短吻鳄，鳄鱼，鬣蜥，以及毒蜥咬伤

鳄鱼和鳄鱼咬伤通常是由处理引起的；然而，很少发生本地人的遭遇。 咬伤后无中毒反应，但经常会发生气单胞菌Aeromonas（通常是嗜水气单胞菌Aeromonas hydrophila）所致的软组织严重感染。伤口通常作为严重创伤进行处理。

对伤口进行冲洗和清创，允许延迟一期闭合，也可二期愈合。最佳抗生素包括甲氧苄啶/磺胺甲恶唑，氟喹诺酮类，第3代头孢菌素，氨基糖苷类，或联合使用。此外，预防性使用克林霉素和复方磺胺甲基噁唑（首选），或四环素。