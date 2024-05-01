休克是一种器官灌注不足导致细胞功能障碍和死亡的状态。其机制可能包括循环容量不足、心输出量降低、血管扩张以及血流绕过毛细血管交换床导致的分流。症状包括精神状态改变、心动过速、低血压和少尿。诊断主要是临床性的，基于症状和体征的特征性组合（包括低血压、心动过速、呼吸急促、少尿和意识模糊），有时也通过测量组织低灌注的标志物（例如血乳酸、碱缺失）来支持。治疗主要是实施液体复苏（必要时包括输血）、纠正病因以及使用升压药。
(参见脓毒症和脓毒性休克）
休克的病理生理
休克的根本问题是重要组织器官的灌注减少。一旦灌注下降、氧供不足以维持有氧代谢，细胞代谢即转换为无氧代谢，使二氧化碳产生增加和乳酸堆积。起初，细胞功能降低，若休克持续，细胞发生不可逆损伤和死亡。
休克时，组织灌注不足的部位会发生炎症和凝血级联反应。缺氧的血管内皮细胞激活白细胞，其与内皮细胞结合并直接释放损伤物质（如氧自由基、蛋白酶）和炎性介质（如细胞因子、白细胞介素、肿瘤坏死因子）。部分介质结合到细胞表面受体，激活核因子-κB（NFκB），导致释放额外的细胞因子和一种强烈的血管扩张因子－一氧化氮（NO）。弥散性血管内凝血 有时可能是由于这些级联的激活而导致的。
休克有多种机制，如下所述。感染性休克作为一种分布性休克，由于细菌毒素（尤其是内毒素）的作用，可能比其他形式的休克更具促炎性。
休克早期血压不一定下降（若休克不纠正，低血压最终必然发生）。同样，出现“低”血压的患者也不都是休克。低血压的程度和预后取决于患者生理代偿能力和基础疾病状态。因此，对于年轻且相对健康者而言，能较好耐受适度低血压；对年长伴有显著动脉硬化者而言，可能会导致严重的心、脑和肾功能损害。
休克补偿机制
当氧输送量(DO2) 开始降低时，机体通过增加摄氧来代偿。另外，低动脉压触发肾上腺素反应，产生交感介导的血管收缩和心率加快。休克早期，血管收缩具选择性，保证心脑的血供，同时减少其他脏器的血供。循环中的β-肾上腺素胺（肾上腺素、去甲肾上腺素）能够增强心肌收缩力，并释放
肾上腺皮质激素
肾脏中的肾素
来自肝脏的葡萄糖
皮质类固醇增强儿茶酚胺的作用肾素能刺激容量保持和血管收缩。葡萄糖的增长增加了线粒体中丙酮酸的摄取，当氧气不足时，这增加了乳酸的产生。
休克后的再灌注
随着休克的消退，缺血细胞的再灌注会造成进一步的损伤。由于酶解物的再次导入，中性粒细胞活性加强，有害的超氧化物和羟自由基生成增多。血供恢复时，集中于局部的炎症介质随血液循环至其他脏器。
多脏器功能不全综合征（MODS）
直接损伤和缺血再灌注损伤的共同作用导致多脏器功能不全综合征，即致命性疾病或损伤产生两个或以上脏器的进行性功能不全。任何休克均可出现MODS，但以脓毒性休克最为常见。器官衰竭是 脓毒性休克的典型特征之一。超过10%的重度创伤患者会发生MODS，MODS在存活超过24小时的患者中是主要死因。
优点与缺陷
任何器官系统都可能受到影响，但最常见的靶器官是肺，基底膜通透性增加会导致肺泡水肿，并进一步导致炎症。进行性低氧使氧疗效果越来越差。这种情况称为肺损伤，严重时称为 急性呼吸窘迫综合征（ARDS）。
当肾脏血液灌注急剧下降时，肾脏功能受损，导致 急性肾小管坏死和肾功能不全，表现为少尿和血肌酐进行性升高。
对于心脏，冠状动脉血流量减少和炎症介质（包括肿瘤坏死因子和白介素-1）增加可能会抑制心肌收缩力、降低心肌顺应性并下调β受体。也可导致发生心律失常。这些因素会导致心排出量降低，进一步使心肌和体循环血供减少，造成恶性循环，最终导致死亡。
胃肠道可出现肠梗阻和黏膜下出血。肝脏血流量下降，可致局灶性或广泛性肝细胞坏死，转氨酶和胆红素升高、凝血因子生成减少。
