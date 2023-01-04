生物武器（BW ）是将微生物制剂用于敌对用途。这种行为违反国际法，而事实上在现代史发生的正式战争中很少使用，尽管20世纪多数强国都大量生产和储备生物制剂（包括发展多重耐药菌株）。最需要关注的是恐怖组织使用BW制剂。一些人认为生物战剂是恐怖组织的理想武器。这些制剂可以秘密运输，具有延迟效应，因而使用者可以不被发现。
美国疾病控制与预防中心（CDC）将生物制剂和毒素分为三组：A（最高优先级）、B和C（见表 美国疾病控制与预防中心高优先级生物制剂和毒素)。
蓄意使用BW制剂造成大规模伤亡也许就意味着通过吸入传播的气溶胶产生疾病，因此吸入性炭疽和肺鼠疫 是在这种情况下最有可能发生的两种疾病。
CDC高优先级生物制剂和毒素*
分类
试剂
A：最高优先级
Bacillus anthracis，引起 炭疽
Clostridium botulinum产生的肉毒杆菌毒素，引起肉毒杆菌中毒
Yersinia pestis,引起 鼠疫
Francisella tularensis，引起 土拉菌病
天花病毒，引起天花（经典天花）
病毒性出血热（VHF）病毒:
B：次要优先级
Brucella ,引起布鲁氏菌病
Clostridium perfringens产生的ε毒素引起 食物中毒
沙门氏菌引起食物中毒；大肠杆菌O157:H7；以及志贺菌引起志贺氏菌病
Burkholderia mallei, 引起鼻疽病
Burkholderia pseudomallei，引起 类鼻疽病
Chlamydia psittaci, 引起 鹦鹉热
Coxiella burnetii，引起 Q热病
Ricinus communis产生蓖麻毒素
金黄色葡萄球菌肠毒素B葡萄球菌食物中毒
Rickettsia prowazekii，引起 斑疹伤寒
甲病毒引起的病毒性脑炎（如委内瑞拉马脑炎、东部马脑炎和西部马脑炎）
C：第三优先级
与急性传染性疾病相关的其他制剂
*可以在以下位置找到按字母顺序排列的生物战剂和疾病清单 Centers for Disease Control and Prevention: Emergency Preparedness and Response。
（参见大规模杀伤性武器事件概述。）
生物武器伤害的识别
很难区分使用生物战剂与疾病的自然爆发。区分蓄意传播而非疾病爆发的线索包括以下内容：
通常不会出现在某一地理区域的疾病
不同人口的疾病不寻常的分布
处于建筑内与建筑外人群之间显著不同的患病率
地理位置不相邻的区域的独立爆发
同一人群中不同疾病的多个同时或连续爆发
不寻常的暴露接触途径（如吸入）
人畜共患疾病发生在人类，而不是在发生动物
人畜共患疾病首先发生在人类，然后才发生在其典型传染源
人畜共患疾病在其典型传染源流行率低的地区发病
疾病的严重程度不寻常
感染制剂的菌株不寻常
常规治疗无效
病例的流行病学调查以及与执法资源的合作是至关重要的，因为直接告知公众是有风险的。
BW制剂引起的疾病其临床表现、诊断和治疗在手册其他章节讨论：炭疽，瘟疫，天花，土拉菌病，以及病毒性出血热。治疗由于生物战引起的疾病爆发与疾病的自然爆发并没有什么不同，除了临床医生必须警惕不寻常的耐药谱。
（患者）隔离检疫（接触者）可能是必要的。最有可能蓄意传播的传染性疾病是天花（其防护措施是必要的）和肺鼠疫（需要警惕飞沫）。
对生物武器伤害的反应
由于BW制剂引起的疾病其潜伏期相对长，大多数人在医院中存活或死亡。为住院患者和接触者提供充足的疫苗、抗生素和抗病毒药是必要的，并且将此类医疗措施分配给暴露接触高危人群的系统是至关重要的。
本文仅代表作者的观点，并不反映美国陆军部、国防部或美国政府的官方政策。
更多信息
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Centers for Disease Control and Prevention: Emergency Preparedness and Response：按字母顺序排列的生物恐怖主义因子和疾病列表访问时间：2023 年 1 月 4 日。