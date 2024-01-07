落基山斑疹热（RMSF）目前只限于西半球发病，最初是在落基山发现，流行于美国，尤其是靠近大西洋地区，并横贯整个南美洲中部和南部。发病高峰在3～9月，原因是此季节内蜱开始活跃，而且人容易被叮咬。南方一些地区，散发病例在全年内都可见。<15岁的儿童以及去疫区工作和游玩的人群发病率最高。（参见Centers for Disease Control and Prevention: RMSF–epidemiology and statistics。）

硬皮蜱（家硬蜱）体内携带有R. rickettsii立氏立克次体，是它的天然宿主，并且女性感染后可以引起垂直传播。这些蜱是是立氏立克次体的天然宿主。其中的安氏革蜱主要在美国西部流行。多变黄麻 （狗蜱）是美国东部和南部的传播媒介。

木蜱 图片 Image courtesy of Dr. Christopher Paddock via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

黄狗蜱 图片 Image courtesy of Dr. Christopher Paddock via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

RMSF不会发生人与人之间的直接传播。