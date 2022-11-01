高原病是高海拔低氧环境引起的。 急性高原病（AMS），最轻的一种形式，其特征为头痛加一种或多种全身表现(如疲劳、胃肠症状、持续头晕)。 它可能发生于山区休闲徒步者和滑雪者及其他前往高海拔地区的人身上。高原脑水肿（HACE）是一种整体性脑病，而高原肺水肿（HAPE）是一种非心源性肺水肿引起的严重呼吸困难和低氧血症。高原病的诊断是基于临床的。治疗轻度急性高原病可给予止痛剂和乙酰唑胺或地塞米松。重症患者需转运至低海拔地区及吸氧处理。 HACE和HAPE都有潜在的生命危险，需立即转运至低海拔地区。此外，地塞米松有助于缓解HACE，硝苯地平或磷酸二酯酶抑制剂对HAPE有效。缓慢上升是预防所有形式的高原病的最佳方法，而乙酰唑胺是预防 AMS 最常用的药物。
随着海拔升高，大气压降低，空气中氧气的比例保持不变，因此氧分压随海拔升高而下降，海拔5800米（19,000英尺）山顶处的O2分压大约是海平面时的一半。 珠穆朗玛峰海拔8848 m，约29,032英尺，大约是海平面的三分之一。
大多数人都能在一天内进入海拔1500～2000米的区域（5000～6500英尺），但是大约20%的人在海拔提升到2500米（8000英尺），大约40%的人在海拔提升到3000米（10,000英尺）时会出现某种高原病，最常见的是AMS。海拔上升的速度，到达的最高海拔及睡眠时所处的海拔影响该病的发病率。
风险因素
参考文献
1.Luks AM, Hackett PH: Medical conditions and high-altitude travel.N Engl J Med 386(4):364-373, 2022.doi: 10.1056/NEJMra2104829
经验与提示
高原反应的病理生理学
严重的急性低氧血症可在几分钟之内改变中枢神经系统的功能，而急性高原病是在上升至指定海拔高度后的1~5天内发生。
尽管在该领域进行了大量研究，但急性高原病（AMS）和高海拔脑水肿（HACE）的发病机制仍不清楚。这些疾病可能是由相同的病理生理学基础导致的，指向严重程度的连续性，而HACE代表了疾病谱的极端情况。AMS可能涉及由于多种刺激而激活的三叉神经血管系统，而HACE则涉及血脑屏障渗漏和颅内压升高。
高原肺水肿（HAPE）是缺氧引起肺动脉高压导致肺泡及间质水肿，导致氧合作用受损。肺小血管缺氧性收缩不协调，导致相对不收缩的区域充盈压升高，毛细血管壁损伤及毛细血管渗漏。其他因素，诸如交感神经过度兴奋有可能与此相关。
长期居住在高海拔地区的居民，当他们在低海拔地区短暂停留后回到高海拔地区时可能发生高原肺水肿。这种现象被称为再入性肺水肿。最近的报告表明，长期居住在高海拔地区的居民也可能发生非心源性肺水肿（即所谓的高海拔地区居民HAPE），即使他们没有下降到低海拔地区，然后又从低海拔地区返回。
环境适应性
环境适应是一系列综合的反应，使身体能够忍受高海拔缺氧。大多数人能在几天内较好的适应海拔高达3000米（10,000英尺）的环境。海拔越高，需要更多时间来适应环境。然而，没有人能完全适应并长期居住在海拔>5100米（>17,000英尺）的地方。
