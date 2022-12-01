骨 愈合的速度有很大差异，取决于患者的年龄和合并症情况。 例如，儿童愈合比成人快得多;合并影响外周循环（例如，糖尿病，外周血管病）的慢性病则愈合较慢。

骨折愈合会重复以下三个阶段：

炎症反应

修复

重塑

炎症阶段 是最早开始的。在骨折处形成血肿，少量远端骨折碎片会被重吸收。 即使初期骨折线不明显（例如，在一些非移位骨折），随着少量骨折骨质重吸收，一周后典型的骨折线会出现。

在 修复阶段, 会形成骨痂。生成的新生血管可以在骨折线周围滋生软骨结构。 最初的两个阶段是需要制动（如石膏）让血管生成的。修复阶段结束时患者会有骨折愈合的临床表现（如骨折部位无疼痛，受伤肢体运动时无疼痛，体检没有发现骨移动）。

在 重塑阶段, ，由软骨形成的骨痂会硬化，同时断端骨会分解和重建（重塑）。在此阶段，应指导患者逐步恢复正常受伤部位的活动，包括承重练习。