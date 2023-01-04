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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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生物制剂武器

作者：James M. Madsen, MD, MPH, University of Florida
已审核/已修订 1月 2023
看法 进行患者培训

生物武器（BW ）是将微生物制剂用于敌对用途。这种行为违反国际法，而事实上在现代史发生的正式战争中很少使用，尽管20世纪多数强国都大量生产和储备生物制剂（包括发展多重耐药菌株）。最需要关注的是恐怖组织使用BW制剂。一些人认为生物战剂是恐怖组织的理想武器。这些制剂可以秘密运输，具有延迟效应，因而使用者可以不被发现。

美国疾病控制与预防中心（CDC）将生物制剂和毒素分为三组：A（最高优先级）、B和C（见表 美国疾病控制与预防中心高优先级生物制剂和毒素)。

蓄意使用BW制剂造成大规模伤亡也许就意味着通过吸入传播的气溶胶产生疾病，因此吸入性炭疽肺鼠疫 是在这种情况下最有可能发生的两种疾病。

表格
表格

CDC高优先级生物制剂和毒素*

分类

试剂

A：最高优先级

Bacillus anthracis，引起 炭疽

Clostridium botulinum产生的肉毒杆菌毒素，引起肉毒杆菌中毒

Yersinia pestis,引起 鼠疫

Francisella tularensis，引起 土拉菌病

天花病毒，引起天花（经典天花

病毒性出血热（VHF）病毒:

B：次要优先级

Brucella ,引起布鲁氏菌病

Clostridium perfringens产生的ε毒素引起 食物中毒

沙门氏菌引起食物中毒大肠杆菌O157:H7；以及志贺菌引起志贺氏菌病

Burkholderia mallei, 引起鼻疽病

Burkholderia pseudomallei，引起 类鼻疽病

Chlamydia psittaci, 引起 鹦鹉热

Coxiella burnetii，引起 Q热病

Ricinus communis产生蓖麻毒素

金黄色葡萄球菌肠毒素B葡萄球菌食物中毒

Rickettsia prowazekii，引起 斑疹伤寒

甲病毒引起的病毒性脑炎（如委内瑞拉马脑炎、东部马脑炎和西部马脑炎）

霍乱弧菌微小隐孢子虫和其他制剂，引起水源性疾病（例如霍乱隐孢子虫病

C：第三优先级

尼帕病毒、 汉坦病毒冠状病毒和流感病毒能引起流感大流行

与急性传染性疾病相关的其他制剂

*可以在以下位置找到按字母顺序排列的生物战剂和疾病清单 Centers for Disease Control and Prevention: Emergency Preparedness and Response

（参见大规模杀伤性武器事件概述。）

生物武器伤害的识别

很难区分使用生物战剂与疾病的自然爆发。区分蓄意传播而非疾病爆发的线索包括以下内容：

  • 通常不会出现在某一地理区域的疾病

  • 不同人口的疾病不寻常的分布

  • 处于建筑内与建筑外人群之间显著不同的患病率

  • 地理位置不相邻的区域的独立爆发

  • 同一人群中不同疾病的多个同时或连续爆发

  • 不寻常的暴露接触途径（如吸入）

  • 人畜共患疾病发生在人类，而不是在发生动物

  • 人畜共患疾病首先发生在人类，然后才发生在其典型传染源

  • 人畜共患疾病在其典型传染源流行率低的地区发病

  • 疾病的严重程度不寻常

  • 感染制剂的菌株不寻常

  • 常规治疗无效

病例的流行病学调查以及与执法资源的合作是至关重要的，因为直接告知公众是有风险的。

BW制剂引起的疾病其临床表现、诊断和治疗在手册其他章节讨论：炭疽瘟疫天花土拉菌病，以及病毒性出血热。治疗由于生物战引起的疾病爆发与疾病的自然爆发并没有什么不同，除了临床医生必须警惕不寻常的耐药谱。

（患者）隔离检疫（接触者）可能是必要的。最有可能蓄意传播的传染性疾病是天花（其防护措施是必要的）和肺鼠疫（需要警惕飞沫）。

对生物武器伤害的反应

由于BW制剂引起的疾病其潜伏期相对长，大多数人在医院中存活或死亡。为住院患者和接触者提供充足的疫苗、抗生素和抗病毒药是必要的，并且将此类医疗措施分配给暴露接触高危人群的系统是至关重要的。

本文仅代表作者的观点，并不反映美国陆军部、国防部或美国政府的官方政策。

更多信息

以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. Centers for Disease Control and Prevention: Emergency Preparedness and Response：按字母顺序排列的生物恐怖主义因子和疾病列表访问时间：2023 年 1 月 4 日。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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