背侧脱位源于过伸。偶尔会使掌侧关节结构移位至关节内（掌板损伤）。

掌板损伤时，X线偶尔可显示从中间指骨撕脱的小骨片。

背侧脱位可通过轴向牵引和掌侧外力复位。如怀疑掌板损伤或闭合复位困难（暗示掌板损伤），切开复位可能是必须的。

近端指间关节脱位 图片 Image courtesy of Danielle Campagne, MD.

手指背侧脱位复位后给予15°屈曲并夹板固定制动3周。