适应环境出现持续过度通气，这会增加肺泡和动脉的PO2含量，但会导致 呼吸性碱中毒。血液pH值往往在几天内随着碳酸氢盐从尿液中排出后恢复正常；当pH值恢复正常，通气会进一步增加。最初心输出量增加，随着时间的推移恢复到基线值；红细胞总量及有氧运动耐受力也会在几周内增加。
高原反应的症状和体征
急性高原病是目前高原病最常见的形式。
急性高山病（AMS）
除非海拔高度在2440米（8000英尺）以上，否则急性高原病是不太可能发生，但是在一些高度敏感的人群中，它也可以在较低的海拔发生。 其特征为头痛加上以下至少一个症状：疲劳，胃肠道症状（食欲减退、恶心、呕吐）或持续头晕。 睡眠不足以前被认为是AMS的症状，但现在不再被认为是诊断标准之一。症状通常出现在海拔上升后6～10小时内，在大多数情况下，在24～48小时消退。急性高原病多见于滑雪场，部分受其影响的人被误诊为过度饮酒（宿醉）或病毒感染。
高原脑水肿 （HACE）
HACE很少发生，在上升后的1至5天内发生。显著的脑水肿表现为头痛和表现为意识不清、嗜睡以及昏迷的弥漫性脑病。步态共济失调是需要早期警惕的症状。 癫痫发作，局灶性缺陷（如颅神经麻痹，偏瘫），发热和脑膜体征不常见，应考虑其他诊断。可能存在视乳头水肿，但不是诊断所必需的。除非HACE得到及时治疗，否则昏迷和死亡可能发生在几小时内。
高原肺水肿（HAPE）
高原肺水肿通常发生在海拔快速上升>2500米（> 8000英尺）后24〜96小时内，是高原病最常见的死亡原因。它可能先于AMS发生，但也可能在未表现出其他高原疾病迹象的人群中单独发生。
起初患者出现劳力性呼吸困难，活动耐量下降以及干咳。之后，呼吸困难出现在简单的活动或休息时。 粉红色或血性痰及呼吸困难是晚期表现。查体常见紫绀、心动过速、呼吸急促以及低热（<38.5°C）。通常可闻及局灶性或弥漫性啰音（有时无需听诊器即可闻及）。高山肺水肿可能迅速恶化；除非HACE得到及时治疗，否则昏迷和死亡可能发生在几小时内。
其他表现
肢体和面部水肿在高原病中很常见，即使没有高原病。
头痛，在急性高原病中也是常见的，可没有其他合并症状。
视网膜出血可发生在海拔低至2700米（9000英尺）中，在海拔>5,000米（>16,000英尺）中常见。它们通常是无症状的，除非发生在黄斑区，在这种情况下，通常表现为无痛性视力丧失，数周后可缓解，没有后遗症。有症状性出血时，应降低海拔高度，并且在出血症状消除之前禁止进一步向上攀升。所有有症状的高海拔视网膜出血患者在下降后需要进行眼科评估。
在海拔>5000米（>16,000英尺），做过放射状角膜切开术或LASIK手术的人可能会出现显著的视力障碍。这些症状在海拔下降后迅速消失。
慢性高原病（安第斯病）是一种影响长期在高海拔地区的居民；其特点是红细胞增多症，疲劳，呼吸困难，疼痛及紫绀。这种疾病往往与肺泡通气不足有关。 如果可能的话，患者应下降到低海拔地区并在那里长期停留，但经济因素往往限制他们这样做。反复放血可缓解红细胞增多症。部分患者长期使用乙酰唑胺治疗可改善症状。
高原病的诊断
临床评估
及时诊断并开始治疗高海拔脑水肿（HACE）和高海拔肺水肿（HAPE）对防止昏迷和死亡至关重要.
