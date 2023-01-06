脱臼是指构成关节的两块骨完全分离。而半脱位是部分分离。通常，脱位需要医生复位，但有时也可自动复位。

除了脱位， 肌肉骨骼损伤还包括：

肌肉骨骼损伤很常见，在机制、严重程度和治疗方法上差别很大。四肢、脊柱和骨盆都会被影响。

骨骼肌肉损伤可以单独发生，也可以作为多系统损伤的一部分存在（参见创伤病人的治疗方法)。大多数的肌肉骨骼损伤从钝器伤造成的，但穿透伤也会损害骨骼肌肉结构。

脊柱外伤可导致脱位或半脱位; 非创伤性脊柱半脱位也可能发生。下颌关节脱位可以自发发生。

脱臼可能是开放性的（通过皮肤伤口与外界相通）或闭合性的。

预后和治疗很大程度上取决于脱位的部位和严重程度。

并发症 严重的脱位并发症少见，但可能会威胁生命与肢体存活，或导致永久性肢体功能障碍。开放性脱位（易感染）和损伤累及血管、组织灌注和/或神经时，并发症的发生风险高。脱位时如不能及时复位，造成血管和神经损伤的风险要高于骨折。不影响血管和神经的闭合性脱位，特别是可及时复位的脱位，最不可能导致严重并发症。 脱位的急性并发症包括： 骨折： 骨折可伴有脱位（如肩关节脱位和大结节骨折）。

[ 出血 : 所有软组织损伤均伴有出血。

血管损伤 ，尤其是膝关节或髋关节脱位以及肱骨髁上骨折损伤血管会引起远端肢体缺血；这样的缺血在损伤后数小时内都是无临床症状的。

神经损伤： 关节脱位时，神经可能牵拉受损。根据脱位的原因，神经可能受到损伤、挤压或断裂。当神经擦伤时（称为神经麻痹），神经传导被阻断，但神经并没有断裂。神经麻痹会导致短暂的运动和/或感觉功能的缺失；完全的神经功能恢复需要约6至8周时间。当神经被挤压时（称为轴索断伤），轴突受伤，但髓鞘却没有。这种伤害比神经麻痹更加严重。神经再生的时间可为数周至数年，取决于损伤的程度，通常情况下，只有开放性脱位时才会出现神经彻底断裂（称为神经断伤症）。断裂的神经不会自发愈合，需要手术修复。

感染： 任何损伤均可被感染，但危险性最高是那些开放性损伤或接受手术治疗的。急性感染可导致 骨髓炎，这是一种难以治愈的骨感染。 脱位的远期并发症 包括： 不稳定性： 各种错位可导致关节不稳定。不稳定会导致失能，且增加骨关节炎的风险。

关节强直症状 往往需要长时间的制动。膝盖、肘部和肩部特别容易出现创伤后僵硬，尤其是在老年患者中。

骨坏死： 骨折碎片的一部分出现坏死，特别是血供被破坏时。先天性髋关节脱位（非假体）容易发生骨坏死。髋关节脱位后骨坏死的发生率与初始损伤的严重程度有关，错位若没有及时恰当的复位，骨坏死的发生率越高。

骨关节炎： 累计关节负重面或影响关节对线和稳定性的损伤会诱发关节软骨变形和骨关节炎。

脱位的评估 严重损伤评估

病史和体格检查

X线片

必要时MRI或CT检查 有时脱位的临床表现非常明显，但在其他情况下（如青少年肩部畸形），脱位必须与骨折和其他损伤鉴别。 在急诊，如果造成外伤的方式，如高速机动车撞击或高处坠落等，提示存在可能的严重伤或多发伤时，应先从头到脚评估患者所有系统的损伤情况，如已出现心脏骤停，需进行复苏（参见创伤病人的治疗方法)。患者，尤其是怀疑髋关节脱位的患者，要注意评估隐性失血引起的失血性休克。 如果单个肢体受伤，则立即评估开放性创伤症状或神经血管损伤（四肢麻木，麻痹，灌注不良）和间隔综合征的表现（例如，与损伤不成比例的疼痛，脸色苍白，皮肤感觉异常，肢冷，无脉）。 患者应检查骨折和其他肌肉骨骼损伤，以及脱位；有时评估这些部分可推迟到排除骨折之后进行。 脱位关节的上、下关节都应检查。 一些脱位可以在临床上诊断，但通常仍然会拍摄X线。 病史 损伤机制（如外力的方向和大小）往往提示损伤类型。然而多数病人不能回忆或不能准确描述。 如果病人诉肢体畸形在处理前已经恢复，应认为是自行复位的畸形。 体格检查 体格检查包括 血管和神经系统的评估

