流感是一种由病毒引起的急性呼吸道感染，可引起发热、鼻炎、咳嗽、头痛、全身不适等症状。 在大流行期间该病可以导致死亡，尤其是高危人群（如：高龄、心肺功能不全或晚期妊娠的孕妇）。在大流行期间，即使是健康的青年患者也可能会死亡。 诊断依据当地疫情和临床来判断。 年龄≥ 6 个月且没有禁忌症的所有人应每年接种流感疫苗。 抗病毒治疗大概能够缩短1天的病程。对于有高危患者应当考虑进行抗病毒治疗。
流感是指流感病毒引起的疾病，但是常常会被误认为是一组其他的呼吸道病毒引起的一系列疾病的总称。 根据核型蛋白质和基质蛋白质不同，流感病毒分为甲、乙和丙三型。 根据核蛋白和基质蛋白的补体结合抗体将流感病毒分为A、B或C型，C型流感病毒感染不引起传统的流感症状，故不在此讨论。
流感抗原
血凝集素（H）是流感病毒表面的糖蛋白，它可以使病毒与细胞唾液酸结合进而与宿主细胞膜融合。 神经氨酸苷酶（ NA）是另外一种表面糖蛋白，它可以祛除唾液酸，以防止从病毒由受感染宿主释放。 有18种 H型和11种NA类型，这样会形成198种可能的组合，但只有少数是人的病原体。
抗原漂移只要HA和NA的一个小小的、渐进的突变就会导致流感病毒A和流感病毒B出现新的病毒株（抗原漂移）。 新菌株可导致季节性流行病，因病毒株产生的抗体的保护作用减低。
抗原转移是指出现一种相对罕见的H和/或NA抗原的组合，这种现象主要是由病毒基因组亚基的重排引起的 流感大流行可能是抗原转变的结果，因为其他毒株抗体（接种疫苗或自然感染引起的）对新毒株几乎或根本没有保护作用。
流感的流行病学
流感病毒每年在温带的秋冬季节都引起大量散发性呼吸道疾病（季节性流行病）
季节性流行病 由甲型和乙型流感病毒引起； 自1968年以来，大多数季节性流感流行是由H3N2（甲型流感病毒）引起的。 乙型流感病毒可能会引起较轻的疾病，但通常会导致中重度疾病的流行，无论是造成主要流行的病毒还是与甲型流感同时发生的病毒。
尽管在某一时期的流行多由单一血清型引起，不同型的流感病毒可以先后在某一地区出现或者同时出现但不同地区的优势株不同。
疾病控制和预防中心提供美国季节性流感的每周监测报告 FluView。
大流行并不常见。 有6次主要流感大流行，通常以假定的起源地命名：
1889年：俄罗斯流感（H2N2）
1900：老香港流感（H3N8）
1918年西班牙流感（H1N1）
1957年亚洲流感（H2N2）
1968年：香港流感（H3N2）
2009年：猪流感（甲型流感A [H1N1] pdm09）
2009年至2010年，H1N1流感大流行，病毒传播到70多个国家和美国50个州。大多数死亡病例发生在墨西哥。该病毒最初被称为猪流感病毒，但它是猪、禽和人流感病毒的组合。 感染并非由摄食猪肉所致，也很少因接触病猪导致。 随后，将病毒按照标准化命名为甲型流感（H1N1）pdm09以表示大流行，并将病毒与季节性H1N1毒株和1918型大流行性H1N1毒株区分开。 自 2009 年以来，A型(H1N1)pdm09 流感一直作为季节性流感流行。
流感病毒的传播可通过
空中飞沫传播
人对人接触
接触污染的物品
飞沫是主要的传播方式。
高危人群
流感的症状和体征
流感的潜伏期为1～4天，平均48小时。 一般病例的症状像类似普通感冒（如：咽痛，流涕）；或者伴有结膜炎。
成人典型流行性感冒的特征是突然出现寒颤，发烧，虚脱，咳嗽以及全身疼痛（特别是背部和腿部）。 头痛是突出的，常伴有畏光和球后疼痛。 起初呼吸道症状可能较轻，如咽喉发痒，胸骨下灼痛，干咳，有时伴有鼻炎。 随后，下呼吸道疾病成为主导；咳嗽可以是持续的，刺耳的和有痰液产生的。
在2009年大流行的H1N1病毒株感染中更可能出现胃肠道症状。 儿童临床症状主要表现在恶心、呕吐，或者腹痛，新生儿主要为败血症样表现。
2～3天后，急性期症状迅速缓解，但是发热会持续超过5天。 咳嗽、乏力、出汗、疲倦可以持续几天甚至几个星期。
并发症
流感的诊断
临床评估