高原病的诊断是基于临床症状的，通常不需要实验室检查，而且可能是不可用的，这取决于疾病发展的环境（例如，偏远的山谷与山区度假社区）。但是，影像学检查（如果可用）可能对HAPE或有时对HACE有用。
在HAPE中，低氧血症通常很严重，脉搏血氧饱和度显示为40%至70%，这取决于患者患病的程度。胸部平片显示正常大小的心脏和斑片状肺水肿。
高原脑水肿通常可以通过病史及临床检查区别于其他原因造成的头痛和昏迷（如感染、脑出血、未控制的糖尿病）；如果没有，CT或MRI的头部成像可以帮助排除其他原因。HACE 的 MRI 发现，例如微出血，可以在患病后持续数月，因此有助于在从高海拔旅行返回后确认 HACE。
路易斯湖急性高原病评分是一种可用于诊断AMS的工具，但其主要目的是为了研究而不是临床实践（1)。
诊断参考文献
1.Roach RC, Hackett PH, Oelz O, et al: The 2018 Lake Louise acute mountain sickness score.High Alt Med Biol 19(1):4-6, 2018.doi: 10.1089/ham.2017.0164
高原病的治疗
对于轻度或中度急性高原病(AMS)，停止爬升，予补液及非阿片类止痛剂治疗，必要时可予乙酰唑胺或地塞米松
对于严重的AMS，降低海拔，补液，非阿片类镇痛药和乙酰唑胺或地塞米松
高原脑水肿(HACE)和高原肺水肿(HAPE)的患者，需立即转运至低海拔地区，予吸氧、药物及加压治疗
急性高山病（AMS）
患者应该停止爬升，避免劳累直至症状缓解 (1, 2)。其他治疗方法包括补液及使用非阿片类镇痛药治疗头痛。对于严重症状或采取适当的保守措施无法解决的症状，下降500～1000米（1650～3200英尺）海拔通常是快速有效的。乙酰唑胺（250mg口服，每天2次）可缓解症状和改善睡眠。每6小时口服、肌肉注射或静脉注射2至4 mg地塞米松对治疗AMS症状也非常有效，通常比乙酰唑胺更快地缓解症状。
高原脑水肿（HACE）和高原肺水肿（HAPE）
病人应立即转运至低海拔地区。使用直升机撤离是可挽救生命的措施(1)。如果转运延迟，患者应休息并吸氧。如果不能转运，吸氧（使O2氧饱和度＞90%）、药物及通过便携式高压氧加压给氧可帮助延长时间但不能取代也不应延迟转运至低海拔地区。
对于 高原脑水肿 （和严重急性高原病）
地塞米松
地塞米松首剂使用8mg，随后每6小时使用4mg可能有助于恢复。地塞米松应该口服，但如果情况不允许，可以通过肌注或静注。根据疾病的严重程度，HACE可能需要数小时到数周才能完全治愈。
对于 高原肺水肿
硝苯地平或磷酸二酯酶抑制剂。
每12小时口服硝苯地平缓释制剂30mg能降低肺动脉压并且是有利的，尽管可能引起全身性不良反应如低血压。可以使用磷酸二酯酶抑制剂，如西地那非（50mg，口服，每18小时）或他达拉非（10mg，口服，每12小时）代替硝苯地平。 利尿剂（例如呋塞米）是禁用的;其没有疗效且许多患者出现循环容量下降。心脏功能在高原肺水肿中是正常的，而使用地高辛和血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂降低地后负荷是无效的。如果及时转运至低海拔地区，患者的高原肺水肿通常在24～48小时内缓解。转运至低海拔时应避免用力
一些在医疗资源充足地区（例如滑雪胜地社区）的 HAPE 患者和可以充分监测他们的家人或朋友可以通过补充氧气出院。需警惕高原肺水肿患者有可能再次复发。
经验与提示
治疗参考文献
1.Luks AM, Auerbach PS, Freer L, et al: Wilderness Medical Society practice guidelines for the prevention and treatment of acute altitude illness: 2019 Update.Wilderness Environ Med.doi.org/10.1016/j.wem.2019.04.006
2.Bartsch P, Swenson ER: Clinical practice: Acute high-altitude illnesses.N Engl J Med 368:2294-2302, 2013.doi: 10.1056/NEJMcp1214870
高原病的预防
缓慢海拔上升
