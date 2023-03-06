炭疽杆菌 当它们处于不利于生长的条件下（例如干燥的环境）时，会形成孢子。芽胞抵抗力极强，不易被破坏，可以在土壤、羊毛和动物皮毛中存活数十年。 当遇到富含氨基酸和糖的环境（例如组织、血液），芽孢迅速出芽繁殖生长。

人类感染可以通过以下途径获得：

经皮接触（最常见）

消化道摄入

呼吸道吸入

注射

经皮接触感染通常是通过接触感染动物、被芽胞污染的动物制品，或含有孢子的土壤获得；极少来自静脉吸毒者注射被污染的海洛因。如皮肤有开放的伤口或擦伤将增加感染风险，但完整皮肤也可被感染。 皮肤炭疽通常不具有传染性，但在极少数情况下，皮肤感染可能通过直接接触或污染物在人与人之间传播。

经消化道感染（包括口咽感染）可通过食入被繁殖期炭疽杆菌污染的未充分烤熟的肉制品而获得。当口咽部或肠道黏膜破损时更易于病原菌的入侵而引起感染。 当摄入炭疽杆菌芽胞后，从口腔到盲肠的任何部位均可形成感染病灶。 炭疽杆菌释放的毒素可引起肠黏膜出血坏死性溃疡及肠系膜淋巴结炎，严重时导致肠出血、梗阻或穿孔。

呼吸道感染（吸入性炭疽）是通过吸入芽胞而获得，往往见于吸入芽胞污染的动物制品（如动物皮毛）引起的职业暴露，该种类型的感染病情严重，常为致命性。

胃肠道炭疽及吸入炭疽不会在人与人之间传播。

芽孢进入人体后，在巨噬细胞内发芽，迁移到局部淋巴结繁殖。在吸入性炭疽中，芽孢被吸入到肺泡中沉积，被巨噬细胞吞噬，进而迁移到纵隔淋巴结，常引起出血性纵隔炎。

任何一种类型炭疽均可以引起菌血症，几乎所有死亡病例均有菌血症发生；菌血症时脑膜受累常见。

有限的数据提示皮肤型炭疽不会产生获得性免疫，特别是对于早期使用有效的抗生素治疗的患者。有限的数据表明吸入型炭疽存活者可产生特定的免疫力。