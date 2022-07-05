新生儿单纯疱疹病毒感染(HSV）

新生儿单纯疱疹病毒感染是在分娩过程中传染的，有典型的水疱疹发生，然后播散形成疾病。典型的体征是水泡发生，其可伴随或进展为弥散性疾病。诊断是通过病毒培养，PCR(polymerase chain reaction)，免疫荧光或电子显微镜给予大剂量的阿昔洛韦胃肠外用药治疗和支持治疗。

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新生儿单纯疱疹病毒（herpes simplex virus，HSV）感染的死亡率和病死率都很高。发病率估计为活产婴儿的1/3,000～1/20,000。HSV 2型比HSV 1型导致更多的病例。

单纯疱疹病毒通常是新生儿在出生过程中通过已感染的母亲产道时而受染。通过胎盘和通过医院工作人员或家庭成员在新生儿之间传播的病例约占15%。单纯疱疹病毒感染的新生儿的母亲一般在分娩时无生殖器感染的病史或症状。

新生儿单纯疱疹病毒感染的症状和体征 临床表现常发生在出生后1～3周，少数也可迟至出生后4周才出现症状。新生儿发病可为局灶性也可呈播散性。感染可表现有皮肤水疱，发生率为70％。没有皮肤囊泡的新生儿通常存在局部中枢神经系统疾病。在具有孤立皮肤或粘膜疾病的新生儿中，如果不治疗，进行性或更严重的疾病形式通常在7至10天内。 新生儿单纯疱疹病毒(HSV）感染的临床表现 新生儿局部单纯疱疹病毒(HSV) 新生儿口腔特写镜头显示由HSV-1引起的上唇下大型红色溃疡。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 新生儿播散性单纯疱疹病毒（HSV） 这名患有艾滋病的新生儿也有播散性HSV-2感染，病变覆盖全身。 DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY 新生儿单纯疱疹病毒感染 红斑基底上的簇状小泡具有特征性，可能出现在身体的任何部位。 By permission of the publisher.From Demmler G: Congenital and perinatal infections.In Atlas of Infectious Diseases: Pediatric Infectious Diseases.Edited by CM Wilfert.Philadelphia, Current Medicine, 1998. 新生儿局部单纯疱疹病毒(HSV) 新生儿口腔特写镜头显示由HSV-1引起的上唇下大型红色溃疡。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 新生儿播散性单纯疱疹病毒（HSV） 这名患有艾滋病的新生儿也有播散性HSV-2感染，病变覆盖全身。 DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY 新生儿单纯疱疹病毒感染 红斑基底上的簇状小泡具有特征性，可能出现在身体的任何部位。 By permission of the publisher.From Demmler G: Congenital and perinatal infections.In Atlas of Infectious Diseases: Pediatric Infectious Diseases.Edited by CM Wilfert.Philadelphia, Current Medicine, 1998. 局灶性病变 局灶性病变的新生儿可分成两组：第一组为有神经系统表现的脑炎，脑脊液淋巴细胞增多和蛋白质含量增高，伴或不伴皮肤、眼睛和口腔病变；第二组仅有皮肤、眼睛和口腔的病变，而无中枢神经系统和其他器官病变的症状。 播散性病变 播散性病变和内脏器官受累的新生儿有肝炎、肺炎和（或）弥漫性血管内凝血，伴或不伴脑炎或皮肤病变。 单独或同时出现的其他体征包括体温不稳、嗜睡、肌张力低下、呼吸困难、呼吸暂停和抽搐。

新生儿单纯疱疹病毒感染的诊断 HSV培养或聚合酶链反应（PCR）检测

有时采用病灶的免疫荧光检查或电镜检查 病毒培养和HSV PCR检测对新生儿单纯疱疹病毒感染做出快速诊断是非常重要的。病毒标本通常从皮肤水疱取得，口腔、鼻咽，眼睛，直肠，血液和脑脊液还应进行测试。在一些表现为脑炎的新生儿，病毒仅在中枢神经系统发现。新生儿HSV诊断也可通过合适的高滴度抗血清中和试验确定；用病损皮肤涂片作免疫荧光检查，特别是使用单克隆抗体和电镜检查。 如果无病毒学诊断设备，用病损基底部细胞做帕氏涂片可显示特征性组织病理学依据（多核巨细胞和核内包涵体），但这一检查的敏感性比病毒培养差，可有假阳性。

新生儿单纯疱疹病毒感染的预后 未经治疗的播散性单纯疱疹病毒感染的死亡率为85%，脑炎未经治疗的新生儿死亡率为50%。播散性疾病或脑炎中至少65%的存活者有严重的神经系统后遗症。适当的治疗，包括肠胃外阿昔洛韦可降低50%的死亡率，使发育正常婴儿从35%增加到50%～80%；阿昔洛韦的剂量为20mg/kg，加入一般静脉输液中。 如无其他伴随医疗问题，局部病变（皮肤、眼睛、口腔）而无中枢神经系统或其他器官病变的患儿极少死亡。

新生儿单纯疱疹病毒感染的治疗 静脉用阿昔洛韦

支持性治疗 阿昔洛韦应立即开始并推定在怀疑病例中，而等待确认性诊断测试。 具有弥散性和/或CNS疾病的婴儿以20mg/kg静脉内给药8小时21天。 在该治疗方案之后，给予患有CNS疾病的婴儿口服阿昔洛韦300mg/m2 tid 6个月；这种长期方案改善1岁时的神经发育结果，但可能导致中性粒细胞减少。 需要积极的支持治疗，包括适宜的静脉输液、营养、呼吸支持、纠正凝血异常和控制惊厥。 对于局灶性病变（皮肤，口腔或黏膜），疗法是阿昔洛韦20mg/kg，静脉输注，q8h，持续14天。疱疹性角膜结膜炎需要同时使用局部治疗如三氟尿苷(参见疱疹性角膜结膜炎的治疗)。

预防新生儿单纯疱疹病毒感染 预防新生儿传播的一些举措已经被证实是并不十分有效的。普遍性的筛查并不受到推荐，也并未证实是有效的。然而，具有生殖器损伤的妇女在测试和血清学诊断HSV和确定传播的风险以及直接照顾暴露但无症状的新生儿。 对于已知传播危险度高（例如，在出生时出现活动的生殖器损伤）的孕妇，剖宫产已经被证实是能够降低其传播危险的，即使膜已经破裂。同样对于目前患有可疑活动生殖器疱疹的母亲，在分娩过程中不应对其婴儿进行头皮监测在分娩时出现活跃生殖器损伤的妇女出生的无症状新生儿应进行评估和测试HSV感染。其他信息可从美国儿科学院获得(1)。 在怀孕的最后几个星期给予口服阿昔洛韦或伐昔洛韦对有生殖器HSV病史的妇女可以防止在分娩时的复发并减少对剖宫产分娩的需要。 预防参考文献 1.Kimberlin DW, Baley J, Committee on infectious diseases, Committee on fetus and newborn: Guidance on management of asymptomatic neonates born to women with active genital herpes lesions.Pediatrics 131(2):e635-646, 2013.doi: 10.1542/peds.2012-3216