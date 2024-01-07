落基山斑疹热是由Rickettsia rickettsii立氏立克次体引起，通过硬蜱传播。表现为高热、剧烈头痛和皮疹。
（参见立克次体及其相关病原体感染概述。）
落基山斑疹热是由立氏立克次体病。
RMSF的流行病学
落基山斑疹热（RMSF）目前只限于西半球发病，最初是在落基山发现，流行于美国，尤其是靠近大西洋地区，并横贯整个南美洲中部和南部。发病高峰在3～9月，原因是此季节内蜱开始活跃，而且人容易被叮咬。南方一些地区，散发病例在全年内都可见。<15岁的儿童以及去疫区工作和游玩的人群发病率最高。（参见Centers for Disease Control and Prevention: RMSF–epidemiology and statistics。）
硬皮蜱（家硬蜱）体内携带有R. rickettsii立氏立克次体，是它的天然宿主，并且女性感染后可以引起垂直传播。这些蜱是是立氏立克次体的天然宿主。其中的安氏革蜱主要在美国西部流行。多变黄麻 （狗蜱）是美国东部和南部的传播媒介。
Image courtesy of Dr. Christopher Paddock via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
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RMSF不会发生人与人之间的直接传播。
RMSF的病理生理学
RMSF的症状和体征
洛基山斑疹热的潜伏期平均为7天（3～12天），潜伏期越短，感染越严重。
急骤起病，伴剧烈头痛，寒战，虚脱和肌肉疼痛。数天内体温可达39.5至40°且持续高热（严重者可持续发热15至20天），尽管晨起可出现缓解。
发热的第1天和第6天，多数RMSF患者的手腕、脚踝、手掌、足底及前臂出现皮疹，并迅速扩展至颈部、面部、腋窝、臀部和躯干。最初为斑疹和红疹，其后变暗转为斑丘疹。约4天，病灶成为点状，并融和以形成以后溃疡大出血区域。
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神经系统累及后可引起头痛、烦躁、失眠、谵妄、昏迷及其他脑炎症状，有时可导致血压升高。
在很严重的病例中会发生低血压。可出现肝肿大，但黄疸不多见。恶心和呕吐症状比较多见。另外，局灶性肺炎偶可发生。未经治疗的患者可能发展成肺炎，组织坏死和循环衰竭，有时伴有脑和心脏损伤。在严重的病例偶尔也会发生心脏骤停而猝死。
RMSF的诊断
病史和体格检查
对皮疹进行荧光抗体染色活检以发现病原微生物
急性期和恢复期血清学检测（紧急血清学检测无用）
聚合酶链反应（PCR）
任何居住在西半球森林地区，出现不明原因性发热、头痛或乏力的患者，无论有没有蜱叮咬史，都应该被怀疑可能感染了落基山斑疹热。大约70%的患者被询问到有蜱叮咬史 （参见 CDC: RMSF）。
通常需要进行检测以确诊RMSF，但是由于当前可用的检验方法的局限，临床医生通常需要在确诊结果之前就要作出治疗决定。
如果患者存在皮疹，应从皮疹部位进行皮肤活检。使用可以提供快速结果的PCR或免疫组织化学染色方法进行确诊。然而，当临床表现提示RMSF时，虽然检测结果呈阴性但不能因此不予以经验性治疗。
R. rickettsii立氏立克次体仅在专业的实验室能够进行培养。
经验与教训
血清学检查对急性诊断无价值，因为它们通常只在恢复期才转变为阳性。通常使用两对样品进行间接免疫荧光测定。
详见立克次体及相关感染的诊断。
RMSF的治疗
多西环素
早期开始使用抗生素可显著降低死亡率并预防落基山斑疹热的大多数并发症。另外，假如在流行地区被蜱叮咬后未出现临床症状，可无需等待立即进行治疗。
但如果出现了发热、头痛和乏力（或皮疹）等表现，需立即开始抗生素治疗。
主要治疗方法是发烧消退后使用强力霉素至少 3 天，并有临床改善的证据。最短疗程为5至7天。多西环素适用于成人和儿童。美国疾病控制与预防中心 已发现短期多西环素疗程（5 至 10 天）可用于儿童，而不会导致牙齿染色或牙釉质变弱。使用强力霉素以外的抗生素会增加患重病和死亡的风险。对于不能耐受强力霉素的患者，建议进行脱敏治疗。
氯霉素是二线治疗药物，疗程为7天。在美国没有口服氯霉素，其使用可能会引起灰婴综合征和血液学不良反应，需要监测血液指标。
对于怀孕的患者， CDC建议 目前大多数基于证据的信息表明，强力霉素不太可能在怀孕期间产生显着的致畸作用，但不可能得出没有风险的结论（1)。因此，孕妇在决定RMSF的抗生素治疗时，应就潜在的风险和益处进行咨询。
另外，急性RMSF在感染的后期会伴有毛细血管通透性增加，因此输液时要注意既维持患者的血压，又要防止加重肺和颅内水肿。
治疗参考文献
1.Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al: No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever.J Pediatr 166(5):1246-51, 2015.doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.015
预防 RMSF
没有有效的疫苗可预防落基山斑疹热。可以采取措施防止蜱虫叮咬。（参见Centers for Disease Control and Prevention: Preventing tick bites.)
鹿蜱
防止蜱接触皮肤的方法包括
住在步道和小径
将裤子压进到鞋或袜子里
穿长袖衬衫
在皮肤表面应用含二乙甲苯酚胺（DEET）的驱虫剂
在非常年幼的儿童应慎重使用避蚊胺，因为已有毒性反应的报道。衣物上使用扑灭司林可有效杀死蜱。频繁寻找蜱，尤其是在毛发多的区域和儿童，在流行地区至关重要。
应小心移开充血的蜱，不要用手指捏碎蜱，因为可能导致疾病的传播。不应握紧或挤压蜱的身体。用小镊子逐步牵拉头取出蜱。接触处应擦拭酒精。凡士林、点燃火柴和其他刺激物不能有效去除蜱，不应使用。
没有切实可行的方法来去除整个地区的蜱，但在流行区域通过控制小动物种群可减少蜱的种群数。
关键点
洛基山斑疹热（RMSF）几乎发生在全美国和整个中美洲和南美洲。
小血管炎可导致严重疾病，影响中枢神经系统，肺，心脏，肾脏，肝脏和脾脏；未经治疗的病死率约为20％。
症状（严重头痛、寒战、虚脱、肌肉疼痛）突发，随后出现发热并常常出现皮疹。
神经系统累及后可引起头痛、烦躁、失眠、谵妄、昏迷及其他脑炎症状。
任何居住在西半球森林地区，出现不明原因性发热、头痛或乏力的患者，无论有没有蜱叮咬史，都应该被怀疑可能感染了落基山斑疹热。
在急性病期使用皮肤活检标本进行免疫组织学或PCR检测，由于其敏感性仅约70％，故阴性结果不应成为不予治疗的理由。
对于合并血容量不足和/或器官受累的临床情况，治疗使用多西环素并提供支持治疗。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Centers for Disease Control and Prevention: 有关预防蜱叮咬的信息
Centers for Disease Control and Prevention: 为医疗保健提供者提供的有关 RMSF 的传播、症状、诊断和治疗的信息
Centers for Disease Control and Prevention:Information and statistics about the epidemiology of RMSF