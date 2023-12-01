病史和体格检查

培养和聚合酶链式反应（PCR）

血清学检测

生殖器疱疹的诊断通常依赖于临床发现特征性皮损。与其他疱疹病毒感染不同，在生殖器疱疹上多出现成串的水疱和出现在红斑基底上的溃疡。然而，这些病变在许多患者中不存在。

如诊断不明确，仍应进行单纯疱疹病毒检测。

进行检测时，进行培养的标本需取自水疱或新出现的溃疡性病损的基底部。单纯疱疹病毒培养阴性，尤其是在患者无活动性病变时不排除HSV感染，因为病毒呈间歇性活动。此外，文化的敏感性有限； PCR 比培养更灵敏且更受青睐。

采用荧光素标记的单克隆抗体的直接免疫荧光发有较好的特异度，但灵敏度不高。

血清学试验能准确检测HSV-1和HSV-2的抗体，其在感染后的最初几周期间出现，然后持续。因此，如果生殖器疱疹被认为是最近获得的，需反复进行血清学检测，为血清转换留出时间。

下列情况需考虑进行单纯疱疹病毒血清学试验;