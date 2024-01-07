其他斑疹发热立克次体病

东部蜱传立克次体是由多种以硬蜱为媒介的立克次体感染所引起，表现类似于洛基山斑点热，但程度较轻。开始时表现为局部皮损、附近淋巴结病以及红色斑丘疹。
（参见立克次体及其相关病原体感染概述。）
斑疹热立克次体主要包括北亚蜱传立克次体、昆士兰州蜱传斑疹伤寒、非洲蜱传斑疹伤寒(非洲蜱虫叮咬热)、地中海斑点热（布顿热）和帕氏立克次体立克次病（通过海湾扁虱传播[斑点钝眼蜱]—见表由立克次体、东方菌、埃立克体、无形体和柯克氏菌引起的疾病）。病原体都属于立克次体中的斑疹热群。
蜱传立克次体的流行病学与西半球的洛基山斑疹热类似。无论是否有动物库，节肢动物媒介都能在自然界中维持这些斑点热立克次体。假如人类侵犯到这个生物圈中，就会出现感染。不过有些地区，地中海斑疹伤寒在居家内也会发生，褐色犬蜱、血红扇头蜱为主要载体。
斑疹发热立克次体病的症状和体征
症状和体征与所有斑点热立克次体病相似，一般比RMS更轻微一些。
本病潜伏期为5～7天，其后出现发热、烦躁、头痛和结膜炎。发热同时，可见直径约为2至5毫米中心为黑色的纽扣样溃疡。通常，伴有局部或散在淋巴结肿大。发热约4天时，前臂可出现红色斑丘疹，并蔓延至至身体其他部位，包括手掌和脚掌。发烧可持续两周。
其他并发症及死亡很少见，除非年纪较大或较虚弱的患者。但是，该病应予以重视；另外，暴发性血管炎偶可发生。
斑疹发热立克次体病的诊断
病史和体格检查
对皮疹进行荧光抗体染色活检以发现病原微生物
急性期和恢复期血清学检测（紧急血清学检测无用）
聚合酶链反应（PCR）
（参见立克次体和相关病原体感染的诊断。）
斑疹发热立克次体病的治疗
多西环素
斑疹热立克次体病的治疗方法是使用多西环素治疗 5 天。
斑疹发热立克次体病的预防
没有有效的疫苗用于预防斑疹热立克次体病。可以采取措施防止蜱虫叮咬。(参见 Centers for Disease Control and Prevention: Preventing tick bites.)
鹿蜱
防止蜱接触皮肤的方法包括
住在步道和小径
将裤子压进到鞋或袜子里
穿长袖衬衫
在皮肤表面应用含二乙甲苯酚胺（DEET）的驱虫剂
在非常年幼的儿童应慎重使用避蚊胺，因为已有毒性反应的报道。衣物上使用扑灭司林可有效杀死蜱。频繁寻找蜱，尤其是在毛发多的区域和儿童，在流行地区至关重要。
应小心移开充血的蜱，不要用手指捏碎蜱，因为可能导致疾病的传播。不应握紧或挤压蜱的身体。用小镊子逐步牵拉头取出蜱。接触处应擦拭酒精。凡士林、点燃火柴和其他刺激物不能有效去除蜱，不应使用。
没有切实可行的方法来去除整个地区的蜱，但在流行区域通过控制小动物种群可减少蜱的种群数。