其他斑疹发热立克次体病

东部蜱传立克次体是由多种以硬蜱为媒介的立克次体感染所引起，表现类似于洛基山斑点热，但程度较轻。开始时表现为局部皮损、附近淋巴结病以及红色斑丘疹。

（参见立克次体及其相关病原体感染概述。）

斑疹热立克次体主要包括北亚蜱传立克次体、昆士兰州蜱传斑疹伤寒、非洲蜱传斑疹伤寒(非洲蜱虫叮咬热)、地中海斑点热（布顿热）和帕氏立克次体立克次病（通过海湾扁虱传播[斑点钝眼蜱]—见表由立克次体、东方菌、埃立克体、无形体和柯克氏菌引起的疾病）。病原体都属于立克次体中的斑疹热群。

蜱传立克次体的流行病学与西半球的洛基山斑疹热类似。无论是否有动物库，节肢动物媒介都能在自然界中维持这些斑点热立克次体。假如人类侵犯到这个生物圈中，就会出现感染。不过有些地区，地中海斑疹伤寒在居家内也会发生，褐色犬蜱、血红扇头蜱为主要载体。

斑疹发热立克次体病的症状和体征 症状和体征与所有斑点热立克次体病相似，一般比RMS更轻微一些。 本病潜伏期为5～7天，其后出现发热、烦躁、头痛和结膜炎。发热同时，可见直径约为2至5毫米中心为黑色的纽扣样溃疡。通常，伴有局部或散在淋巴结肿大。发热约4天时，前臂可出现红色斑丘疹，并蔓延至至身体其他部位，包括手掌和脚掌。发烧可持续两周。 其他并发症及死亡很少见，除非年纪较大或较虚弱的患者。但是，该病应予以重视；另外，暴发性血管炎偶可发生。

斑疹发热立克次体病的诊断 病史和体格检查

对皮疹进行荧光抗体染色活检以发现病原微生物

急性期和恢复期血清学检测（紧急血清学检测无用）

聚合酶链反应（PCR） （参见立克次体和相关病原体感染的诊断。）

斑疹发热立克次体病的治疗 多西环素 斑疹热立克次体病的治疗方法是使用多西环素治疗 5 天。