有时快速抗原或常规逆转录酶聚合酶链（RT-PCR）检测
严重呼吸道症状的患者予以脉搏血氧饱和度测定以及胸片检查
如果在流感流行区患者具有典型的临床症状就可以诊断流感。
尽管许多快速诊断分子测试（抗原检测测试）是可用的，并且大多数具有良好的特异性，但它们的敏感性差异很大，通常对患者管理没有什么帮助。 当结果会影响到临床用药方案的制订时，需进行诊断试验。
反转录聚合酶链反应（RT-PCR [polymerase chain reaction]）检测极具敏感性和特异性，可用于鉴定流感类型和亚型。 如果可以快速获得该检测结果，则可用于选择适当的抗病毒治疗； 当怀疑住院患者感染流感时，也应这样做，因为通常需要抗病毒治疗。 而且，这些测试可以防止不必要的抗菌药物使用，且识别特定流感病毒对于控制感染很重要。 这些试验对于发现暴发的呼吸道疾病是否为流感也非常有用。
鼻咽部拭子和吸出的痰液培养结果需要数天时间，对于决定患者的治疗方案无帮助。
患者如果出现下呼吸道症状和体征，如：呼吸困难、缺氧或者肺部啰音时需进行胸部X线检查以排除肺炎。 原发性流感肺炎表现为肺部弥散性间质性渗透改变或者急性呼吸窘迫综合征。 继发性细菌性肺炎则更像大叶性或节段性肺炎。
流感的预后
虽然完全康复需要1～2周的时间，但是大部分患者都可以复原。 然而流感和流感相关性肺炎是高危人群发病或死亡的重要原因。 及时抗病毒治疗可以降低呼吸道疾病的发生率和减少住院天数。 适当的抗菌药物治疗可以降低继发细菌性肺炎的病死率。
总体而言，死亡率很低（例如，<1％），但是由于发病率很高，因此死亡总人数可能很大。 美国疾病控制与预防中心（CDC）估计，从2010年到2020年，美国每年因季节性流感而住院的人数为140000至710000人，死亡人数为12000至52000人（1)。大于 65 岁的患者住院率和死亡率最高。在典型的季节性流感流行期间，估计约 80% 的死亡发生在 > 65 岁的患者中；然而，在 2009 年 H1N1 流感大流行的前 12 个月内，估计 80% 的 H1N1 相关死亡发生在年龄小于 65 岁的人群中。(2, 3).
预后参考文献
1.CDC: Disease Burden of Flu.访问时间：2022 年 4 月 13 日。
2.Dawood FS, Iuliano AD, Reed C, et al: Estimated global mortality associated with the first 12 months of 2009 pandemic influenza A H1N1 virus circulation: A modelling study.Lancet Infect Dis12 (9):687–695, 2012.doi: 10.1016/S1473-3099(12)70121-4
3.CDC:2009 H1N1 Pandemic (H1N1pdm09 virus).访问时间：2022 年 4 月 13 日。
流感的治疗
对症治疗
有时予以抗病毒治疗
大多数流感患者的治疗一般都为对症处理，包括休息、多饮水、必要时可以使用解热镇痛药物，但是，避免给18岁以下患者使用阿司匹林。 并发细菌感染选用适当的抗菌药物。
治疗流感的药物
在起病1～2天内使用抗病毒药物可以缩短发热的时间，减轻症状，缩短病程。 一般对于高危人群（包括所有住院患者）出现流感样症状时推荐给予抗病毒治疗，其依据为早期治疗可防止这一人群中出现并发症。
治疗流感的药物包括：
奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦（神经氨酸苷酶抑制剂）
Baloxavir（核酸内切酶抑制剂）
神经氨酸苷酶抑制剂可干扰流感病毒自感染的细胞中释放，从而阻断感染的扩散。
核酸内切酶抑制剂Baloxavir通过阻断病毒RNA转录来干扰病毒复制。 它对甲型和乙型流感具有活性，如果对神经氨酸酶抑制剂产生抗药性，则可能是重要的新治疗选择。
