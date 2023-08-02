片吸虫病由肠道布氏姜片吸虫感染所致，通过食用水生植物或者摄入被污染的水感染。

吸虫为一类可感染人体不同部位（如血管、胃肠道、肺或肝脏）的扁平状的寄生虫，不同种类不同。

F. buski在亚洲和印度半岛等很多地区可见布氏姜片吸虫寄生于猪的肠道。流行地区儿童的 F. buski感染率最高。也被称为巨型肠吸虫，因为它是感染人类的最大吸虫。

人类感染通常是通过摄入受污染的水或食用带有传染性包蚴的植物，特别是竹笋、豆瓣菜或菱角而获得的。成虫吸附于近端小肠的黏膜并使其溃烂。成虫可从8~20mm长到20~75mm长。成虫的生命周期约为1年。

Fasciolopsis buski布氏姜片吸虫生活周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

片形吸虫病通常无症状。在严重感染中，症状通常在暴露后 30 至 60 天开始，可能包括厌食、呕吐、腹泻、腹痛和吸收不良的迹象。 可能存在外周嗜酸性粒细胞增多症。

在严重的情况下，吸收不良会因蛋白质丢失而导致水肿和腹水。也可能发生维生素 B12 缺乏和贫血。

诊断 通过在粪便中找到虫卵可诊断，偶尔可在粪便中发现成虫。虫卵无法与 肝片吸虫的虫卵区分。

姜片吸虫病的治疗药物为吡喹酮25mg/kg口服，每日3次，共1天。

预防 包括不饮用受污染的水或在有污染的地区食用淡水植物 Fasciolopsis buski 是地方性的。

另请参阅美国疾病控制与预防中心（CDC）有关片形虫病的信息。