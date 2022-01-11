看法 进行患者培训
软体动物（mollusks）包括芋螺属（含芋螺蜗牛）、章鱼属（含章鱼和乌贼）和双壳贝类动物。
芋螺蜗牛（cone snails）
在印度洋和太平洋地区，潜水者和采集贝壳者中很少遇到芋螺蜗牛引起的海洋毒物螫入。 当芋螺蜗牛在被粗暴处理时（贝壳清洗或装入袋中），它会通过其鱼叉样牙齿释放毒液。此毒液含有数种神经毒素，能阻断离子通道和神经递质受体，产生麻痹，这种麻痹一般可逆，亦有致死。
治疗以支持治疗为主，包括局部加压固定（例如，用宽纱布或其他织物捆绑患肢），在热水中浸泡，和预防破伤风（见表常规伤口处理中的破伤风预防）。严重者可能需要呼吸支持。
加州芋螺（Conus californicus）
加州锥是北美水域中唯一已知的危险锥蜗牛。它存在于东太平洋水域。被叮咬后可引起局部疼痛，肿胀，发红，麻木，偶有会发展到瘫痪或休克。和其他锥螺咬伤一样，治疗在很大程度上是支持性治疗。局部处理效用不大，有报告称局部肾上腺素和新斯的明注射是有帮助，但未经证实。芋螺严重Conus螫伤可能需要机械通气和抗休克治疗。
章鱼
北美章鱼属动物的咬伤多不严重。
澳大利亚水域最为常见的蓝圈八爪章鱼咬伤后，会导致河豚毒素中毒，引起局部麻痹，神经肌肉阻滞和呼吸衰竭。治疗以支持治疗为主。
乌贼
美洲西海岸的洪堡乌贼很有侵略性，最大可至1.5米，有报道会撕咬渔民和潜水员。其他乌贼类很少受到关注。