扎那米韦是吸入给药，的剂量为2喷（10mg）每日2次，可用于成人和7岁及以上的儿童。 如果患有反应性气道疾病的患者尽量不用扎那米韦，因为吸入用药会导致支气管痉挛；还有一些患者无法使用吸入装置。
奥司他韦剂量是75mg口服，每日2次（大于12岁的患者）。 可用于1岁以上的小儿患者，剂量相对要减少。奥司他韦可造成临时的恶心及呕吐。 奥司他韦可降低儿童的中耳炎发病，但是没有其他的数据能够清楚的说明其对流感的治疗能够防止并发症。
帕拉米韦 静脉给药为单剂量，可用于2岁以上不能耐受口服或吸入药物的患者。 关于其用于乙型流感的研究非常有限。
巴洛沙韦 ≥12岁的患者，体重40至80kg的患者口服单剂40mg；> 80kg的患者单剂80mg。 可用于症状持续≤48小时、无流感并发症的≥12岁的患者以及健康人或并发症高风险的患者（1, 2）。
金刚烷类 （金刚烷胺和金刚乙胺）曾被使用； 但是，当前和最近传播的流感病毒中有99％以上对金刚烷类有抗药性，因此目前不建议使用这些药物进行治疗。 金刚烷类可阻断M2离子通道，以此来阻止病毒进入细胞。 仅对A型流感病毒有效（B型流感病毒缺少M2蛋白）。
治疗参考文献
1.Hayden FG, Sugaya N, Hirotsu N, et al: Baloxavir marboxil for uncomplicated influenza in adults and adolescents.N Engl J Med 379:913-923, 2018.doi:10.1056/NEJMoa1716197
2.Ison MG, Portsmouth S, Yoshida Y, et al: Early treatment with baloxavir marboxil in high-risk adolescent and adult outpatients with uncomplicated influenza (CAPSTONE-2): a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial.Lancet Infect Dis 20(10):1204-1214, 2020.doi: 10.1016/S1473-3099(20)30004-9.Epub 2020 Jun 8.PMID: 32526195.
预防流感
可通过以下措施有效预防
每年进行疫苗接种
有时予以预防性用药（如，使用抗病毒药物）
目前市售的流感疫苗可预防季节性H3N2、甲型H1N1流感和乙型流感。 H5N1禽流感疫苗已被批准用于暴露于H5N1高风险的18岁以上的人群，但只能通过公共卫生官员获得。 目前没有疫苗可用于与人类疾病很少相关的其他禽流感病毒（H7N7，H9N2，H7N3和H7N9）。
所有人群都应该接种疫苗，尤其是那些高危人群和那些住在老年护理院中的人群。
流感疫苗
根据WHO (World Health Organization)及美国CDC (the Centers for Disease Control and Prevention)的建议，流感疫苗每年都要调整，其中应该包括主要的流行株（通常是两种A型流感病毒株和1至2种B型流感病毒株）。 有时，北半球和南半球的疫苗稍有不同。 (参见流感疫苗。）
当带有HA和NA的疫苗在地区接种后，可以减少健康人群70％到90％的感染率。 虽然在护理院的老人中，疫苗的预防效果不明显，但是可以使肺炎的病死率降低60％~80％。 高剂量的疫苗配方可用于≥65岁的成人。
如果出现抗原漂移，疫苗诱导的免疫功能就有可能会失效。
有两种基本类型的流感疫苗：
灭活流感疫苗（IIV）
减毒流感疫苗（LAIV）
IIV用于肌内注射。 在美国，三价疫苗已被覆盖另外一种 B型病毒株的四价疫苗所取代。 对于 ≥ 65 岁的患者，也可以使用大剂量四价疫苗。
