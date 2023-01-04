生物武器（BW ）是将微生物制剂用于敌对用途。这种行为违反国际法，而事实上在现代史发生的正式战争中很少使用，尽管20世纪多数强国都大量生产和储备生物制剂（包括发展多重耐药菌株）。最需要关注的是恐怖组织使用BW制剂。一些人认为生物战剂是恐怖组织的理想武器。这些制剂可以秘密运输，具有延迟效应，因而使用者可以不被发现。

美国疾病控制与预防中心（CDC）将生物制剂和毒素分为三组：A（最高优先级）、B和C（见表 美国疾病控制与预防中心高优先级生物制剂和毒素)。

蓄意使用BW制剂造成大规模伤亡也许就意味着通过吸入传播的气溶胶产生疾病，因此吸入性炭疽和肺鼠疫 是在这种情况下最有可能发生的两种疾病。

表格 CDC高优先级生物制剂和毒素* 表格

（参见大规模杀伤性武器事件概述。）

生物武器伤害的识别 很难区分使用生物战剂与疾病的自然爆发。区分蓄意传播而非疾病爆发的线索包括以下内容： 通常不会出现在某一地理区域的疾病

不同人口的疾病不寻常的分布

处于建筑内与建筑外人群之间显著不同的患病率

地理位置不相邻的区域的独立爆发

同一人群中不同疾病的多个同时或连续爆发

不寻常的暴露接触途径（如吸入）

人畜共患疾病发生在人类，而不是在发生动物

人畜共患疾病首先发生在人类，然后才发生在其典型传染源

人畜共患疾病在其典型传染源流行率低的地区发病

疾病的严重程度不寻常

感染制剂的菌株不寻常

常规治疗无效 病例的流行病学调查以及与执法资源的合作是至关重要的，因为直接告知公众是有风险的。 BW制剂引起的疾病其临床表现、诊断和治疗在手册其他章节讨论：炭疽，瘟疫，天花，土拉菌病，以及病毒性出血热。治疗由于生物战引起的疾病爆发与疾病的自然爆发并没有什么不同，除了临床医生必须警惕不寻常的耐药谱。 （患者）隔离检疫（接触者）可能是必要的。最有可能蓄意传播的传染性疾病是天花（其防护措施是必要的）和肺鼠疫（需要警惕飞沫）。

对生物武器伤害的反应 由于BW制剂引起的疾病其潜伏期相对长，大多数人在医院中存活或死亡。为住院患者和接触者提供充足的疫苗、抗生素和抗病毒药是必要的，并且将此类医疗措施分配给暴露接触高危人群的系统是至关重要的。 本文仅代表作者的观点，并不反映美国陆军部、国防部或美国政府的官方政策。