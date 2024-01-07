恙虫病是由恙虫病立克次体Orientia tsutsugamushi（之前的 Rickettsia tsutsugamushi）感染引起、以螨为传播媒介。表现为发热、皮损、皮疹和淋巴结肿大。

（参见立克次体及其相关病原体感染概述。）

恙虫病属于立克次体病。

O. tsutsugamushi恙虫病立克次体主要通过恙螨进行传播，而恙螨多生活在森林地区，并寄生在啮齿动物体内，如老鼠、田鼠或野生老鼠等， 恙螨叮咬后也可造成人感染。恙螨既是传播媒介又是恙虫病东方体 O. tsutsugamushi的自然储存库。

恙虫病在与日本、韩国、中国、印度以及澳大利亚北部接壤的亚太地区呈地方性流行。

擦伤斑疹伤寒的症状和体征 本病潜伏期为6～21天（平均10～12天），过后突然出现恙虫病的症状，包括发热、寒战、头痛和全身淋巴结肿大。发热起始，叮咬处会出现焦痂，典型的擦伤性斑疹伤寒病变开始时是直径约1厘米的红色硬结病变；它最终形成水泡，破裂，并被黑色结痂覆盖。恙虫病东方体不同菌株导致焦痂的能力各不相同，皮肤浅的人更容易发现焦痂。局部淋巴结肿大。 体温在第一周内升高，通常可高达40～40.5 ° C。头痛比较普遍而且比较剧烈，结膜炎也较多见。发热后5-8天后躯干部位可出现斑疹，常播散至四肢。可迅速消失，或转为斑丘疹并伴色素沉着。发热第1周可出现咳嗽，第2周出现肺炎。 严重者可出现脉率加快、血压下降、谵妄、昏迷以及肌肉震颤等表现，部分患者还会出现脾大，间质性心肌炎也比其他立克次体感染发生率高。脾脏肿大和间质性心肌炎的发生率较其他立克次体病高。不及时治疗者，发热可以持续≥2周，然后在数天内逐渐降低；治疗36小时后，体温可降低，而且无后遗症。 恙虫病 图片 Images courtesy of Yoshiki Taniguchi, MD.From Taniguchi, Y: Eschar, fever, and rash in a 43-year-old man.Dermatology Online Journal 3(2), 1997.

恙虫病的诊断 病史和体格检查

对皮疹进行荧光抗体染色活检以发现病原体

急性期和恢复期血清学检测（急性期血清学检测无用）

聚合酶链反应（PCR） 恙虫病的临床表现类似于落基山斑疹热和流行性斑疹伤寒。然而，恙虫病发生在不同的地理区域（以日本，韩国，中国，印度和澳大利亚北部为界的亚太地区），并且经常出现卫星腺病并伴有焦痂。 详见立克次体和相关病原体感染的诊断。

预防擦伤斑疹伤寒 通过修剪灌木丛并向感染区域喷洒残留的杀虫剂来消除或减少螨虫种群，有助于预防恙虫病。 当可能接触昆虫时，应使用驱虫剂（例如，避蚊胺[DEET]）。