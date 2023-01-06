性传播感染（STI）是指在与受感染的伴侣进行口交、肛交或生殖器性交时，通过血液、精液、阴道液或其他体液传播的病原体感染。性传播疾病（STD）是指由性传播疾病发展而来的一种可识别的疾病状态（1)。性传播感染可由一些微生物引起，这些微生物在大小、生命周期、对现有治疗方法的敏感性以及它们引起的疾病和症状方面差异很大。
细菌性STIs包括：
病毒性STIs包括：
可经过性传播寄生虫感染包括：
多种先前不认为属于STIs的感染，包括沙门氏菌病、志贺氏菌病、弯曲菌病、阿米巴病、贾第鞭毛虫病、肝炎（甲肝、乙肝和丙肝）、寨卡病毒感染、猴痘（猴痘）和巨细胞病毒感染—都可以通过性途径传播。
由于性行为包括皮肤和生殖器、口腔及直肠黏膜的密切接触，微生物容易在人与人之间传播。一些STIs会引起炎症（如淋病或衣原体感染）或溃疡（如单纯疱疹、梅毒或软下疳），容易传播其他感染（如HIV）。
尽管诊断和治疗取得了进展，但世界大多数地区的性传播感染患病率仍然很高。在美国，每年新增性传播感染病例超过2500万例；大约一半发生在15至24岁的人群中（参见Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Sexually Transmitted Disease Surveillance 2020)。
影响STIs控制的因素包括：
多个性伴侣的无保护性行为
医患双方对性问题交流的困难
实施现有诊断测试和治疗以及开发新的测试和治疗所引起的资金不足。
若性伴侣不同时治疗，容易再次感染
治疗不彻底导致病原体耐药
国际旅行，促进STIs的全球快速传播
参考文献
1.Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep 70(4):1-187, 2021.doi:10.15585/mmwr.rr7004a1
STIs的症状和体征
STIs的症状和体征因感染而异。许多STIs会导致生殖器损害(见表常见性传播生殖器病变的鉴别)。
普通性传播生殖器损害的鉴别
表现
其他特点
病因*
孤立性溃疡
质硬、无触痛性或质稍软
相对质不软的肿大淋巴结
红斑上成串的表浅小溃疡，伴疼痛
有时伴有小水疱
腹股沟淋巴结肿大
浅表溃疡
非质硬、疼痛性溃疡，边缘受侵蚀，有红色边界，大小不一
局部淋巴结肿大
小丘疹或溃疡，常常无症状或被忽视
质软并且疼痛的腹股沟淋巴结炎，有时伴有远端淋巴管水肿或引流至皮肤
有时伴有发热
多发浅表性溃疡
特征性的生殖器外病损
剥脱性疥疮
多发浅表性病损
可见附着于头发轴虱子或卵囊（虱卵）
阴虱病伴抓痕
隆起结节，溃疡并逐渐扩展
柔软、有恶臭、表面粗糙的病损
无腹股沟淋巴结肿大
*其他引起溃疡的原因包括二期梅毒的黏膜斑、糜烂性龟头炎、三期梅毒的梅毒瘤溃烂、白塞综合征、上皮瘤以及外伤。
STIs的诊断
病史和体格检查
革兰氏染色和培养或核酸扩增试验（NAAT）
血液检查
采集病史，包括性史，以评估性病的风险因素。如果症状与潜在的性传播疾病有关，则进行身体检查。
诊断测试可能包括血液测试或从病变或潜在感染部位收集标本进行革兰氏染色和培养或 NAAT。
STIs的诊断和治疗方式多种多样；有时，诊断测试有限或不可用，或者患者随访不确定。因此，病原体的鉴定可能不会发生。在这种情况下，诊断是基于临床发现。
STIs的治疗
通常是抗菌剂
并发症的治疗（如果存在）
如果可能的话，性伴侣同时接受治疗
大多数性传播感染可以用抗菌药物有效治疗。但是，耐药日益成为问题
在下列情况下，可仅用于临床诊断来确定治疗
诊断测试是有限的或无法提供的
感染很严重，在等待诊断测试结果时不能延误治疗。
根据病史或体格检查，临床上高度怀疑某种感染，特别是在病人随访不确定的情况下。
正在接受细菌性STI治疗的患者应避免性交，直到感染从他们和性伴侣身上消除。性伴侣应同时进行评估和治疗。
病毒性STIs，尤其是疱疹和HIV感染，通常会持续终生。抗病毒药物可以控制但还不能治愈大多数感染，应该建议患者进行更安全的性行为，以防止传播。
STIs的预防
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
CDC: Sexually Transmitted Disease Surveillance 2020：包含美国性病统计数据和趋势的参考文件到 2020 年，供政策制定者、研究人员和关注这些疾病的公共卫生影响的其他人使用