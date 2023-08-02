异形吸虫病及相关的吸虫感染

本病由肠道Heterophyes heterophyes异形吸虫感染所致，感染主要通过食用感染的、生的或未煮熟的淡水鱼或半咸水鱼。

吸虫为一类可感染人体不同部位（如血管、胃肠道、肺或肝脏）的扁平状的寄生虫，不同种类感染部位不同。

Heterophyes heterophyes 在东亚、中东、苏丹、埃及和欧洲东南部流行。

异形吸虫感染主要通过食用感染的、生的或未煮熟的含有囊蚴（成囊期）的淡水鱼或半咸水鱼所致。 误食后，囊蚴会脱囊并附着于小肠黏膜上。在那里发育为成虫，体长从0.3mm至0.4mm长到约1.0至1.7毫米。吸虫可能会穿透粘膜并通过淋巴管沉积卵子进入血液。据报道，卵子迁移到心脏和其他器官。

横川Metagonimus yokogawai后殖吸虫感染, 在那些食用生的或未充分烹煮的淡水或半咸水鱼的人群中常有报道，病例集中于俄罗斯远东、朝鲜、日本、中国台湾、巴尔干半岛国家、以色列以及西班牙。Nanophyetus salmincola 肠道鲑隐孔吸虫 感染病例主要在食用 生的或未煮熟的鲑鱼的人群中被报道。

Heterophyes heterophyes 生命周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

感染通常是无症状的。 症状在严重感染或免疫功能低下的患者中更常见。 通常在摄入受污染的鱼后约 9 天出现症状，可能包括厌食、恶心、腹痛、吸收不良、体重减轻、消化不良和腹泻。 可能存在嗜酸性粒细胞增多症。

成虫可导致腹痛和腹泻。

诊断 异形吸虫病是通过在粪便中发现虫卵（黄褐色，长约 30 mcm x 15 mcm）来实现的。H. heterophyes 异形吸虫虫卵无法与 M. yokogawai 橫川后殖吸虫区别，也和 Clonorchis 支睾吸虫属和 Opisthorchis后睾吸虫属虫卵类似

异形吸虫病的治疗 药物为吡喹酮。H. heterophyes 异形异形吸虫和M. yokogawai横川后殖吸虫的剂量为25mg/kg，每日3次，口服1日；N. salmincola鲑隐孔吸虫的剂量为20mg/kg，每日3次口服，口服1日。

预防 包括不吃可能含有这些肠道吸虫的生鱼或未煮熟的鱼。