流感是一种由病毒引起的急性呼吸道感染，可引起发热、鼻炎、咳嗽、头痛、全身不适等症状。 在大流行期间该病可以导致死亡，尤其是高危人群（如：高龄、心肺功能不全或晚期妊娠的孕妇）。在大流行期间，即使是健康的青年患者也可能会死亡。 诊断依据当地疫情和临床来判断。 年龄≥ 6 个月且没有禁忌症的所有人应每年接种流感疫苗。 抗病毒治疗大概能够缩短1天的病程。对于有高危患者应当考虑进行抗病毒治疗。

流感是指流感病毒引起的疾病，但是常常会被误认为是一组其他的呼吸道病毒引起的一系列疾病的总称。 根据核型蛋白质和基质蛋白质不同，流感病毒分为甲、乙和丙三型。 根据核蛋白和基质蛋白的补体结合抗体将流感病毒分为A、B或C型，C型流感病毒感染不引起传统的流感症状，故不在此讨论。

流感抗原 血凝集素（H）是流感病毒表面的糖蛋白，它可以使病毒与细胞唾液酸结合进而与宿主细胞膜融合。 神经氨酸苷酶（ NA）是另外一种表面糖蛋白，它可以祛除唾液酸，以防止从病毒由受感染宿主释放。 有18种 H型和11种NA类型，这样会形成198种可能的组合，但只有少数是人的病原体。 抗原漂移只要HA和NA的一个小小的、渐进的突变就会导致流感病毒A和流感病毒B出现新的病毒株（抗原漂移）。 新菌株可导致季节性流行病，因病毒株产生的抗体的保护作用减低。 抗原转移是指出现一种相对罕见的H和/或NA抗原的组合，这种现象主要是由病毒基因组亚基的重排引起的 流感大流行可能是抗原转变的结果，因为其他毒株抗体（接种疫苗或自然感染引起的）对新毒株几乎或根本没有保护作用。

流感的流行病学 流感病毒每年在温带的秋冬季节都引起大量散发性呼吸道疾病（季节性流行病） 季节性流行病 由甲型和乙型流感病毒引起； 自1968年以来，大多数季节性流感流行是由H3N2（甲型流感病毒）引起的。 乙型流感病毒可能会引起较轻的疾病，但通常会导致中重度疾病的流行，无论是造成主要流行的病毒还是与甲型流感同时发生的病毒。 尽管在某一时期的流行多由单一血清型引起，不同型的流感病毒可以先后在某一地区出现或者同时出现但不同地区的优势株不同。 疾病控制和预防中心提供美国季节性流感的每周监测报告 FluView。 大流行并不常见。 有6次主要流感大流行，通常以假定的起源地命名： 1889年：俄罗斯流感（H2N2）

1900：老香港流感（H3N8）

1918年西班牙流感（H1N1）

1957年亚洲流感（H2N2）

1968年：香港流感（H3N2）

2009年：猪流感（甲型流感A [H1N1] pdm09） 2009年至2010年，H1N1流感大流行，病毒传播到70多个国家和美国50个州。大多数死亡病例发生在墨西哥。该病毒最初被称为猪流感病毒，但它是猪、禽和人流感病毒的组合。 感染并非由摄食猪肉所致，也很少因接触病猪导致。 随后，将病毒按照标准化命名为甲型流感（H1N1）pdm09以表示大流行，并将病毒与季节性H1N1毒株和1918型大流行性H1N1毒株区分开。 自 2009 年以来，A型(H1N1)pdm09 流感一直作为季节性流感流行。 流感病毒的传播可通过 空中飞沫传播

人对人接触

接触污染的物品 飞沫是主要的传播方式。 高危人群 一些特点患者有很高的风险出现流感并发症： < 5岁的儿童；2 岁以下儿童的风险尤其高

大于65岁的成人

那些有慢性基础疾病者（如，肺心病，糖尿病，肝或肾功能不全，血红蛋白病，免疫缺陷）

妊娠6～9个月后的孕妇

呼吸道分泌物排出功能受损的患者（如，认知障碍，神经肌肉功能障碍，脑卒中，癫痫）

服用阿司匹林的18岁以下患者（因Reye综合征的风险） 导致这些患者的高发病率和高病死率是：流感加重了的原发基础病，急性呼吸窘迫综合征，原发流感性肺炎或继发细菌性肺炎。

流感的症状和体征 流感的潜伏期为1～4天，平均48小时。 一般病例的症状像类似普通感冒（如：咽痛，流涕）；或者伴有结膜炎。 成人典型流行性感冒的特征是突然出现寒颤，发烧，虚脱，咳嗽以及全身疼痛（特别是背部和腿部）。 头痛是突出的，常伴有畏光和球后疼痛。 起初呼吸道症状可能较轻，如咽喉发痒，胸骨下灼痛，干咳，有时伴有鼻炎。 随后，下呼吸道疾病成为主导；咳嗽可以是持续的，刺耳的和有痰液产生的。 在2009年大流行的H1N1病毒株感染中更可能出现胃肠道症状。 儿童临床症状主要表现在恶心、呕吐，或者腹痛，新生儿主要为败血症样表现。 2～3天后，急性期症状迅速缓解，但是发热会持续超过5天。 咳嗽、乏力、出汗、疲倦可以持续几天甚至几个星期。 并发症 严重的咳嗽、脓性或者血性痰、呼吸困难和肺部啰音提示并发肺炎。 在原发病将愈时出现持续或再次的发热、咳嗽提示继发细菌性肺炎。 在A和B型流感后较少出现脑炎、心肌炎和肌球蛋白尿及肾衰竭。 以脑病、脂肪肝、肝酶、血氨升高、低血糖症和脂血症为特征的瑞氏综合征常在B型流感流行时出现，尤其是在服用阿司匹林的儿童中。

流感的诊断 临床评估

有时快速抗原或常规逆转录酶聚合酶链（RT-PCR）检测

严重呼吸道症状的患者予以脉搏血氧饱和度测定以及胸片检查 如果在流感流行区患者具有典型的临床症状就可以诊断流感。 尽管许多快速诊断分子测试（抗原检测测试）是可用的，并且大多数具有良好的特异性，但它们的敏感性差异很大，通常对患者管理没有什么帮助。 当结果会影响到临床用药方案的制订时，需进行诊断试验。 反转录聚合酶链反应（RT-PCR [polymerase chain reaction]）检测极具敏感性和特异性，可用于鉴定流感类型和亚型。 如果可以快速获得该检测结果，则可用于选择适当的抗病毒治疗； 当怀疑住院患者感染流感时，也应这样做，因为通常需要抗病毒治疗。 而且，这些测试可以防止不必要的抗菌药物使用，且识别特定流感病毒对于控制感染很重要。 这些试验对于发现暴发的呼吸道疾病是否为流感也非常有用。 鼻咽部拭子和吸出的痰液培养结果需要数天时间，对于决定患者的治疗方案无帮助。 患者如果出现下呼吸道症状和体征，如：呼吸困难、缺氧或者肺部啰音时需进行胸部X线检查以排除肺炎。 原发性流感肺炎表现为肺部弥散性间质性渗透改变或者急性呼吸窘迫综合征。 继发性细菌性肺炎则更像大叶性或节段性肺炎。