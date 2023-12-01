生殖器疱疹是由人类疱疹病毒1或2型引起的性传播感染。它会导致溃疡性生殖器病变。其可通过临床、病毒培养、聚合酶链反应、血清学检测来诊断。采用抗病毒药物治疗。
生殖器疱疹是一种常见病 性传播感染 由人类疱疹病毒 1 (HSV-1) 或 2 (HSV-2) 引起。2016年，由HSV-2引起的生殖器疱疹影响了全球超过4亿15至49岁的人群；女性 HSV-2 的患病率是男性的两倍。大多数生殖器疱疹病例是由 HSV-2 引起的，但由 HSV-1 引起的病例比例也在增加。（见 World Health Organization: Herpes Simplex Virus.)
初次感染后，单纯疱疹病毒在神经节中保持休眠状态，可周期性地重新激活。当病毒再次激活时，它可能会也可能不会引起症状(即生殖器损伤)。本病通过与病灶接触而传播，更多的是性伴之间皮肤接触而传播，此时病灶多不明显（称为隐形传播）。
孕妇生殖器疱疹可传播HSV（通常，HSV-2）给胎儿或新生儿。通常HSV是在分娩过程中通过接触含有HSV的阴道分泌物传播的。病毒很少经胎盘传播。患有原发性（新获得的）HSV生殖器感染的母亲将HSV传播给新生儿的风险更高。大多数将HSV传播给新生儿的妇女在分娩时没有HSV感染的症状。新生儿HSV感染 是一种严重的，潜在的致命感染。
生殖器疱疹的症状和体征
大多数原发性生殖器疱疹病例不会引起明显的症状;许多感染了1型或2型单纯疱疹病毒的人并不知道他们患有生殖器疱疹。
在与感染者接触4～7天后，原发性生殖器皮损出现囊泡通常会被侵蚀形成可能聚结的溃疡可能在以下位置出现病变：
男性可见于包皮，龟头，和男性阴茎
女性可见于在阴唇，阴蒂，会阴，阴道和子宫颈
同时对于那些有肛交行为的男女而言，其也可累及肛门直肠。
这张照片显示了外阴原发性生殖器疱疹中的脓疱。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示了由生殖器疱疹引起的外阴溃疡。
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这张照片显示了一名患有复发性生殖器疱疹的女性外阴中的水泡和溃疡。
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这张照片显示了一名患有生殖器疱疹的男性阴茎干上的一组囊泡。
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这张照片显示了一名患有原发性生殖器疱疹的男性身上的成群结队的囊泡和溃疡。
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这张照片显示了一名患有严重生殖器疱疹感染的男性由于较小病变的合并而导致阴茎和阴囊广泛溃疡。
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这张照片显示了外阴原发性生殖器疱疹中的脓疱。
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这张照片显示了由生殖器疱疹引起的外阴溃疡。
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这张照片显示了一名患有复发性生殖器疱疹的女性外阴中的水泡和溃疡。
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这张照片显示了一名患有生殖器疱疹的男性阴茎干上的一组囊泡。
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这张照片显示了一名患有原发性生殖器疱疹的男性身上的成群结队的囊泡和溃疡。