检视开放伤口是否存在畸形、肿胀、淤血以及活动减少或异常运动

触诊是否存在压痛，捻发音和骨或肌腱的严重缺损。

膝部上下的检查

有时对于半脱位，受影响关节的应做不稳定性应力检测 如果肌肉痉挛和疼痛限制了体格检查（特别是应力测试），在给予全身镇痛或局部麻醉后体检会相对容易。或固定损伤部位，直到肌肉痉挛缓解，通常需要数天时间，再对患者进行体检。 有些检查结果可能提示脱位或另一种肌肉骨骼损伤。 如伤口接近脱位部位 ，则认为脱位是开放性的。 畸形提示脱位或半脱位（关节内骨骼的部分分离），但也可能提示骨折。 肿胀 通常表示明显肌肉骨骼受伤，但可能需要几个小时才会出现。 几乎所有的肌肉骨骼损伤都有压痛，大部分患者触诊损伤区域周围的任何地方都可引起不适。 严重关节不稳 提示脱位或韧带严重破坏。 应力测试 可评估受伤关节的稳定性；但是，如果怀疑骨折，应力测试需被推迟到X线排除骨折后进行。床旁应力测试包括被动地打开关节，方向通常垂直于运动的正常范围内（应力）。因为疼痛时的肌肉痉挛可掩盖关节不稳定，因此需要尽可能放松周围的肌肉，后轻轻的开始测试，然后重复，每次稍许加力。检测结果与对侧（健侧）进行比较，健侧的活动会因为固有特性而受限。对于所有近端指间关节（PIP）脱位，应力测试在脱位减少后进行。 使用镇痛剂或麻醉剂后肌肉痉挛仍较剧烈时，可在数天后痉挛缓解后再开始测试。 对一些特殊部位进行检查有助于一些易遗漏部位损伤的诊断(见表常见的遗漏脱位和上至肌肉骨骼损伤检查)。 表格 一些易漏诊的脱位和上肢肌肉骨骼损伤的检查 表格 如患者自觉疼痛的 关节体检正常，其病因可能是牵涉痛。例如，患者股骨头骨骺滑脱（或髋部骨折）时，可能会觉得他们的膝盖疼痛。 影像学检查 并非所有的肢体受伤都需要影像学检查。如果需要影像学检查，通常先完成X线。 X线平片 主要显示骨骼，因此可用于诊断脱位。平片检查应包括在不同的平面拍摄至少2次（通常正位和侧位片）。 需进行其他角度的摄片（如倾斜位）的情况 当评估显示骨折但2张X平片的结果为阴性时

特殊关节需常规进行特殊平面摄片（例如，脚踝面评估脚踝，斜面评估足部）。

怀疑特定的异常（如怀疑肩关节后脱位时要行Y平面的摄片）。 手指或足趾侧位片检查时，需将怀疑有问题的指（趾）与其他分开。 MRI 或 CT 可检查伴随脱位的微小骨折。 其他测试是为了检查相关的损伤： 动脉造影或CT血管造影用于检查可疑动脉损伤(如膝关节脱位患者可能的腘动脉损伤)。

肌电图和神经传导速度用于检查可疑神经损伤 （通常作为门诊手术进行，而不是在急性情况下进行）

脱位的治疗 相关损伤治疗

复位，夹板固定，镇痛

RICE原则（休息、冰敷、压迫和肢体抬高）或PRICE原则（保护、休息、冰敷、压迫和肢体抬高）

常规制动

有时需手术治疗 大部分 关节脱位 可以非手术复位（返回到正常的解剖位置）。有些情况下闭合复位技术不能复位时，需要手术切开复位。复位后通常不需要额外的手术。然而，为治疗脱位相关的骨折，去除骨折碎片以及稳定性重建时，需要手术治疗。 初始治疗 如果存在严重的相关问题应首先处理。 受伤动脉需手术修复，除非动脉较小且侧支循环丰富。治疗间隔综合征。 断裂的神经需要手术修复。失神经症和轴索断裂者的处理则为：观察病情，支持治疗，以及进行物理治疗。 怀疑开放性脱位时，需要无菌敷料、预防破伤风、给予广谱抗生素（如第2代头孢菌素加氨基糖苷类）、手术灌洗和清创（从而预防感染）。 大多数中度和重度脱位，尤其是严重不稳定的脱位，需立即夹板固定（用非刚性或非环绕装置固定），以减轻疼痛，防止不稳定脱位进一步损伤软组织。 疼痛需尽快治疗，通常用阿片类药物和/或非甾体类抗炎药(NSAIDs)。 初步处理后后，应根据需要进行关节复位、制动和对症治疗。 在下列情况下，脱位需要手术修补。 支撑关节的结构已损坏。