凝血功能可能受损，包括最严重的弥漫性血管内凝血。
休克的病因和分型
有几种机制主导了器官低灌注和休克的发生。休克可能是由于
低循环量（低血容量性休克）
血管舒张（分布性休克）
原发性心输出量下降（心源性和梗阻性休克）
共同作用
低血容量性休克
低血容量性休克由血管内容量急剧减少引起。静脉回心血量（前负荷）下降使心室充盈和心搏量下降。除非通过加快心率代偿，否则通常心排出量下降。
出血是常见原因（出血性休克），主要见于创伤、外科手术、消化性溃疡、食管静脉曲张或主动脉瘤破裂。 出血可能明显（如咯血或黑便）也可能隐匿（如异位妊娠破裂）。
血液外的大量体液丢失也可导致低血容量性休克（非出血性，见表 体液流失引起的低血容量性休克）。
低血容量性休克的病因也可以是液体摄入不足（伴或不伴液体丢失增加）。无论是神经功能疾病损伤口渴反馈机制，还是躯体残疾导致无法摄入，都会导致缺水。
对于住院患者，如果把循环不足的表现错误地认为是心力衰竭，而限制液体或使用利尿剂，会使低容状态恶化。
分布性休克
分布性休克源于动、静脉扩张所致的血管内容量相对不足，而循环血量并无减少。有些患者，心排出量（和DO2）是高的，但增加的血流因为动静脉分流绕过毛细血管床，这些分流加上氧输送的不匹配造成细胞灌注不足（表现为氧耗降低）。有些情况下，静脉床的血容量和心排出量都会下降。
分布性休克可能由以下因素引起
过敏反应 （过敏性休克）
脊髓严重损伤，通常超过T4 （神经源性休克）
摄入某些药物（如硝酸盐、阿片类药物或肾上腺素能受体阻滞剂）或毒物（毒素引起的休克）
脓毒性休克时，血液滞留在扩张的容量血管内，产生“相对性”低血容量（指血液总量相对血管容积不足，无法充满血管），导致低血压。局部血管扩张引起血液分流绕过毛细血管交换床，导致即使心输出量和血压正常仍可发生局部低灌注。此外，过多的一氧化氮被转化为损害线粒体和减少ATP（三磷酸腺苷）产生的自由基—过氧亚硝酸。即使在感染性休克的情况下，大血管血流得以维持，流向微血管（包括毛细血管）的血流也会减少。机械微血管阻塞可能至少部分地解释了底物输送的这种限制。白细胞和血小板作为凝血级联的一部分，粘附于内皮细胞，导致 纤维蛋白原 转化为纤维蛋白，并稳定血小板栓塞。
伴随内皮细胞功能减弱，多种介质使微血管通透性显著增加，使液体和血浆蛋白质渗透到组织间隙中 (1, 2, 3)。在消化道，微血管通透性增加有利于肠道内细菌移位，有可能导致脓毒症和感染扩散。
对于中性粒细胞，细胞凋亡会受到抑制，增加了炎症介质的释放。对于另一些细胞，细胞凋亡可能增强，细胞死亡增多，器官功能进一步恶化。
过敏性休克和脓毒性休克都存在容量不足。
心源性和梗阻性休克
病因和分类参考文献
1.Salmon AH, Satchell SC: Endothelial glycocalyx dysfunction in disease: Albuminuria and increased microvascular permeability.J Pathol 226:562–74, 2012.doi: 10.1002/path.3964
2.Chelazzi C, Villa G, Mancinelli P, et al: Glycocalyx and sepsis-induced alterations in vascular permeability.Crit Care 19(1):26, 2015.doi:10.1186/s13054-015-0741-z
3.Martin L, Koczera P, Zechendorf E, et al: The endothelial glycocalyx: New diagnostic and therapeutic approaches in sepsis.Biomed Res Int 2016:3758278, 2016.doi:10.1155/2016/3758278