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这张照片显示了一名患有严重生殖器疱疹感染的男性由于较小病变的合并而导致阴茎和阴囊广泛溃疡。
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排尿踌躇，排尿困难，尿潴留，便秘，或严重的骶神经炎，可能会出现。
愈合后可出现疤痕。HSV-2感染和50%的HSV-1感染患者可复发。
原发性生殖器病变通常更痛、更持久、更广泛，涉及区域性腺病，并且比复发性生殖器病变更可能伴有全身症状。 复发性病变往往较轻，引发症状较少。
生殖器疱疹的诊断
病史和体格检查
培养和聚合酶链式反应（PCR）
血清学检测
生殖器疱疹的诊断通常依赖于临床发现特征性皮损。与其他疱疹病毒感染不同，在生殖器疱疹上多出现成串的水疱和出现在红斑基底上的溃疡。然而，这些病变在许多患者中不存在。
如诊断不明确，仍应进行单纯疱疹病毒检测。
进行检测时，进行培养的标本需取自水疱或新出现的溃疡性病损的基底部。单纯疱疹病毒培养阴性，尤其是在患者无活动性病变时不排除HSV感染，因为病毒呈间歇性活动。此外，文化的敏感性有限； PCR 比培养更灵敏且更受青睐。
采用荧光素标记的单克隆抗体的直接免疫荧光发有较好的特异度，但灵敏度不高。
血清学试验能准确检测HSV-1和HSV-2的抗体，其在感染后的最初几周期间出现，然后持续。因此，如果生殖器疱疹被认为是最近获得的，需反复进行血清学检测，为血清转换留出时间。
下列情况需考虑进行单纯疱疹病毒血清学试验;
患者没有可疑的生殖器病变，但要求或需要进行评估（例如，因为过去的生殖器病变或高风险的行为，）
为了帮助确定发生病变的风险
没有生殖器病变，但存在分娩期间传播疱疹风险的孕妇
要确定一个人是否容易受到患有生殖器疱疹性伙伴的感染
生殖器疱疹的的治疗
阿昔洛韦、伐昔洛韦和泛昔洛韦
生殖器疱疹用抗病毒药物治疗。
原发发作和复发（再激活）可用阿昔洛韦、伐昔洛韦或泛昔洛韦治疗。这些药物可减少病毒播散并能减轻严重的初次感染患者的症状。然而即便是早期开始治疗，也无法预防复发发生。复发病例的病程、严重程度可因抗病毒治疗的使用而缩短，特别是在前驱期。
肾功能不全时需进行剂量调整。口服的副作用较少，但可能包括恶心，呕吐，腹泻，头痛和皮疹。
外用抗病毒的价值不大，不推荐使用。
对生殖器疱疹患者的性伴侣进行评估是非常重要的。
生殖器疱疹的预防
避免生殖器疱疹最好的方法是
避免性接触（包括阴道，肛门和口交）
与一已经证实未感染的伴侣保持长期互相单一的性关系
以下方法可以减少生殖器疱疹的风险
正确和坚持持续使用乳胶避孕套
但是，避孕套不能覆盖所有部位，因此不能完全避免生殖器疱疹。
生殖器疱疹患者应该在他们由病灶或疱疹症状时避免性活动。应该提醒患者的是，他们甚至可以在没有任何症状时传播疾病。
预防新生儿单纯疱疹病毒感染
预防新生儿单纯疱疹病毒传播的一些举措已经被证实是并不十分有效的。普遍性的筛查并不受到推荐，也并未证实是有效的。
孕妇在第一次产前检查时应询问其生殖器疱疹病史，并应告知其在怀孕期间不感染疱疹的重要性。
如果孕妇生产时有疱疹症状（如活动下生殖器病变），建议剖宫产，以避免传染给新生儿。怀孕期间出现生殖器疱疹病变的孕妇可以从妊娠 36 周开始服用阿昔洛韦，以降低复发风险，从而降低剖腹产的需要。
有生殖器疱疹病史的母亲，在分娩shi不应对其婴儿进行头皮监测
关键点
初次感染后，单纯疱疹病毒在神经节中保持休眠状态，可周期性地重新激活。
本病通过与病灶接触而传播，但病灶不明显时也可传播（称为隐形传播）。
多数初次感染不引起症状，但原发性生殖器病变通常比复发性生殖器病变比较疼痛，持续时间更长，范围更广。
根据病变患者的特征性生殖器病变进行诊断，并通过培养、PCR(首选)和/或HSV血清学检测进行确认。
原发性和复发性皮疹可以口服阿昔洛韦、万昔洛韦或泛昔洛韦治疗。
如果孕妇患有生殖器疱疹，考虑在妊娠36周时开始给予阿昔洛韦以减少复发和传染给新生儿的风险。
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