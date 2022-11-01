高原病是高海拔低氧环境引起的。 急性高原病（AMS），最轻的一种形式，其特征为头痛加一种或多种全身表现(如疲劳、胃肠症状、持续头晕)。 它可能发生于山区休闲徒步者和滑雪者及其他前往高海拔地区的人身上。高原脑水肿（HACE）是一种整体性脑病，而高原肺水肿（HAPE）是一种非心源性肺水肿引起的严重呼吸困难和低氧血症。高原病的诊断是基于临床的。治疗轻度急性高原病可给予止痛剂和乙酰唑胺或地塞米松。重症患者需转运至低海拔地区及吸氧处理。 HACE和HAPE都有潜在的生命危险，需立即转运至低海拔地区。此外，地塞米松有助于缓解HACE，硝苯地平或磷酸二酯酶抑制剂对HAPE有效。缓慢上升是预防所有形式的高原病的最佳方法，而乙酰唑胺是预防 AMS 最常用的药物。

随着海拔升高，大气压降低，空气中氧气的比例保持不变，因此氧分压随海拔升高而下降，海拔5800米（19,000英尺）山顶处的O2分压大约是海平面时的一半。 珠穆朗玛峰海拔8848 m，约29,032英尺，大约是海平面的三分之一。

大多数人都能在一天内进入海拔1500～2000米的区域（5000～6500英尺），但是大约20%的人在海拔提升到2500米（8000英尺），大约40%的人在海拔提升到3000米（10,000英尺）时会出现某种高原病，最常见的是AMS。海拔上升的速度，到达的最高海拔及睡眠时所处的海拔影响该病的发病率。

风险因素 高海拔的影响在个体之间差异很大。 但一般来说，以下几种情况会增加风险： 以前曾有高原病

生活在海平面附近

海拔提升太高太快

用力过度

在高海拔地区睡觉 虽然 哮喘、高血压、糖尿病、冠状动脉疾病及轻度慢性阻塞性肺病等疾病不作为高原病风险因素，但低氧血症可能会加剧这些疾病引起的症状（1)。体能训练不能防止高原病。

参考文献 1.Luks AM, Hackett PH: Medical conditions and high-altitude travel.N Engl J Med 386(4):364-373, 2022.doi: 10.1056/NEJMra2104829 经验与提示

高原反应的病理生理学 严重的急性低氧血症可在几分钟之内改变中枢神经系统的功能，而急性高原病是在上升至指定海拔高度后的1~5天内发生。 尽管在该领域进行了大量研究，但急性高原病（AMS）和高海拔脑水肿（HACE）的发病机制仍不清楚。这些疾病可能是由相同的病理生理学基础导致的，指向严重程度的连续性，而HACE代表了疾病谱的极端情况。AMS可能涉及由于多种刺激而激活的三叉神经血管系统，而HACE则涉及血脑屏障渗漏和颅内压升高。 高原肺水肿（HAPE）是缺氧引起肺动脉高压导致肺泡及间质水肿，导致氧合作用受损。肺小血管缺氧性收缩不协调，导致相对不收缩的区域充盈压升高，毛细血管壁损伤及毛细血管渗漏。其他因素，诸如交感神经过度兴奋有可能与此相关。 长期居住在高海拔地区的居民，当他们在低海拔地区短暂停留后回到高海拔地区时可能发生高原肺水肿。这种现象被称为再入性肺水肿。最近的报告表明，长期居住在高海拔地区的居民也可能发生非心源性肺水肿（即所谓的高海拔地区居民HAPE），即使他们没有下降到低海拔地区，然后又从低海拔地区返回。 环境适应性 环境适应是一系列综合的反应，使身体能够忍受高海拔缺氧。大多数人能在几天内较好的适应海拔高达3000米（10,000英尺）的环境。海拔越高，需要更多时间来适应环境。然而，没有人能完全适应并长期居住在海拔>5100米（>17,000英尺）的地方。 适应环境出现持续过度通气，这会增加肺泡和动脉的PO 2 含量，但会导致 呼吸性碱中毒。血液pH值往往在几天内随着碳酸氢盐从尿液中排出后恢复正常；当pH值恢复正常，通气会进一步增加。最初心输出量增加，随着时间的推移恢复到基线值；红细胞总量及有氧运动耐受力也会在几周内增加。