休克的症状和体征
意识状态改变（如嗜睡，混乱，嗜睡）是休克的常见迹象。手脚苍白湿冷，常见紫绀，耳垂、鼻子和甲床的表现类似。毛细血管充盈时间延长，皮肤出现湿冷花斑（分布性休克除外）。可能会出现明显出汗。外周脉搏通常细速，只有股动脉或颈动脉脉搏搏动明显。可能存在呼吸急促和过度通气。血压往往很低（收缩压＜90mmHg）或测不出。如果经动脉内导管直接测量，通常能够获得更高更准确的数值。尿量减少。
分布性休克也会有类似症状（除了皮肤温暖和潮红与之不同），特别是脓毒症时。脉搏洪大而非细弱。脓毒性休克可能会伴有寒战之后的发热。部分过敏性休克患者伴有荨麻疹和哮鸣音。
依原发病和继发器官衰竭可有其他不同症状，如胸痛、呼吸困难和腹痛。
休克的诊断
病史和体格检查
生命体征
检查结果趋势
诊断主要依据临床征象：组织灌注不良（意识障碍加深、少尿和外周紫绀）和机体代偿性体征（心动过速、呼吸加快、出汗）。特定的临床诊断标准包括
迟钝
心率>100次/分
呼吸频率>22次/分钟
低血压（收缩压 < 90mmHg）或基线血压下降30mmHg
尿量 < 0.5 mL/kg/h
实验室检查支持诊断项目包括
乳酸盐 > 3 mmol/L（27 mg/dL）
碱剩余 <−4 mEq/L
PaCO2 < 32毫米汞柱（< 4.26 千帕）
然而单独某一项检查结果并无诊断意义，需结合临床整体情况及生命体征综合评价。
近红外光谱是一种可以测量休克程度的非侵入性快速技术；然而，该技术尚未在更大规模上得到验证。
识别病因
识别休克的原因通常比对类型进行分类更重要。病因通常是较明确，或是可以根据病史和体检，辅以简单的化验快速确诊。
原因可能与心脏或肺部有关：
收缩期杂音提示可能存在急性心肌梗死引起的室间隔穿孔或二尖瓣关闭不全。
颈静脉怒张、心音低沉以及奇脉提示心包填塞。
严重到足以引起休克的肺栓塞会导致氧饱和度下降，通常发生在包括长期卧床及术后的特殊情况。
检查包括心电图（ECG），心肌酶谱检测，胸片，动脉血气分析（ABG），肺扫描，螺旋CT和超声心动图。
原因可能与腹部问题有关：
检查通常包括腹部CT（如果患者情况不稳定，床旁超声检查有助诊断）、全血细胞计数（CBC）、淀粉酶和脂肪酶，育龄妇女应做尿妊娠试验。
其他病因包括：
相关检查包括胸片、尿液分析、血常规检查，伤口、血、尿以及相关体液的培养。
有些患者的病因较为隐匿。没有局部症状或体征表明病因的患者应进行心电图、心肌酶、胸部X线和血气分析检查。如果这些测试的结果正常，其他潜在原因包括药物或非法药物过量、隐匿性感染（包括 中毒性休克)、过敏反应以及阻塞性休克。
进一步检查
如果之前未做相关的检查，需要行心电图、胸片、血常规、血清电解质、血尿素氮（BUN）、肌酐、凝血酶原时间（PT）、部分促凝血酶原激酶时间（PTT）、肝功能、纤维蛋白原和纤维蛋白降解物的测定，以评估患者基本情况并作为随访比较的基础。
假如患者的容量状况难以确定，中心静脉压（CVP）和肺动脉楔压（PAOP）监测可能是有用的。中心静脉压（CVP） < 5 毫米汞柱（< 7 厘米水）或 中肺动脉楔压（PAOP）< 8 毫米汞柱可能表明血容量不足，尽管在患有低血容量且先前存在 肺动脉高压的患者中，中心静脉压可能会更高。
快速床边心脏超声检查（由治疗医生进行）通常用于评估心脏充盈和功能的充分性，以评估休克和整体心脏功能（用于复查， 1、2）。
诊断参考
1.Ferrada P: Image-based resuscitation of the hypotensive patient with cardiac ultrasound: an evidence-based review.J Trauma Acute Care Surg 80 (3): 511–518, 2016.