复位后关节仍不稳定。 复位 脱位时需复位。 尽可能进行闭合复位（手法复位不切开皮肤），可能需要镇静。如果无法闭合复位，则进行切开复位（有皮肤切口）;麻醉是必需的。 脱位需要石膏、夹板、吊索或其他装置（例如用于膝盖的外部固定器）用于固定来维持复位。 PRICE 原则 虽然并没有强有力的证据证明PRICE（保护、休息、冰敷、压迫、抬高）有效，但关节脱位的患者仍可从中获益。 保护 有助于防止进一步的损伤。这包括限制使用损伤肢体，应用夹板或石膏，以及使用拐杖。 休息防止进一步损伤，有助于愈合。 冰敷 和 压迫 可减少肿胀和疼痛。塑料袋或毛巾包裹冰块，在第一个24至48小时内，间歇地敷于伤处（每次15至20分钟，尽可能多次）。夹板，弹性绷带，或对于可引起严重肿胀的外伤时，使用琼斯压缩敷料进行压迫。琼斯压缩敷料共有4层;层1（最内层）和3是棉絮，层2和4是弹性绷带。 抬高患肢。损伤后最初2天抬高患肢于心脏水平之上，利用重力促使水肿液回流，促进水肿消退。 48小时后也可用间断给予热敷（加加热板）缓解疼痛和促进愈合，热敷每次15～20分钟。 制动 制动可减少疼痛，防止进一步损伤，促进恢复。对损伤关节近端及远端进行制动。 石膏 通常用于 骨折 或需要数周固定的其他损伤。很少，石膏内肿胀严重足以引起 间隔综合征。如临床医生怀疑石膏内存在严重肿胀，应考虑在石膏套内侧和横向（双活瓣形）行首尾纵行切开。 石膏固定的患者须书面告知，包括如下： 保持石膏干燥

套内不可放置其他物体

定期观察套内石膏与皮肤，如有发红或疼痛需告知医生

用软粘胶带、布料或其他软物垫住石膏粗糙边缘防止损伤皮肤

休息时，小心放置石膏，尽可能使用一个小枕头或垫子，防止边缘损伤皮肤。

尽可能抬高石膏，防止肿胀发生。

如疼痛持续或感觉石膏套过紧需立即就医。

如果套内出现异味、发热等症状，提示存在感染可能，应立即就诊检查

持续进展的疼痛和新的麻木或无力感（可能由间隔综合征引起）都需要立即就医。 良好的卫生习惯非常重要。 急诊处理中的关节制动：一些常用的技术 如何使用固定装置 如何使用膝关节固定器 如何使用后踝夹板 如何使用长臂夹板 如何使用糖钳脚踝夹板 如何使用拇指角形夹板 如何使用肩带和绷带和肩部固定器 如何应用掌侧臂夹板 如何使用膝关节固定器 如何使用后踝夹板 如何使用长臂夹板 如何使用糖钳脚踝夹板 如何使用拇指角形夹板 如何使用肩带和绷带和肩部固定器 如何应用掌侧臂夹板 夹板（见图急诊处理中的关节制动：一些常用的技术）可以用来固定一些稳定的脱位。夹板不能包绕伤处，因此允许冰敷和适当活动。同时能允许一些肿胀，也不会产生间隔综合征。有些脱位可以先用夹板固定待浮肿消退后再用石膏固定。 悬带 提供一定程度的支持且限制活动; 它有利于减少完全制动引起的脱位（例如，肩关节脱位，如完全固定，可迅速导致粘连性关节囊炎[肩周炎]）。 绷带 （一块布或带）可以与吊带一起用于防止手臂臂向外摆动，尤其是在夜间。该绷带自后背至伤处缠绕一周。 年轻人超过3-4周的长期关节制动会引起强直，挛缩，肌肉萎缩。并发症会很快发生，并永久存在，尤其对于老年人而言。在头几天或几周内恢复主动运动可减少挛缩和肌肉萎缩，从而加快功能恢复。 物理治疗师可以建议患者在固定过程中做些运动以保持尽可能多的功能（例如，如果肩部固定不动，则进行肘部，腕部和手部运动范围练习）。固定后，物理治疗师可以指导患者锻炼以改善运动范围和肌肉力量，加强和稳定受伤关节，从而有助于防止复发和慢性损伤。

老年医学精要 老年人易出现脱位（以及其他骨骼肌肉损伤）的原因如下： 易跌倒（例如，由于年龄相关的本体感觉缺失，药物对本体感觉或姿势反射的不利影响或体位性低血压）

跌倒时保护性反射受损 老年人肌肉骨骼损伤治疗重点在于快速恢复每日基本生活。 制动（关节制动）在老年人中更易产生副作用。早期运动和理疗对功能恢复非常必要。 一些合并症，如关节炎会影响恢复。