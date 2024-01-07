流行性斑疹伤寒是由普氏立克次体Rickettsia prowazekii感染所致。症状主要是长期的高热、头痛以及斑丘疹。

（参见立克次体及其相关病原体感染概述。）

流行性斑疹伤寒为立克次体病。

人类是普氏立克次体 R. prowazekii的天然宿主，主要靠体虱传播，由虱的分泌物通过叮咬处或其他伤口（也可通过口唇或眼部黏膜）进入人体。在美国，人类偶尔会在与飞松鼠接触后感染流行性斑疹伤寒，因为飞松鼠身上的跳蚤或虱子可能是传播媒介。

< 10岁儿童死亡情况罕见，但死亡率随着年龄的增长而增加。

流行性斑疹伤寒的症状和体征 本病潜伏期为7～14天，之后出现发热、头痛和虚脱表现。体温可在数天内升高至40° 并持续，晨起轻微缓解，持续约2周。头痛症状多发且剧烈。病程4-6天时可出现微小红疹，迅速扩散至全身其他部位。多见于腋下和上躯干，手掌，脚掌和脸部少见。其后，皮疹变暗转为斑丘疹。在严重的情况下，皮疹出血形成瘀斑。 有时会出现脾肿大。低血压发生在最严重的病人。血管塌陷，肾功能不全，脑炎征，瘀斑坏疽和肺炎是预后不良的迹象。 Brill-Zinsser病是流行性斑疹伤寒的再次发作，通常在初次感染后几年内因宿主抵抗体下降而发生。

流行性斑疹伤寒的诊断 病史和体格检查

对皮疹进行荧光抗体染色活检以发现病原体

急性期和恢复期血清学检测（紧急血清学检测无用）

聚合酶链反应（PCR） 虱侵扰通常显而易见，如果有可能的暴露史（例如居住或到访病区），则强烈提示斑疹伤寒。 （参见立克次体和相关病原体感染的诊断）。

预防流行性斑疹伤寒 灭虱和免疫接种是最有效的预防措施。然而，现在已经没有疫苗了。用马拉硫磷或林丹处理感染的人以清除虱子。床上用品和衣物应至少每周用热水 (> 54 C) 清洗一次，并在高温下烘干。不可水洗的衣物和物品可以干洗或密封在塑料袋中并存放 2 周。床上用品和衣服也可以用杀虫剂氯菊酯处理。

关键点 流行性斑疹伤寒在全世界流行;人类是天然的储存库。

当虱子的粪便被刮擦并通过虱子叮咬的伤口或粘膜后，病原体传播进入人体。

此后，小的粉红色皮疹迅速出现在身体上，然后颜色变黑并形成斑丘疹。

病死率随年龄增加而增加 ；血管塌陷，肾功能不全，脑炎征，瘀斑坏疽，和肺炎是预后不良的迹象。

根据虱子感染的临床表现和迹象以及近期在流行地区居住或旅行史，怀疑流行性斑疹伤寒；用皮肤活检的荧光抗体染色确认。

用强力霉素治疗。

Brill-Zinsser病是流行性斑疹伤寒的再次发作，通常在初次感染后几年内患者免疫力下降时发生。