2.Martin ND, Codner P, Greene W, et al: Contemporary hemodynamic monitoring, fluid responsiveness, volume optimization, and endpoints of resuscitation: an AAST critical care committee clinical consensus.Trauma Surg Acute Care Open 5(1):e000411, 2020. doi: 10.1136/tsaco-2019-000411
休克的治疗
支持治疗
静脉补液
其它治疗需要根据休克的类型和原因进行选择
休克的一般处理
急救措施包括给病人保暖。 控制外部出血，检查呼吸道和通气，必要时给予呼吸辅助。禁食并将患者头部侧向一边以避免呕吐物误吸。
评估与治疗同步开始。
通过面罩补充氧气。 如果休克严重或通换气不足, 气道插管机械通气 是必要的。 两个大的（14G-16G）静脉导管插入孤立性外周静脉。中心静脉或 骨内针, 特别是在儿童中，为外周静脉无法及时建立通路时提供了替代方案。
通常会给予液体挑战，15分钟输注1000mL0.9%生理盐水（儿童按20mL/kg计）。大出血时，通常使用乳酸盐林格氏液。尽管在大出血时，尽量少使用晶体，有利于血液制品的输注（浓缩红细胞悬液、新鲜冰冻血浆、血小板的比例为1:1:1）（1, 2）。除非临床参数恢复正常，否则继续补液。 对有右心高压征象（颈静脉怒张）或急性心肌梗死患者补液量要控制（250～500mL）。
对肺水肿患者一般不予扩容治疗。 根据潜在情况决定进一步液体治疗，可能需要监测CVP或PAOP。床旁心脏超声检查评估收缩性和腔静脉呼吸变异性可能有助于确定是否需要额外的液体还是需要正性肌力药物。
休克患者病情严重，应该入住重症监护室。监护内容包括：
心电图
收缩压、舒张压和平均血压，最好通过动脉导管测得
呼吸频率和深度
脉搏血氧饱和度
留置膀胱导尿管排尿
体温
临床状态，包括感觉（例如， 格拉斯哥昏迷量表)、脉搏量、皮肤温度和颜色
测定CVP和PAOP，以及放置肺动脉球囊导管用热稀释法测定心排出量，有利于不明原因休克、混合型休克或严重休克的诊断和早期处理，尤其在伴有少尿或肺水肿时。可选用创伤较小的超声心动图检查（床旁或经食管）。
持续随访血气分析、血细胞比容、电解质、血清肌酐和血乳酸。若有条件，舌下二氧化碳测定可无创的监测内脏血流灌注（水平增加提示组织灌注减少）。 一个设计良好的流程图来监控趋势是有帮助的。
由于组织血液低灌注使肌内吸收不稳定，注射药物均经静脉输注。一般不用阿片类药物以免引起血管扩张，严重疼痛可用0.1mg/kg吗啡静脉注射2分钟，必要时10～15分钟后重复。尽管中枢血液灌注减少会出现焦虑，但除非插管，否则不主张常规使用镇静或安定类药物。
初次复苏后，针对潜在病因进行具体治疗。根据休克类型进行额外的支持治疗。
失血性休克的治疗
分布性休克的治疗
静脉滴注晶体
有时用正性肌力药或血管加压素
感染性休克的抗菌药物
肾上腺素用于全身过敏反应
严重低血压的分布性休克经生理盐水扩容后可加用正性肌力药物或血管活性药物（如多巴胺、异丙肾上腺素—见表正性肌力药物和血管活性儿茶酚胺）。感染性休克至少应用两种广谱抗生素。患者 过敏性休克 对液体刺激没有反应（尤其是伴有支气管收缩）的患者，静脉注射 0.05 至 0.1 毫克肾上腺素，然后 肾上腺素 输注 0.02 mcg/kg/分钟。
正性肌力药物和血管活性儿茶酚胺
药物治疗
剂量
血流动力学作用
多巴酚丁胺
2.5~10 mcg/kg/min
beta-肾上腺素能受体：正性肌力*
多巴胺
2-10mcg/kg/min为小剂量
20mcg/kg/min为大剂量
alpha肾上腺素能受体：血管收缩†
beta-肾上腺素能受体：正性肌力、影响心率及血管扩张†
非肾上腺素能作用：肾和内脏血管扩张
去甲肾上腺素
2～12微克/分钟或
0.1 mcg/kg/分钟（基于体重的剂量）
