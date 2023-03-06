奴卡放线菌病是一种急性或慢性，常为弥散化脓性或肉芽肿性感染，通常由多种来自革兰阳性杆状奴卡放线菌属Nocardia的需氧土壤腐生菌引起。典型表现为肺炎，但也常见皮肤和中枢神经系统感染。通过培养和特殊染色诊断。治疗通常使用磺胺类药物。

Nocardia奴卡放线菌属细菌为专性需氧、部分抗酸、串珠样、分枝、革兰阳性杆菌。Nocardia属有许多种，并且越来越多的菌种被认为是人类疾病的原因。

N. asteroides通常引起肺炎和弥漫性感染。

N. brasiliensis巴西诺卡放线菌最常引起皮肤感染，特别在热带气候条件下。通过吸入或直接皮肤接触病原菌而感染。

其他奴卡放线菌Nocardia 有时也可引起局部感染，偶尔也可引起全身性感染。

奴卡放线菌病分布于世界各地，各年龄组均可发病，但以老年男性及免疫缺陷患者为多。人与人之间传播罕见。

Nocardia常见于积水水，腐烂的植物和土壤中。感染是通过吸入含有细菌的灰尘或当被污染的土壤或水通过切口或刮擦直接接种于皮肤引起的。

危险因素 奴卡放线菌病的其他预测风险因素包括： 淋巴肿瘤

器官移植

大剂量皮质激素或其他免疫抑制治疗

潜在性肺部疾病 然而，约20%~30%的患者没有明确的预先存在的疾病或病症。原发性皮肤诺卡氏病通常发生在免疫力正常的患者，一般在某些局部创伤后的1至3周内。 诺卡放线菌病也是晚期艾滋病感染者的机会性感染之一。

诺卡菌病的症状和体征 奴卡放线菌病通常呈亚急性起病，表现为类似于放线菌病的呼吸道症状，但 Nocardia 诺卡放线菌更易于局部播散或者经血源传播。疾病播散伴脓肿形成可累及任何一个器官，最常累及大脑、皮肤、肾脏、骨骼系统或肌肉。 放线菌性足菌肿 图片 图片由Dr. Libero Aiello通过图片由公共卫生疾病控制和预防中心的图像库提供。 肺部病变时，最常见的症状有咳嗽、发热、寒战、胸痛、衰弱、纳差和体重减轻，但这些症状都是非特异性的，并且与肺结核或化脓性肺炎相似。胸腔积液也可发生。30%～50%病例可发生转移性脑脓肿，通常可有严重头痛和局灶性神经系统异常。感染可以呈急性、亚急性或慢性。 皮肤或皮下脓肿常见，有时表现为原发的局部感染。可表现为 蜂窝组织炎

皮肤淋巴管综合征

放线菌性足分支菌病 淋巴皮肤综合征由原发性脓皮病变和类似于孢子丝菌病的淋巴结组成。 诺卡菌病引起的放线菌足分支菌病开始时为一结节，然后化脓，可沿着筋膜平面扩展，通过慢性瘘管引流。 放线菌 隐藏详情 诺卡菌病引起的放线菌瘤是皮肤和皮下组织，筋膜和骨的缓慢进行性破坏性感染。放线菌足分支菌病开始时为一结节，然后化脓，可沿着筋膜平面扩展，通过慢性瘘管引流。 图片由Dr. Libero Aiello通过图片由公共卫生疾病控制和预防中心的图像库提供。

诺卡菌病的诊断 镜检或细菌培养 通过体检、X线检查或其他影像检查发现的局部病变获取的标本或组织培养找到Nocardia 奴卡放线菌，便可做出奴卡放线菌病诊断。常可见珠状簇的分支细丝样革兰阳性杆菌（弱抗酸）。

诺卡菌病的治疗 复方新诺明（TMP/SMX） TMP/SMX 15mg/kg/d（TMP成分）口服，每6至12小时一次，或单独使用高剂量磺酰胺（例如，磺胺嘧啶1g，口服，每4至6小时）。因为大多数病例对治疗反应缓慢，磺胺类药物的剂量应达到最后一剂2h血药浓度维持在12～15mg/dL。持续时间取决于感染类型和感染患者的易感风险因素。在免疫缺陷以及播散性感染患者，在菌种鉴定及药敏试验结果出来之前，应给予TMP/SMX联合阿米卡星，亚胺培南或美罗培南治疗。 若对磺胺类过敏或出现难治性感染，可用丁胺卡那霉素、四环素（特别是四环素）、亚胺培南-西司他丁、美罗培南、头孢曲松、头孢噻肟、广谱喹诺酮类（如莫西沙星）或氨苯砜。替加环素可能是有效的替代用药。应当根据药敏试验选择更换抗生素。 局部脓肿通常需要切开、引流和手术清创。

诺卡菌病的预后 肺炎型和弥散型奴卡放线菌病，若不治疗常会死亡。 在选用合适的抗生素治疗的患者中，弥漫性感染伴免疫功能不全的患者病死率最高（>50%），免疫功能正常并且病变局限于肺部的患者病死率约10%。 皮肤型感染的治愈率通常>95%。