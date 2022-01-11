在印度洋和太平洋地区，潜水者和采集贝壳者中很少遇到芋螺蜗牛引起的海洋毒物螫入。 当芋螺蜗牛在被粗暴处理时（贝壳清洗或装入袋中），它会通过其鱼叉样牙齿释放毒液。此毒液含有数种神经毒素，能阻断离子通道和神经递质受体，产生麻痹，这种麻痹一般可逆，亦有致死。

治疗以支持治疗为主，包括局部加压固定（例如，用宽纱布或其他织物捆绑患肢），在热水中浸泡，和预防破伤风（见表常规伤口处理中的破伤风预防）。严重者可能需要呼吸支持。