alpha-肾上腺素能受体：血管收缩
beta-肾上腺素能受体：正性肌力和影响心率作用
*小剂量时影响心率、致心律失常作用和对血管直接作用最低。
†疗效取决于剂量和病理生理学改变。
心源性休克的治疗
对因治疗
心源性休克中，因解剖结构异常导致的（瓣膜功能不全、间隔破裂）可通过手术治疗。
冠状动脉血栓形成可通过经皮介入（球囊导管扩张、支架植入）、 冠状动脉搭桥或溶栓治疗。
快速心律失常（如快速心房颤动、室性心动过速）可通过电复律或抗心律失常药物减慢心律。使用经皮或经静脉植入起搏器治疗心动过缓，放置起搏器之前可每5分钟静脉注射阿托品0.5mg，最多4次。如果阿托品无效，偶尔可以使用异丙肾上腺素（1至4 mcg/分钟），但不建议用于冠状动脉疾病导致心肌缺血的患者。
对于急性心肌梗死后休克，如PAOP低或正常，可给予扩容治疗，PAOP维持在15~18mmHg最为理想。若未放置肺动脉导管 或者无法进行床边心脏超声检查，可谨慎输注250到500mL生理盐水，同时需反复肺部听诊，注意有无液体负荷过多的征象。扩容对部分右心室心肌梗死后休克有效，而且可能还需要加用血管升压药物。床旁心超用来评估心脏收缩、下腔静脉呼吸变异度有助于确定是否需要进一步补液或使用升压药；正性肌力药物对于充盈正常或稍高的患者来说是更好的选择。
若仅为中度低血压（平均动脉压［MAP］70到90mmHg），输注多巴酚丁胺可增加心排出量，同时降低左心室充盈压。使用多巴酚丁胺，特别在大剂量时可发生心动过速和心律失常，应予减量。 由于血管扩张剂（如硝普钠、硝酸甘油）能增加静脉容量、降低体循环阻力、减少受损心肌的工作负荷，应用于无严重低血压者可增加心排出量。 联合应用（多巴胺或多巴酚丁胺与硝普钠 或硝酸甘油）可能更加有效，但需密切监护心电图、肺循环和体循环的血流动力学情况。
对于更严重的低血压者（平均动脉压<70mmHg），可给予去甲肾上腺素或多巴胺，目标是使收缩压达到80到90mmHg（并且不要>110mmHg）。
主动脉内球囊反搏对暂时逆转急性心肌梗死患者的休克很有价值。这让急性心肌梗死并发室间隔破裂或严重急性二尖瓣关闭不全并需要血管加压药支持> 30分钟的患者，在手术干预之前，可以得到缓冲时间进行心导管检查和冠状动脉造影。
对于梗阻性休克，如有心包填塞须立即行心包穿刺术，必要时可在床旁施行。创伤相关的心包填塞需要手术减压和修补。
张力性气胸应立即用针穿刺锁骨中线第二肋间减压；之后放置胸管。
大面积肺栓塞所致休克可选进行抗凝、溶栓、外科取栓或体外膜肺氧合治疗。
治疗参考文献
1.Holcomb JB, Tilley BC, Baraniuk S, et al: Transfusion of plasma, platelets, and red blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio and mortality in patients with severe trauma: The PROPPR randomized clinical trial.JAMA 313(5):471-482, 2015.doi:10.1001/jama.2015.12
2.Cannon JW, Khan MA, Raja AS, et al: Damage control resuscitation in patients with severe traumatic hemorrhage: A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma.J Trauma Acute Care Surg 82(3): 605-617, 2017.doi: 10.1097/TA.0000000000001333
休克的预后
未经治疗的休克预后不佳。即使经过治疗，心肌梗死后的心源性休克（60%～65%）和脓毒性休克（30%～40%）的死亡率仍然很高。
预后取决于病因、既往史、并发症、起病到确诊的间隔时间以及治疗是否及时和充分。