西洋中部及东南各州）。

诊断主要依赖感染性组织的真菌培养；血清学检测具有很高特异性，但是敏感性低。

轻中度疾病使用伊曲康唑治疗。

危及生命的重症使用两性霉素B进行治疗。