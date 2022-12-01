踝关节骨折发生在胫骨的内侧或后踝和/或腓骨外踝。骨折可以是稳定或不稳定的。诊断通过X线或MRI。稳定骨折时治疗通常是石膏固定或步行靴；不稳定骨折常切开复位内固定（ORIF）。
(参见骨折概述。)
踝骨折很常见，可由多种原因引起，但由跑步或弹跳时的内翻伤引起最常见。
踝是一个环形结构，它将腓骨、胫骨与距骨相连。内环稳定性来源于
两块骨头：胫骨内踝和腓骨外踝
两个韧带复合体：内侧的三角韧带，外侧的前、后距腓骨韧带和跟腓韧带— (见图踝部韧带)。
骨折破坏了环节构的某一部分，即可影响环节构的其他部分（例如，环内一块骨骼骨折的同时，常常会有一组韧带撕裂）。如果骨折破坏了环内≥2个结构，踝关节就会不稳定。内侧三角韧带的破裂也会破坏踝的稳定性。
内踝骨折，踝关节打开，远端腓骨无骨折，此时近端腓骨骨折称为 Maisonneuve 骨折。腓神经可能因Maisonneuve骨折而受损在没有腓骨远端骨折的情况下，只有胫骨和腓骨之间的骨间韧带撕裂时才能破坏关节，就像腓骨近端骨折时一样。
踝部韧带
疼痛和肿胀首先发生在损伤部位，然后向踝周围漫延。
踝gu骨折的诊断
X线
有时应力X线和/或MRI
踝关节X线采取正位，侧位和斜位。 某些标准（例如，渥太华脚踝规则）经常被用来规避患者不必须的X线检查。根据渥太华踝关节规则，患者有脚踝疼痛并且以下情况之一时才需要踝关节x线检查：
年龄>55岁
无外力辅助时，受伤后立即无法承重，且在急诊室内无法完成4步行走，无论是否出现跛行
踝后方边缘或两侧踝突处6cm范围内骨骼触痛
踝部骨折通常在X线上表现明显。
从侧面看，远端腓骨骨折表现为皮质的小透明和不连续（中断）。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
脚踝的侧视图显示腓骨远端骨折。
GUSTOIMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这个病例同时涉及内踝（胫骨）外踝（腓骨）骨折。
SCIENCE PHOTO LIBRARY
这种踝关节骨折影响外踝，但不影响内踝。
LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY
内踝骨折，踝关节打开，远端腓骨无骨折，此时近端腓骨骨折称为 Maisonneuve 骨折，见此处。
EDWARD KINSMAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
此 X 射线显示内侧榫眼（蓝色箭头）的中断（扩大）。通常，榫眼的空间应围绕距骨对称。伴随腓骨近端骨折，这被称为 Maisonneuve 骨折。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
该 X 射线显示近端腓骨骨折。随着内侧榫眼关节的伴随破坏（扩大），这被称为 Maisonneuve 骨折。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
从侧面看，远端腓骨骨折表现为皮质的小透明和不连续（中断）。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
脚踝的侧视图显示腓骨远端骨折。
GUSTOIMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这个病例同时涉及内踝（胫骨）外踝（腓骨）骨折。
SCIENCE PHOTO LIBRARY
这种踝关节骨折影响外踝，但不影响内踝。
LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY
内踝骨折，踝关节打开，远端腓骨无骨折，此时近端腓骨骨折称为 Maisonneuve 骨折，见此处。
EDWARD KINSMAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
此 X 射线显示内侧榫眼（蓝色箭头）的中断（扩大）。通常，榫眼的空间应围绕距骨对称。伴随腓骨近端骨折，这被称为 Maisonneuve 骨折。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
该 X 射线显示近端腓骨骨折。随着内侧榫眼关节的伴随破坏（扩大），这被称为 Maisonneuve 骨折。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
骨折是否稳定决定了下一步治疗。体检或轻触脚踝时可明显感受到骨折不稳定。 膝盖也应仔细体检，特别是近端腓骨骨折时 寻找伴随的 Maisonneuve 骨折。 Maisonneuve骨折患者的腓神经功能应通过要求患者在脚踝处进行背屈来测试。
内踝和外踝同时骨折时，多半是不稳定的。
只有腓骨骨折且胫距关节正常时才建议行外旋应力X线检查。它可以发现胫距关节半脱位，提示三角韧带和踝关节不稳定。
经验与提示
如果近端腓骨骨折成立，则进一步行膝盖的X线。
踝骨折的治疗
步行靴或石膏
有时需手术（切开复位和内固定）
多数稳定的踝关节骨折用步行靴或者石膏治疗。
不稳定踝关节损伤需切开复位内固定治疗，因其可以正确对齐碎骨且在骨折愈合过程中更好地保持一致。
如果踝关节稳定且碎骨对齐准确，预后一般良好。如果碎骨没有对齐，可诱发关节炎和骨折再发。
Maisonneuve 骨折是需要 ORIF 的严重联合损伤。
关键点
如果踝关节骨折在一处破坏了脚踝环的结构（由踝骨和韧带形成的），往往存在另一处的结构破坏；如果该稳定踝环被破坏结构的≥ 2，踝关节就不稳定。
渥太华脚踝规则限制X线检查仅用于更可能合并脚踝骨折的患者。
通过体检和必要的X线检查评价踝稳定性（决定治疗方向）
多数稳定的脚踝骨折予步行靴或石膏固定；不稳定的骨折需ORIF。