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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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着色芽生菌病

作者：Paschalis Vergidis, MD, MSc, Mayo Clinic College of Medicine & Science
已审核/已修订 9月 2023
看法 进行患者培训

着色芽生菌病是由几种暗色真菌（着色真菌）之一引起的皮肤特异感染。症状是在身体暴露部位出现溃烂结节。通过临床表现、组织病理学以及培养进行诊断。治疗方法是 伊曲康唑，另一种霉菌活性唑，或 特比萘芬 和手术切除。

(参见真菌感染概述。）

成色菌病是一种皮肤感染，影响免疫能力强的人，主要发生在热带或亚热带地区；它的特点是形成易于溃烂的乳头状瘤样结节。

色芽生菌病通常发生在穿透伤的部位，特别是在没有足够防护鞋和衣服的农民和其他农业工人中。

着色芽生菌病是由在组织中产生硬化体的黑褐色或黑色真菌引起的。

着色芽生菌病的症状和体征

通常，着色芽生菌病从患者的一侧足部或腿部开始，但身体的其他暴露部位也可被感染，特别是皮肤破损处。

病变开始表现为伴有瘙痒的小丘疹，并不断扩大，与皮肤癣菌病（癣菌病）相似。病变可继续扩大，形成暗红或紫罗兰色、边界清楚基部坚硬的斑块。数周或数月后可沿淋巴引流方向出现高出皮肤1～2mm的新病灶。在斑块中心出现坚硬的、呈暗红色或灰色菜花状的结节突起，如未经治疗，在长达多年的病程中，病灶逐渐延伸而覆盖整个肢体。

可出现淋巴管堵塞，有持续性瘙痒，亦可继发细菌感染并形成溃疡病灶，偶尔还可引起败血症。

着色芽生菌病的表现
着色芽生菌病(早期)
着色芽生菌病(早期)

在着色芽生菌病中，小丘疹最初扩展形成暗红或紫罗兰色、边界清楚基部坚硬的斑块。

Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.

着色芽生菌病(慢性)
着色芽生菌病(慢性)

在慢性着色芽生菌病中，长时间形成硬，钝，红色或灰色的菜花状结节状突起，并延伸至四肢。

Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.

着色芽生菌病
着色芽生菌病

这张照片显示了累及右下肢的广泛的成色芽生菌病。可见多发疣状和肿瘤性病变。

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

着色芽生菌病(早期)
着色芽生菌病(早期)

在着色芽生菌病中，小丘疹最初扩展形成暗红或紫罗兰色、边界清楚基部坚硬的斑块。

Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.

着色芽生菌病(慢性)
着色芽生菌病(慢性)

在慢性着色芽生菌病中，长时间形成硬，钝，红色或灰色的菜花状结节状突起，并延伸至四肢。

Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.

着色芽生菌病
着色芽生菌病

这张照片显示了累及右下肢的广泛的成色芽生菌病。可见多发疣状和肿瘤性病变。

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

着色芽生菌病的诊断

  • 组织病理学

  • 培养

晚期着色芽生菌病病灶具有特征性的外观，但早期病变有可能被误诊为皮肤癣菌病。

黑色素染色（Fontana-Masson）有助于确认硬壳小体（枸杞小体）的存在，后者具有确诊价值。

需要进行真菌培养来确定致病菌。

着色芽生菌病的治疗

  • 伊曲康唑

  • 特比萘芬

  • 通常手术或冷冻治疗。

（参见抗真菌药物。）

但伊曲康唑被认为是治疗着色芽生菌病最有效的治疗药物，不过并非对所有患者有效。有时加用氟胞嘧啶来预防复发。氟胞嘧啶 不应用作单一疗法。

个案报道提示泊沙康唑、伏立康唑或特比萘芬可能也有效。

两性霉素B治疗本病无效。

局部病灶需外科手术切除有助于根治。

辅助治疗如冷冻治疗，尽管治疗应答慢，但对治疗常有帮助。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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