流行性斑疹伤寒是由普氏立克次体Rickettsia prowazekii感染所致。症状主要是长期的高热、头痛以及斑丘疹。
（参见立克次体及其相关病原体感染概述。）
流行性斑疹伤寒为立克次体病。
人类是普氏立克次体 R. prowazekii的天然宿主，主要靠体虱传播，由虱的分泌物通过叮咬处或其他伤口（也可通过口唇或眼部黏膜）进入人体。在美国，人类偶尔会在与飞松鼠接触后感染流行性斑疹伤寒，因为飞松鼠身上的跳蚤或虱子可能是传播媒介。
< 10岁儿童死亡情况罕见，但死亡率随着年龄的增长而增加。
流行性斑疹伤寒的症状和体征
本病潜伏期为7～14天，之后出现发热、头痛和虚脱表现。体温可在数天内升高至40° 并持续，晨起轻微缓解，持续约2周。头痛症状多发且剧烈。病程4-6天时可出现微小红疹，迅速扩散至全身其他部位。多见于腋下和上躯干，手掌，脚掌和脸部少见。其后，皮疹变暗转为斑丘疹。在严重的情况下，皮疹出血形成瘀斑。
有时会出现脾肿大。低血压发生在最严重的病人。血管塌陷，肾功能不全，脑炎征，瘀斑坏疽和肺炎是预后不良的迹象。
Brill-Zinsser病是流行性斑疹伤寒的再次发作，通常在初次感染后几年内因宿主抵抗体下降而发生。
流行性斑疹伤寒的诊断
病史和体格检查
对皮疹进行荧光抗体染色活检以发现病原体
急性期和恢复期血清学检测（紧急血清学检测无用）
聚合酶链反应（PCR）
虱侵扰通常显而易见，如果有可能的暴露史（例如居住或到访病区），则强烈提示斑疹伤寒。
（参见立克次体和相关病原体感染的诊断）。
流行性斑疹伤寒的治疗
多西环素
流行性斑疹伤寒的主要治疗药物是多西环素，直到患者病情好转，体温恢复正常24至48小时，并接受至少7天的治疗。对于不能耐受强力霉素的患者，建议进行脱敏治疗。
虽然一些四环素会导致8岁以下儿童的牙齿染色，但美国疾病控制和预防中心(CDC)建议使用一个疗程的多西环素(1）。研究表明，短疗程的强力霉素（5 至 10 天，用于治疗立克次体病）可用于儿童，而不会导致牙齿染色或牙釉质变弱（2）。
氯霉素是二线治疗药物。在美国没有口服氯霉素，其使用可能会引起血液学不良反应，需要监测血液指标。
流行性斑疹伤寒重症患者感染后期毛细血管通透性明显增加，因此，输液时要注意维持血压，同时避免加重肺水肿和脑水肿。
治疗参考文献
1.Centers for Disease Control and Prevention: Information for Healthcare Providers, Typhus Fevers
2.Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al: No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever.J Pediatr 166(5):1246-51, 2015.doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.015
预防流行性斑疹伤寒
灭虱和免疫接种是最有效的预防措施。然而，现在已经没有疫苗了。用马拉硫磷或林丹处理感染的人以清除虱子。床上用品和衣物应至少每周用热水 (> 54 C) 清洗一次，并在高温下烘干。不可水洗的衣物和物品可以干洗或密封在塑料袋中并存放 2 周。床上用品和衣服也可以用杀虫剂氯菊酯处理。
关键点
流行性斑疹伤寒在全世界流行;人类是天然的储存库。
当虱子的粪便被刮擦并通过虱子叮咬的伤口或粘膜后，病原体传播进入人体。
此后，小的粉红色皮疹迅速出现在身体上，然后颜色变黑并形成斑丘疹。
病死率随年龄增加而增加 ；血管塌陷，肾功能不全，脑炎征，瘀斑坏疽，和肺炎是预后不良的迹象。
根据虱子感染的临床表现和迹象以及近期在流行地区居住或旅行史，怀疑流行性斑疹伤寒；用皮肤活检的荧光抗体染色确认。
用强力霉素治疗。
Brill-Zinsser病是流行性斑疹伤寒的再次发作，通常在初次感染后几年内患者免疫力下降时发生。
Brill-Zinsser病
Brill-Zinsser病是流行性斑疹伤寒的再次发作，通常在初次感染后几年内发生。
Brill-Zinsser病往往提示患者在早期曾感染过流行性斑疹伤寒或一直居住在疫区。一旦患者的免疫防御功能下降，体内的病原体就可能再次复活，引起复发性斑疹伤寒；因此，该病为偶发，见于任何季节或地区，无受感染虱时也可发生。一般呈散发性，任何季节都可发病，甚至在没有被虱（被感染）叮咬的情况下。但这时虱子可以叮咬人体后引起感染的进一步扩散。
Brill-Zinsser病的症状和体征几乎都较轻，与流行性斑疹伤寒类似，均可引起循环障碍、肝肾功能损害及中枢神经系统异常。发热持续7～10天，弛张热；皮疹易消散或不出现；不引起死亡。