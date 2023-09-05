着色芽生菌病是由几种暗色真菌（着色真菌）之一引起的皮肤特异感染。症状是在身体暴露部位出现溃烂结节。通过临床表现、组织病理学以及培养进行诊断。治疗方法是 伊曲康唑，另一种霉菌活性唑，或 特比萘芬 和手术切除。

(参见真菌感染概述。）

成色菌病是一种皮肤感染，影响免疫能力强的人，主要发生在热带或亚热带地区；它的特点是形成易于溃烂的乳头状瘤样结节。

色芽生菌病通常发生在穿透伤的部位，特别是在没有足够防护鞋和衣服的农民和其他农业工人中。

着色芽生菌病是由在组织中产生硬化体的黑褐色或黑色真菌引起的。

着色芽生菌病的症状和体征 通常，着色芽生菌病从患者的一侧足部或腿部开始，但身体的其他暴露部位也可被感染，特别是皮肤破损处。 病变开始表现为伴有瘙痒的小丘疹，并不断扩大，与皮肤癣菌病（癣菌病）相似。病变可继续扩大，形成暗红或紫罗兰色、边界清楚基部坚硬的斑块。数周或数月后可沿淋巴引流方向出现高出皮肤1～2mm的新病灶。在斑块中心出现坚硬的、呈暗红色或灰色菜花状的结节突起，如未经治疗，在长达多年的病程中，病灶逐渐延伸而覆盖整个肢体。 可出现淋巴管堵塞，有持续性瘙痒，亦可继发细菌感染并形成溃疡病灶，偶尔还可引起败血症。 着色芽生菌病的表现 着色芽生菌病(早期) 在着色芽生菌病中，小丘疹最初扩展形成暗红或紫罗兰色、边界清楚基部坚硬的斑块。 Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. 着色芽生菌病(慢性) 在慢性着色芽生菌病中，长时间形成硬，钝，红色或灰色的菜花状结节状突起，并延伸至四肢。 Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. 着色芽生菌病 这张照片显示了累及右下肢的广泛的成色芽生菌病。可见多发疣状和肿瘤性病变。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 着色芽生菌病(早期) 在着色芽生菌病中，小丘疹最初扩展形成暗红或紫罗兰色、边界清楚基部坚硬的斑块。 Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. 着色芽生菌病(慢性) 在慢性着色芽生菌病中，长时间形成硬，钝，红色或灰色的菜花状结节状突起，并延伸至四肢。 Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. 着色芽生菌病 这张照片显示了累及右下肢的广泛的成色芽生菌病。可见多发疣状和肿瘤性病变。 Image courtesy of Karen McKoy, MD.

着色芽生菌病的诊断 组织病理学

培养 晚期着色芽生菌病病灶具有特征性的外观，但早期病变有可能被误诊为皮肤癣菌病。 黑色素染色（Fontana-Masson）有助于确认硬壳小体（枸杞小体）的存在，后者具有确诊价值。 需要进行真菌培养来确定致病菌。