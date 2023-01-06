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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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手指脱位

作者：Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 1月 2023
看法 进行患者培训

大多数手指脱位发生在近端指间关节；通常由过伸引起并因此通常向背侧移位。

指关节脱位分为背侧，横向，或掌侧。可任意破坏支持韧带。大多引起明显畸形，以及疼痛和肿胀。

X线检查包括正位、侧位和斜位。侧位摄片时应将患指与其他手指分开。

对于大多数脱位，在指节神经阻滞之后行闭合复位。所有近端指间关节错位在复位后应通过应力测试评估关节的稳定性。

（见脱位概述。）

背侧脱位

背侧脱位源于过伸。偶尔会使掌侧关节结构移位至关节内（掌板损伤）。

掌板损伤时，X线偶尔可显示从中间指骨撕脱的小骨片。

背侧脱位可通过轴向牵引和掌侧外力复位。如怀疑掌板损伤或闭合复位困难（暗示掌板损伤），切开复位可能是必须的。

手指背侧脱位复位后给予15°屈曲并夹板固定制动3周。

横向脱位

当外展或内收力施加到延伸的手指关节，可能会出现横向脱位。

当施加侧向应力时关节压痛且不稳定。

复位后给予35°屈曲并夹板固定。

掌侧脱位

掌侧脱位少见，只有掌侧外力作用于手指关节才会发生。

通常中央的伸侧肌腱滑动受阻时会导致 Boutonnière畸形

掌侧脱位可通过轴向牵引和背侧外力复位，复位后取手指伸位并夹板固定制动1～2周。随后，患者应接受评估，决定是否手术修复伸肌腱受损的中央腱束。

关键点

  • 指关节脱位（背侧、横向或掌侧）可破坏支持韧带。

  • 畸形通常很明显。

  • 通过拍摄正位，侧位和斜位的X射线来进行诊断：行侧位片检查时，将受影响的手指与其他手指分开。

  • 在指节神经阻滞之后行手动闭合复位。

  • 复位后，进行应力测试以评估所有PIP脱位的稳定性。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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