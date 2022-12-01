踝关节骨折发生在胫骨的内侧或后踝和/或腓骨外踝。骨折可以是稳定或不稳定的。诊断通过X线或MRI。稳定骨折时治疗通常是石膏固定或步行靴；不稳定骨折常切开复位内固定（ORIF）。

(参见骨折概述。)

踝骨折很常见，可由多种原因引起，但由跑步或弹跳时的内翻伤引起最常见。

踝是一个环形结构，它将腓骨、胫骨与距骨相连。内环稳定性来源于

骨折破坏了环节构的某一部分，即可影响环节构的其他部分（例如，环内一块骨骼骨折的同时，常常会有一组韧带撕裂）。如果骨折破坏了环内≥2个结构，踝关节就会不稳定。内侧三角韧带的破裂也会破坏踝的稳定性。

内踝骨折，踝关节打开，远端腓骨无骨折，此时近端腓骨骨折称为 Maisonneuve 骨折。腓神经可能因Maisonneuve骨折而受损在没有腓骨远端骨折的情况下，只有胫骨和腓骨之间的骨间韧带撕裂时才能破坏关节，就像腓骨近端骨折时一样。

踝部韧带

疼痛和肿胀首先发生在损伤部位，然后向踝周围漫延。

如何检查脚踝 视频

踝gu骨折的诊断 X线

有时应力X线和/或MRI 踝关节X线采取正位，侧位和斜位。 某些标准（例如，渥太华脚踝规则）经常被用来规避患者不必须的X线检查。根据渥太华踝关节规则，患者有脚踝疼痛并且以下情况之一时才需要踝关节x线检查： 年龄>55岁

无外力辅助时，受伤后立即无法承重，且在急诊室内无法完成4步行走，无论是否出现跛行

踝后方边缘或两侧踝突处6cm范围内骨骼触痛 踝部骨折通常在X线上表现明显。 踝骨折图像 桡骨远端轻微骨折（侧位片） 从侧面看，远端腓骨骨折表现为皮质的小透明和不连续（中断）。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 后踝（腓骨）骨折 脚踝的侧视图显示腓骨远端骨折。 GUSTOIMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY 踝关节骨折 这个病例同时涉及内踝（胫骨）外踝（腓骨）骨折。 SCIENCE PHOTO LIBRARY 外踝骨折 这种踝关节骨折影响外踝，但不影响内踝。 LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY 近端腓骨骨折 内踝骨折，踝关节打开，远端腓骨无骨折，此时近端腓骨骨折称为 Maisonneuve 骨折，见此处。 EDWARD KINSMAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY Maisonneuve 骨折 (1) 此 X 射线显示内侧榫眼（蓝色箭头）的中断（扩大）。通常，榫眼的空间应围绕距骨对称。伴随腓骨近端骨折，这被称为 Maisonneuve 骨折。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Maisonneuve 骨折 (2) 该 X 射线显示近端腓骨骨折。随着内侧榫眼关节的伴随破坏（扩大），这被称为 Maisonneuve 骨折。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 桡骨远端轻微骨折（侧位片） 从侧面看，远端腓骨骨折表现为皮质的小透明和不连续（中断）。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 后踝（腓骨）骨折 脚踝的侧视图显示腓骨远端骨折。 GUSTOIMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY 踝关节骨折 这个病例同时涉及内踝（胫骨）外踝（腓骨）骨折。 SCIENCE PHOTO LIBRARY 外踝骨折 这种踝关节骨折影响外踝，但不影响内踝。 LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY 近端腓骨骨折 内踝骨折，踝关节打开，远端腓骨无骨折，此时近端腓骨骨折称为 Maisonneuve 骨折，见此处。 EDWARD KINSMAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY Maisonneuve 骨折 (1) 此 X 射线显示内侧榫眼（蓝色箭头）的中断（扩大）。通常，榫眼的空间应围绕距骨对称。伴随腓骨近端骨折，这被称为 Maisonneuve 骨折。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Maisonneuve 骨折 (2) 该 X 射线显示近端腓骨骨折。随着内侧榫眼关节的伴随破坏（扩大），这被称为 Maisonneuve 骨折。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 骨折是否稳定决定了下一步治疗。体检或轻触脚踝时可明显感受到骨折不稳定。 膝盖也应仔细体检，特别是近端腓骨骨折时 寻找伴随的 Maisonneuve 骨折。 Maisonneuve骨折患者的腓神经功能应通过要求患者在脚踝处进行背屈来测试。 内踝和外踝同时骨折时，多半是不稳定的。 只有腓骨骨折且胫距关节正常时才建议行外旋应力X线检查。它可以发现胫距关节半脱位，提示三角韧带和踝关节不稳定。 经验与提示 如果近端腓骨骨折成立，则进一步行膝盖的X线。

踝骨折的治疗 步行靴或石膏

有时需手术（切开复位和内固定） 多数稳定的踝关节骨折用步行靴或者石膏治疗。 步行靴 隐藏详情 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 不稳定踝关节损伤需切开复位内固定治疗，因其可以正确对齐碎骨且在骨折愈合过程中更好地保持一致。 如果踝关节稳定且碎骨对齐准确，预后一般良好。如果碎骨没有对齐，可诱发关节炎和骨折再发。 Maisonneuve 骨折是需要 ORIF 的严重联合损伤。