管圆线虫病是一种由管圆线虫Angiostrongylus属的蚴虫感染所导致的疾病。根据感染物种的不同，会导致腹部症状（哥斯达黎加血管圆线虫）或嗜酸性粒细胞性脑膜炎（A. cantonensis）的神经受累。根据病史和脑脊液 (CSF) 和/或血液中是否存在嗜酸性粒细胞增多症来怀疑诊断。驱虫药要么无效，要么有害。

（参见寄生虫感染。)

Angiostrongylus管圆线虫是鼠类的一种寄生虫（鼠肺虫）。所排出的蚴虫被中间宿主（lu'd蜗牛或蛞蝓）或转运宿主（寄生虫在这类宿主中不需要生长而是直接被传染给人类）摄入。 人类由于食用生的或未煮熟的蜗牛、蛞蝓或转运宿主（特定的陆地蟹类或淡水虾、对虾、青蛙或蟾蜍）而感染；现在还不清楚蚴虫污染的蔬菜（例如蜗牛或蛞蝓爬过食物留下的黏液）是否也会导致感染。

Angiostrongylus的生命周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

尽管在其他地区，如加勒比海、夏威夷和美国南部的部分地区也有感染报告，但广州管圆线虫感染（神经管圆线虫病）主要发生在东南亚和太平洋盆地。蚴虫自胃肠道（GI）移行到脑膜，可导致嗜酸性脑膜炎，表现为发热、头痛和假性脑〔脊〕膜炎，伴嗜酸性粒细胞增多症。蚴虫偶尔也可进入眼睛。

A. costaricensis哥斯达黎加管圆线虫感染（腹部寄生虫）主要发生在美洲，主要在拉丁美洲和加勒比地区。 成虫寄生在回盲部的小动脉中，并可将虫卵释放到肠内壁组织中造成局部炎症、腹痛、呕吐和发热，这种感染可模拟阑尾炎。 腹部血管圆线虫病常伴有嗜酸性粒细胞增多，并可发展为痛性右下腹肿块。

管圆线虫病的诊断 若存在脑膜炎体征，脑脊液（CSF）分析和全血细胞计数（检查 A. cantonensis 广州圆线虫)

有时，可在腹部手术获取的组织中发现虫卵和幼虫（ A. costaricensis广州圆线虫) 若有误食了污染的食品的病史，因怀疑血管圆线虫病, 包括陆生蜗牛、蛞蝓或某些陆蟹、青蛙、蟾蜍或淡水虾或虾等转移宿主。 有脑膜刺激症状的患者需要进行腰椎穿刺；典型表现为脑脊液压力升高，蛋白质升高，白细胞伴嗜酸性粒细胞增多> 10%。全血细胞计数显示 嗜酸性粒细胞增多症 > 血液中的 5%； A. cantonensis 寄生虫很少见。 在脑部 CT 中通常看不到局灶性病变。 粪便中不存在A. cantonensis 幼虫和卵。 胃肠道感染A. costaricensis 很难被诊断，因为粪便中一般没有蚴虫和虫卵；但如进行外科手术（怀疑阑尾炎）时，可能在手术切除的组织中发现虫卵和蚴虫。血液中可能存在高比例的嗜酸性粒细胞 (>10%)。 免疫分析法还没有广泛应用。疾病控制与预防中心（CDC）提供了一种检测CSF中的广州管圆线虫的聚合酶链反应（PCR）；广州管圆线虫的分子检测方法仅在研究型实验室中才用。

管圆线虫病的治疗 针对脑膜炎：镇痛药、皮质类固醇和脑脊液（CSF）持续引流 A. cantonensis广州管圆线虫病的治疗主要为镇痛剂，糖皮质激素以及反复腰椎穿刺放脑脊液以降低中枢神经系统(CNS)的压力，皮质类固醇可以减少腰椎穿刺治疗的频率。 驱虫疗法可能会增加炎症反应，因为它会导致寄生虫抗原的释放。大多数患者为自限性并可完全康复。 哥斯达黎加管圆线虫A. costaricensis的感染无特殊治疗方法；大多数病例可自行缓解。驱虫剂一般无效，而且可能促使虫体在体内移行并使症状加重。

管圆线虫病的预防 前往A. cantonensis分布地区旅行或居住在当地的人应避免进食生的或未煮熟的蜗牛、蛞蝓、淡水虾、陆蟹、青蛙、蜈蚣和蜥蜴，以及可能受污染的蔬菜和蔬菜汁。 居住在或前往A. costaricensis分布地区的人们应避免食用生的或未煮熟的蛞蝓和可能受污染的蔬菜或果汁。