禽流感是由流感病毒A型病毒株感染野生鸟类及家禽 引起的传染病。 最近已发现这种病毒株也会感染人类。 人与人之间的传播是有限的，大多数病例是从动物身上获得的，通常是家禽。

(参见流感。）

人致病性禽流感的常见亚型是 H5、H7 和 H9 病毒。 大多数人类禽流感病例是由亚洲毒株 H5N1 和 H7N9 引起的，但其他类型也可引起人类感染。 禽流感感染在野生鸟类中通常无症状，但在家禽中可能引起高致命性疾病。 海洋哺乳动物也可能感染禽流感病毒株（如港湾海豹体内的H10N7），并据报道随后出现人类感染。

人类可通过吸入或直接接触受感染鸟类的分泌物（唾液、粘液或粪便）而感染禽流感病毒。 只要病毒获得突变，使其能够附着到呼吸道中的人特异性受体位点，任何抗原特异性的禽流感病毒都有可能引发人类感染（引发人感染禽流感）。 由于所有流感病毒都能够快速遗传改变，禽流感病毒株可能通过直接突变或在人类、动物或禽类宿主中复制期间基因组亚基与人类病毒株的重组，获得更容易在人与人之间传播的能力。如果这些毒株能够在人与人之间有效传播，就可能导致流感大流行。

必须报告除H1或H3以外的所有人感染甲型流感亚型的病例。

第一例人类感染H5N1病毒个案在1997年香港首次发现，许多患者有严重的呼吸道症状，死亡率很高。 由大批家禽感染后传给人类。 然而在2003～2004年，H5N1感染人类再次出现，暂时性的不断被报道，病例主要集中在亚洲和中东。2021年确认了一例人类感染，发生在印度。自2003年以来，已确认800多人感染，400多人死亡（1)。

自2014年以来，记录了50多人感染H5N6；全部发生在西太平洋地区，主要发生在中国大陆（1)。

2021 2月，俄罗斯7名家禽养殖工人首次报告了人感染H5N8病毒；所有病例均报告为轻度或无症状。没有观察到人传人，对普通公众的风险被认为非常低（2）。

2013年初，中国东南部几个省份广泛爆发人感染H7N9禽流感。 约三分之一的病例死亡，但严重的疾病通常发生在老年人中。 虽然人际传播有一些有限的证据，但是并没有出现持续的人际传播。 人类感染似乎是在活（湿）家禽市场中直接接触于受感染的禽类而导致的，其中包括购买鸟在家里饲养。 2013年春末发生的疫情的大爆发，随后消退（部分是因为市场关闭），但随后在初秋再次出现。 季节性暴发通常与家禽运输量增加和开展农历新年庆祝活动相对应。

中国第六波H7N9禽流感在2016-2017年达到高峰，达到近800例，此后仅报告了零星病例。自2013年以来，世界卫生组织已向全球报告了1500多例人类病例和至少615例死亡病例（1)。 亚洲H7N9禽流感的一些病例在中国大陆以外地区有报道，但大多数发生在患病前曾前往过中国大陆的人群。

人类感染其他禽流感毒株时有发生，包括加拿大H7N3、荷兰H7N7、主要在中国的H7N4和H9N2。

监测数据表明，许多禽流感感染可能引起轻度呼吸道症状甚至亚临床症状。 然而，在H5N1，H5N6和H7N9集群中，已报告病死率高 的重症肺炎。

参考文献 1.World Health Organization: Avian Influenza Weekly Update Number 827.访问时间：2022 年 4 月 13 日。 2.World Health Organization: Avian influenza A(H5N8) infects humans in Russian Federation.访问时间：2022 年 4 月 13 日。

禽流感的症状和体征 禽流感的表现与季节性流感相同; 但疾病的严重性和病死率往往更高，尽管疾病的严重程度通常取决于病毒株。

禽流感的诊断 反转录聚合酶链反应（RT-PCR） 如果有一定的临床症状并且曾经与感染者接触或者禽流感流行区与禽类接触过，提示感染禽流感。 有近期前往有禽流感疫情并有可能出现家禽传染给人的国家（的旅行时），并且接触鸟类或感染人群者，均应该通过鼻或咽喉拭子的RT-PCR检测是否患有甲型流感。 下呼吸道疾病患者可以从痰液、气管内吸出物或支气管肺泡灌洗液中采集样本。 不应尝试培养生物，因为这些高致病性病毒需要采取特殊的预防措施。 疑似及确诊病例应报告至疾病控制和预防中心。

禽流感的治疗 奥司他韦或扎那米韦（神经氨酸酶抑制剂）

Baloxavir（核酸内切酶抑制剂） 提示用奥司他韦或扎那米韦（神经氨酸酶抑制剂）以常用剂量进行治疗。 H7N9和H5N1病毒对早期抗病毒药物金刚烷胺和金刚乙胺具有抗药性;也有报道称对奥司他韦产生耐药性或敏感性降低。 抗病毒药物巴洛沙韦是一种聚合酶酸性核酸内切酶抑制剂，适用于治疗 ≥ 12 岁且出现症状 ≤ 48 小时的急性无并发症流感患者。

预防禽流感 中国积极开展针对H5和H7流感病毒的家禽疫苗接种活动，以帮助防止病毒从野禽到家禽的传播，因为家禽更可能与这种禽类接触并将病毒传播给人类。 通过识别和消灭受感染的家禽群来控制传播。如果公共卫生当局认为有必要，可以分发 H5N1 禽流感疫苗。流感的标准疫苗不能预防禽流感。