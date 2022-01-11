短吻鳄，鳄鱼，鬣蜥，以及毒蜥咬伤

毒蜥、短吻鳄和鳄鱼以及鬣蜥会导致临床上严重的咬伤。应该给予破伤风预防治疗（见表创伤后常规破伤风预防）。
毒蜥（venomous lizards）
毒蜥（venomous lizards）包含以下几种：
希拉毒蜥（Heloderma suspectum），出没于美国西南部和墨西哥
珠蜥（H. horridum），产于墨西哥
毒蜥毒液成分复杂，包含5-羟色胺、精氨酸酯酶、透明质酸酶、磷脂酶A2和一种或多种唾液激肽释放酶，但不含神经毒或凝固酶成分。其叮咬并不致命。 巨蜥（例如，科莫多龙[Varanus komodoensis]，鳄鱼巨蜴[Varanus salvadorii]）也是有毒的，毒性对人威胁小。当毒蜥咬人时，紧紧咬住，毒液随之注入受害者。
毒蜥咬伤的症状和体征包括剧烈疼痛、肿胀、瘀斑、淋巴管炎和淋巴结病。中度或重度中毒者会有全身症状，包括虚弱、出汗、口渴、头痛和耳鸣等全身症状，心血管系统功能不全少见。临床经过与大型响尾蛇咬伤的轻、中度中毒病例相似 （见蛇咬伤的症状和体征）。
野外的现场处理：可用钳子、火刺激其颏部、或将其完全溺入水中使蜥蜴松口。在医院中给予支持治疗，方法与蝮蛇中毒治疗相似，但没有专用抗毒血清。先应用探针检查伤口内是否有断裂或脱落的蜥齿，然后清洁伤口。如果伤口较深，可以X线摄片检查遗留异物和骨片。一般不推荐预防性抗生素治疗。
鬣蜥
鬣蜥越来越多被作为宠物饲养，其咬伤和抓伤日趋增多。由于伤口表浅，只需局部处理。软组织感染少见，但发生感染时，以沙门菌Salmonella较多见，可用氟喹诺酮类抗生素治疗。其次，需要更多关注的是粘质沙雷氏菌（ Serratia marcescens）, 该菌通常对甲氧苄啶/磺胺甲恶唑敏感。
短吻鳄和鳄鱼（alligators and crocodiles）
鳄鱼和鳄鱼咬伤通常是由处理引起的；然而，很少发生本地人的遭遇。 咬伤后无中毒反应，但经常会发生气单胞菌Aeromonas（通常是嗜水气单胞菌Aeromonas hydrophila）所致的软组织严重感染。伤口通常作为严重创伤进行处理。
对伤口进行冲洗和清创，允许延迟一期闭合，也可二期愈合。最佳抗生素包括甲氧苄啶/磺胺甲恶唑，氟喹诺酮类，第3代头孢菌素，氨基糖苷类，或联合使用。此外，预防性使用克林霉素和复方磺胺甲基噁唑（首选），或四环素。