高原反应的症状和体征 急性高原病是目前高原病最常见的形式。 急性高山病（AMS） 除非海拔高度在2440米（8000英尺）以上，否则急性高原病是不太可能发生，但是在一些高度敏感的人群中，它也可以在较低的海拔发生。 其特征为头痛加上以下至少一个症状：疲劳，胃肠道症状（食欲减退、恶心、呕吐）或持续头晕。 睡眠不足以前被认为是AMS的症状，但现在不再被认为是诊断标准之一。症状通常出现在海拔上升后6～10小时内，在大多数情况下，在24～48小时消退。急性高原病多见于滑雪场，部分受其影响的人被误诊为过度饮酒（宿醉）或病毒感染。 高原脑水肿 （HACE） HACE很少发生，在上升后的1至5天内发生。显著的脑水肿表现为头痛和表现为意识不清、嗜睡以及昏迷的弥漫性脑病。步态共济失调是需要早期警惕的症状。 癫痫发作，局灶性缺陷（如颅神经麻痹，偏瘫），发热和脑膜体征不常见，应考虑其他诊断。可能存在视乳头水肿，但不是诊断所必需的。除非HACE得到及时治疗，否则昏迷和死亡可能发生在几小时内。 高原肺水肿（HAPE） 高原肺水肿通常发生在海拔快速上升>2500米（> 8000英尺）后24〜96小时内，是高原病最常见的死亡原因。它可能先于AMS发生，但也可能在未表现出其他高原疾病迹象的人群中单独发生。 起初患者出现劳力性呼吸困难，活动耐量下降以及干咳。之后，呼吸困难出现在简单的活动或休息时。 粉红色或血性痰及呼吸困难是晚期表现。查体常见紫绀、心动过速、呼吸急促以及低热（<38.5°C）。通常可闻及局灶性或弥漫性啰音（有时无需听诊器即可闻及）。高山肺水肿可能迅速恶化；除非HACE得到及时治疗，否则昏迷和死亡可能发生在几小时内。 其他表现 肢体和面部水肿在高原病中很常见，即使没有高原病。 头痛，在急性高原病中也是常见的，可没有其他合并症状。 视网膜出血可发生在海拔低至2700米（9000英尺）中，在海拔>5,000米（>16,000英尺）中常见。它们通常是无症状的，除非发生在黄斑区，在这种情况下，通常表现为无痛性视力丧失，数周后可缓解，没有后遗症。有症状性出血时，应降低海拔高度，并且在出血症状消除之前禁止进一步向上攀升。所有有症状的高海拔视网膜出血患者在下降后需要进行眼科评估。 在海拔>5000米（>16,000英尺），做过放射状角膜切开术或LASIK手术的人可能会出现显著的视力障碍。这些症状在海拔下降后迅速消失。 慢性高原病（安第斯病）是一种影响长期在高海拔地区的居民；其特点是红细胞增多症，疲劳，呼吸困难，疼痛及紫绀。这种疾病往往与肺泡通气不足有关。 如果可能的话，患者应下降到低海拔地区并在那里长期停留，但经济因素往往限制他们这样做。反复放血可缓解红细胞增多症。部分患者长期使用乙酰唑胺治疗可改善症状。

高原病的诊断 临床评估 及时诊断并开始治疗高海拔脑水肿（HACE）和高海拔肺水肿（HAPE）对防止昏迷和死亡至关重要. 高原病的诊断是基于临床症状的，通常不需要实验室检查，而且可能是不可用的，这取决于疾病发展的环境（例如，偏远的山谷与山区度假社区）。但是，影像学检查（如果可用）可能对HAPE或有时对HACE有用。 在HAPE中，低氧血症通常很严重，脉搏血氧饱和度显示为40%至70%，这取决于患者患病的程度。胸部平片显示正常大小的心脏和斑片状肺水肿。 高原脑水肿通常可以通过病史及临床检查区别于其他原因造成的头痛和昏迷（如感染、脑出血、未控制的糖尿病）；如果没有，CT或MRI的头部成像可以帮助排除其他原因。HACE 的 MRI 发现，例如微出血，可以在患病后持续数月，因此有助于在从高海拔旅行返回后确认 HACE。 路易斯湖急性高原病评分是一种可用于诊断AMS的工具，但其主要目的是为了研究而不是临床实践（1)。 诊断参考文献 1.Roach RC, Hackett PH, Oelz O, et al: The 2018 Lake Louise acute mountain sickness score.High Alt Med Biol 19(1):4-6, 2018.doi: 10.1089/ham.2017.0164