注射疫苗的副作用一般是持续几天的注射部位轻度疼痛。 发热，肌肉痛和其他全身副作用都比较少见。 多人份瓶装疫苗含有硫柳汞，为含汞防腐剂。 公众对硫柳汞和自闭症之间可能存在的联系不必有所担忧;单剂量不含硫柳汞的单剂量瓶同样可供使用。
LAIV每个鼻孔里滴注剂量为0.1mL（总剂量为0.2mL）。 它可以用于2至49岁的健康人。 以下情况不建议接种此疫苗：
高危患者
妊娠期妇女
严重免疫缺陷患者的家庭接触（例如造血干细胞移植）
正在接受长期阿司匹林治疗的儿童
此外，它应该直到停止药物治疗流感后48小时才给予。
副作用很轻微，通常是流涕。 对于<5岁患儿，合并有反应性气道疾病的儿童不能使用LAIV（如，已知哮喘病史、反复或近期喘息史）。
不建议在2016–2017年和2017–2018流感季节的任何人群中使用LAIV，因为该疫苗的H1N1成分不够有效。 尽管LAIV 疫苗已经重新配制，但Centers for Disease Control and Prevention's Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) 和 American Academy of Pediatrics (AAP) 已将其恢复为可接种的疫苗。
对这2种疫苗，8岁以内未接种过的儿童均因接受一次初始剂量的免疫及1个月后再一次的加强免疫。
本季流感疫苗的完整清单可从 Centers for Disease Control and Prevention获取。
免疫接种建议
年龄≥ 6 个月且没有禁忌症的所有人，建议每年接种一次疫苗。
每年接种疫苗以保持抗体的滴度并且随着抗原漂移而进行调整。 最好是在秋季接种，这样就可以使抗体的滴度在流感好发的冬季时保持较高水平。
流感疫苗可以同时接种新冠肺炎疫苗。
应避免使用疫苗（两种疫苗，IIV及LAIV）
曾对流感疫苗有严重的反应
曾有过流感疫苗接种，格林巴利综合征发病6周内（尚不明确流感疫苗是否会增加与其接种无关的、曾患的格林巴利综合征的复发风险）
6周内曾患格林巴利综合征，无关其原因
年龄<6个月
有鸡蛋过敏史的患者可以接种任何一种流感疫苗，但对以前的流感疫苗有严重过敏反应的患者除外，这是接种疫苗的禁忌症。 如果患者的过敏反应比荨麻疹更严重（例如，血管性水肿，呼吸窘迫，反复呕吐），可以给他们接种疫苗，但前提是要在住院或门诊就医，并由能够识别和处理严重过敏反应的临床医生监督。 此外，还提供无蛋疫苗-用于成人的重组IIV疫苗和用于4岁以上人群的细胞培养IIV疫苗。
抗病毒药物
疫苗是首选的预防流感的方法，但是抗病毒药物也是很有效的。
暴露前预防性抗病毒药 在流行期间可以考虑用于以下患者
在2周内刚接种疫苗
疫苗使用禁忌证
免疫受损者对疫苗不能产生反应的人群
抗病毒药物不会影响灭活疫苗免疫力。 抗病毒药物可以用到注射疫苗2周后停止。 如果没有接种疫苗，那么可以在整个流行期都使用抗病毒药物。
暴露后预防性抗病毒药物 通常用于封闭环境（例如疗养院，医院单元）中发生群集病例时潜在的接触者。 这些药物也可提供给家庭接触者或其他有发生流感并发症高风险的暴露人群。 耐药模式可能会影响药物选择，但通常每天服用一次 75 毫克奥司他韦。
关键点
H和/或NA抗原中的微小抗原漂移产生导致季节性流行的菌株; 导致H和NA抗原形成新组合的罕见抗原移位可造成死亡率极高的大流行
流感本身可能引起肺炎或流感患者可继发细菌性肺炎。
通常是临床诊断，但敏感性和特异性RT-PCR测定可以区分流感的型和亚型，从而能够帮助选择抗病毒治疗并确定呼吸道疾病的爆发是否是由于流感引起的。
对大多数患者进行对症治疗。
早期给予抗病毒药物可以稍微减少症状的持续时间和严重程度，但通常仅用于高风险患者; 不同的流感类型和亚型对不同的药物具有耐药性。
年龄≥6个月的无禁忌症者每年都要接种; 抗病毒药物可用于免疫受损患者（接种疫苗可能无效）和具有接种禁忌症患者的预防。