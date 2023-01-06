STI控制依赖于：

对医务人员及公众的健康教育

病人避免高危险行为

充分利用设施和受训人员进行诊断和治疗

定位和治疗患者性伴侣的公共卫生项目

随访接受治疗的病人以确定他们已治愈

如果使用得当，避孕套、阴道避孕套或牙垫可以大大降低某些性传播感染的风险。对于一些感染和患者，在接触前进行免疫接种或药物预防是合适的。

除了甲型肝炎、乙型肝炎和人乳头瘤病毒疫苗，其他的STIs均无可用的疫苗。