休克的根本问题是重要组织器官的灌注减少。一旦灌注下降、氧供不足以维持有氧代谢，细胞代谢即转换为无氧代谢，使二氧化碳产生增加和乳酸堆积。起初，细胞功能降低，若休克持续，细胞发生不可逆损伤和死亡。

休克时，组织灌注不足的部位会发生炎症和凝血级联反应。缺氧的血管内皮细胞激活白细胞，其与内皮细胞结合并直接释放损伤物质（如氧自由基、蛋白酶）和炎性介质（如细胞因子、白细胞介素、肿瘤坏死因子）。部分介质结合到细胞表面受体，激活核因子-κB（NFκB），导致释放额外的细胞因子和一种强烈的血管扩张因子－一氧化氮（NO）。弥散性血管内凝血 有时可能是由于这些级联的激活而导致的。

休克有多种机制，如下所述。感染性休克作为一种分布性休克，由于细菌毒素（尤其是内毒素）的作用，可能比其他形式的休克更具促炎性。

休克早期血压不一定下降（若休克不纠正，低血压最终必然发生）。同样，出现“低”血压的患者也不都是休克。低血压的程度和预后取决于患者生理代偿能力和基础疾病状态。因此，对于年轻且相对健康者而言，能较好耐受适度低血压；对年长伴有显著动脉硬化者而言，可能会导致严重的心、脑和肾功能损害。

休克补偿机制 当氧输送量(DO2) 开始降低时，机体通过增加摄氧来代偿。另外，低动脉压触发肾上腺素反应，产生交感介导的血管收缩和心率加快。休克早期，血管收缩具选择性，保证心脑的血供，同时减少其他脏器的血供。循环中的β-肾上腺素胺（肾上腺素、去甲肾上腺素）能够增强心肌收缩力，并释放 肾上腺皮质激素

肾脏中的肾素

来自肝脏的葡萄糖 皮质类固醇增强儿茶酚胺的作用肾素能刺激容量保持和血管收缩。葡萄糖的增长增加了线粒体中丙酮酸的摄取，当氧气不足时，这增加了乳酸的产生。

休克后的再灌注 随着休克的消退，缺血细胞的再灌注会造成进一步的损伤。由于酶解物的再次导入，中性粒细胞活性加强，有害的超氧化物和羟自由基生成增多。血供恢复时，集中于局部的炎症介质随血液循环至其他脏器。