必要时使用乙酰唑胺或地塞米松
虽然体能训练可在高海拔地区提供更多体力消耗，但它并不能预防任何形式的急性高原疾病。保持足够的液体摄入量不能预防急性高原病(AMS)，但能防止脱水，其症状与AMS非常相似。应避免阿片类药物、苯二氮卓类药物和大量饮酒，尤其是在睡觉前。
海拔上升
最重要的措施是缓慢上升高度 (1, 2)。在>2500米（>8000英尺）海拔高度分段上升是必不可少的。在3000米（10,000英尺）以上，登山者不应每天增加超过300～500米(1000～1600英尺)的睡眠高度，并应每3至4天有一个休息日（即在同一海拔高度上睡觉）。 如果一天的上升必须超过500 m（例如，由于后勤要求或地形特征），则他们应增加休息日，以实现整个上升过程中每日<500 m（1600 英尺）的平均上升高度。在休息日，登山者可以进行体育活动并升到更高的海拔高度，但应该回到较低海拔处睡觉。登山者耐受高原反应的能力差异较大；登山团队应根据能力最低者决定登山速度。
环境适应性在返回低海拔地区几天后逐渐丧失，登山者几天后再次回到高海拔地区应该再次遵循分段海拔上升的原则。
药物
乙酰唑胺125mg，每12小时口服一次，可降低高原病的发病率。可以在海拔上升的前一晚使用乙酰唑胺；它的作用是抑制碳酸酐酶，从而增加通气。睡前口服乙酰唑胺125mg可减少周期性呼吸次数（在高海拔地区的睡眠期间普遍存在）从而抑制血氧大幅下降。
对磺胺类药物过敏的患者发生乙酰唑胺交叉反应的风险很小。 在这些患者前往远离医疗机构的高原之前，应考虑对他们进行乙酰唑胺监督试验。乙酰唑胺不应给予有磺胺类药物过敏史的患者。乙酰唑胺可能会导致手指麻木和感觉异常。 这些症状是良性的，但可能很烦人。碳酸饮料对服用乙酰唑胺的人来说味道平平。
地塞米松 每6小时口服2mg (或每12小时口服4 mg )可作为乙酰唑胺的替代品。
在高海拔地区睡眠时低流量吸氧是有效的，但不方便且可能出现供应方面的困难。
除减缓上升速度外，既往有过高原肺水肿者应额外考虑预防性应用硝苯地平缓释剂30mg每天口服2次或他达拉非每日两次10 mg口服 (3)。
止痛剂（例如，对乙酰氨基酚，布洛芬）可以缓解高原头痛。
预防参考文献
1.Luks AM, Auerbach PS, Freer L, et al: Wilderness Medical Society practice guidelines for the prevention and treatment of acute altitude illness: 2019 Update.Wilderness Environ Med.doi.org/10.1016/j.wem.2019.04.006
2.Bartsch P, Swenson ER: Clinical practice: Acute high-altitude illnesses.N Engl J Med 368:2294-2302, 2013.doi: 10.1056/NEJMcp1214870
3.Maggiorini M, Brunner-La Rocca HP, Peth S, et al: Both tadalafil and dexamethasone may reduce the incidence of high-altitude pulmonary edema: A randomized trial.Ann Intern Med 145(7):497-506, 2006.doi: 10.7326/0003-4819-145-7-200610030-00007
关键点
在一天之内上升到 2500 米（8000 英尺）的人中，大约 20% 的人和上升到 3000 米（10,000 英尺）的人中有 40% 会患上某种形式的高原病，其中最常见的形式是急性高山病 (AMS) ）。
急性高原病引起头痛及疲劳，胃肠道症状（食欲减退、恶心、呕吐）和持续眩晕。
高原脑水肿（HACE）会引起头痛、共济失调和脑病。
高海拔肺水肿（HAPE）会导致呼吸困难，运动耐量下降，最初的干咳可发展为轻活动或休息时的呼吸困难，深度疲劳，在更严重的阶段出现紫绀和咯血。
根据临床表现诊断高原病。
补液，止痛剂，必要时乙酰唑胺或地塞米松来治疗轻度急性高原病，并停止进一步海拔上升。
安排高原脑水肿，高原肺水肿或极重度急性高原病的患者即刻转运至低海拔地区。
通过分段海拔上升及服用乙酰唑胺来预防高原病。