正常吸气时胸腔内产生的负压使空气和肺泡之间形成压力差，这种压力差使空气流向肺内。机械通气时，该压力差由气源压力升高（正压通气）所致。

气道峰压测压点在气道开口处（Pao），呼吸机常规显示该监测数值。气道峰压是驱动气体进入并充盈肺所需要的总压力。压力用于克服气流的阻力（粘滞阻力）、克服肺和胸壁的弹性回缩力（弹性阻力）和吸气开始时的肺泡内压力（呼气末正压[PEEP]见图 机械通气时气道压力的组成)气道峰压=气道粘滞阻力+弹性阻力+PEEP因此，

粘滞阻力：气流通过呼吸环路时产生的气道阻力。机械通气时，呼吸机环路、气管导管以及患者气道会产生气道粘滞阻力，其中患者气道产生的粘滞阻力最为重要。（注：即使这些因素是恒定的，只要气流流速增加，气道粘滞阻力压力也会增加。

机械通气时气道压力的组成（吸气后屏气状态）

弹性阻力 是由肺和胸壁的弹性回缩力以及气体输送量决定的。气体量不变时，弹性阻力随着肺僵硬程度（如肺纤维化）或胸壁/膈肌活动受限程度（如张力性腹水或过度肥胖）的增加而增大。弹性=1/顺应性，故弹性越大，顺应性越小。

呼气末正压(end–expiratory pressure）正常情况下呼气末肺泡内压力与大气压是相等的。但是，出现气道梗阻、气流受限或者呼气时间过短时，肺泡内气体不能完全排空，肺泡呼吸末压可高于大气压。此时的肺泡内压称为内源性PEEP，用来区别体外施加的（治疗性）PEEP。呼吸机或正压面罩都可以提供外源性PEEP。

在任一气道峰压水平（如>25cm H22O），通过吸气末屏气可以测得吸气末气道压（平台压）。通过计算就可以确定粘滞阻力和弹性阻力在气道峰压中的比例。吸气末屏气时，呼气阀在吸气后关闭0.3～0.5秒，推迟呼气动作。此时，随着气流终止，吸气峰压逐渐下降。吸气末压减去呼气末正压即为弹性阻力（假设在测量时患者无主动吸气或呼气肌收缩）。气道峰压与平台压的差值即为气道粘滞阻力。

粘滞阻力升高（如> 10cmH2O）提示气管导管扭曲，被分泌物或异物堵塞，或存在气管痉挛。

弹性阻力的升高（例如, > 10cm H2O）提示肺顺应性下降，见于

肺水肿，肺纤维化，或 肺不张

大量 胸腔积液, 气胸 或肺纤维化

肺外限制性疾病包括环形烧伤或其他胸壁畸形，腹水，妊娠或过度肥胖

潮气量超过通气肺容积也会导致弹性阻力升高（例如，气管内导管错位时常规大小潮气量进行单肺通气。）

内源性 PEEP 可以通过呼气末屏气操作来测量被动患者的内镜末正压 (auto-PEEP)。吸气前，呼气口会关闭2秒钟。气流停止，粘性阻力消失，此时测得的压力即为呼气末肺泡压（内源性PEEP）。为了精确测量内源性PEEP，需要患者在机械通气时完全放松，但没必要为此使用神经肌肉阻滞剂。

另一种判断内源性PEEP的非定量方法是检查呼气期流速曲线。如果在下一次吸气前患者仍有呼气气流，或胸壁未复原，提示存在内源性PEEP。内源性PEEP升高的后果包括吸气功增加和静脉回流减少，后者可导致心排出量降低和低血压。

出现内源性PEEP时应及时寻找气道阻塞的原因（如气道分泌物、弹性回缩力下降、气管痉挛）；但是即使没有气道阻塞，患者在高分钟通气量（>20L/min）时也会产生内源性PEEP。如是因气流受限所致，缩短吸气时间（即增大吸气流速）或降低呼吸频率都能延长呼气时间，可以降低内源性PEEP。