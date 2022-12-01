骨折是指骨骼被破坏。 大多数骨折为正常骨骼受单次暴力引起。
除了骨折，肌肉骨骼损伤包括：
关节脱位和半脱位（部分关节脱位）
关节肌肉损伤很常见的，且在机制，严重程度和处理上差别很大。 四肢、脊柱和骨盆都可被影响。
部分骨折将在手册的其他部分讨论：
骨骼肌肉损伤可以单独发生，也可以作为多系统损伤的一部分存在(参见创伤病人的探讨)。大多数的肌肉骨骼损伤从钝器伤造成的，但穿透伤也会损害骨骼肌肉结构。
骨折的病理生理学
骨折可能是
开放性骨折：骨折部位皮肤被破坏，断骨通过皮肤伤口与外界相通。
也可能是闭合性骨折：骨折部位皮肤是完整的。
病理性骨折 时所受的外力较轻，因为骨折部位已经受到例如骨质疏松、肿瘤、感染、囊肿等病变影响。骨质疏松症引起的骨折通常被称为不全性或脆性骨折。
应力性骨折 是由中等力度的外力反复冲击造成，通常在长跑运动员或是士兵负重行军时发生。通常的，由中等力度外力导致的轻微骨损伤可在休息时自我修复，但是对损伤部位反复重复外力冲击会诱发损伤扩大。
愈合
骨 愈合的速度有很大差异，取决于患者的年龄和合并症情况。 例如，儿童愈合比成人快得多;合并影响外周循环（例如，糖尿病，外周血管病）的慢性病则愈合较慢。
骨折愈合会重复以下三个阶段：
炎症反应
修复
重塑
炎症阶段 是最早开始的。在骨折处形成血肿，少量远端骨折碎片会被重吸收。 即使初期骨折线不明显（例如，在一些非移位骨折），随着少量骨折骨质重吸收，一周后典型的骨折线会出现。
在 修复阶段, 会形成骨痂。生成的新生血管可以在骨折线周围滋生软骨结构。 最初的两个阶段是需要制动（如石膏）让血管生成的。修复阶段结束时患者会有骨折愈合的临床表现（如骨折部位无疼痛，受伤肢体运动时无疼痛，体检没有发现骨移动）。
在 重塑阶段, ，由软骨形成的骨痂会硬化，同时断端骨会分解和重建（重塑）。在此阶段，应指导患者逐步恢复正常受伤部位的活动，包括承重练习。
并发症
骨折的严重并发症少见，但可能会威胁生命或肢体存活，或导致肢体永久性丧失功能。开放伤损伤（易患感染）和损伤累及血管，组织灌注和/或神经时，并发症出现概率会较高。 不影响血管和神经的闭合性骨折，特别是可及时复位的，最不可能导致严重并发症。
急性并发症包括：
出血: 所有骨折（和软组织损伤）都可伴有出血。 少数情况下，内出血或外出血会严重到足以引起失血性休克（如骨盆，股骨，以及有些开放性骨折）。
血管损伤：一些开放性骨折会破坏血管。 一些闭合性骨折，尤其是肱骨髁上骨折后移位，足以破坏血管供应，引起远端肢体缺血；临床上这样的供血中断在损伤后数小时内都是症状隐匿的。
神经损伤：当被移位的碎骨牵拉时，当被钝器砸伤或严重挤压伤碾压时，或是被尖锐的碎片骨撕裂时，可能会出现神经损伤。当神经擦伤时（称为神经麻痹），神经传导被阻断，但神经并没有断裂。神经麻痹会导致短暂的运动和/或感觉功能的缺失；完全的神经功能恢复需要约6~8周时间。当神经被挤压时（称为轴索断伤），轴突受伤，但髓鞘却没有。这种伤害比神经麻痹更加严重。神经再生的时间可为数周至数年，取决于损伤的程度， 通常情况下，开放性损伤时神经是彻底断裂的（称为神经断裂伤）。断裂的神经不会自发愈合，需要手术修复。
肺栓塞: 髋骨或骨盆骨折的患者，发生肺栓塞的风险很高。肺栓塞是髋部或骨盆严重骨折最常见的致命并发症。
脂肪栓塞：长骨骨折（最常见的是股骨骨折）可能会释放脂肪（和其他骨髓内容物），这些脂肪会栓塞到肺部，并导致肺栓塞及其呼吸道并发症。
间隔综合征： 在一个封闭的筋膜间隙组织压力增加，影响血供，减少组织灌注。挤压伤或严重粉碎性骨折是一种常见的原因，组织压力增加临床上表现为进展性的肿胀。尺骨和桡骨同时受累的前臂骨折，胫骨平台骨折（胫骨近端骨折延伸到关节间隙），以及胫骨干骨折都是发生间隔综合征的高危因素(1)。未经治疗的间隔综合征可以导致横纹肌溶解症，高钾血症和感染。从长远看，它还可能导致挛缩，感觉障碍以及瘫痪。间隔综合征可威胁肢体存活（可能需要截肢）以及患者生命。
感染： 任何骨折均可被感染，但危险性最高是那些开放性损伤或接受手术治疗的。感染可导致难以治疗的骨髓炎。
骨折的远期并发症包括：
不稳定性： 很多骨折会导致关节不稳定。不稳定会导致失能，且增加骨关节炎的风险。
关节强直和活动度受损： 骨折波及关节时会存在关节软骨损伤；对线不良的关节软骨平面损伤后形成瘢痕，引起骨关节炎和关节运动功能受损。关节强直症状往往需要长时间的制动。膝，肘和肩在创伤后易引起关节强直，尤其是在老年人中。
骨不连或延迟愈合： 偶尔，骨折无法愈合（被称为骨不连），或延迟愈合。 主要原因包括不完全制动，部分血供受影响，以及患者本身存在影响愈合的因素（例如，使用糖皮质激素或甲状腺激素）。
畸形愈合： 骨折畸形愈合是指骨折愈合时残留畸形。最重要的原因可能是骨折没有充分复位和固定。
骨坏死： 骨折碎片的一部分出现坏死，特别是血供被破坏时。舟状骨骨折，脱位的股骨颈骨折，及距骨颈骨折等闭合性损伤容易引起骨坏死。
骨关节炎： 破坏关节承重表面或导致关节不对中和不稳定的骨折易于发生关节软骨退化和骨关节炎。
肢体不等长： 儿童骨折若累及骨骺生长板，可能会影响骨骼生长，导致一个肢体短于另一个。在成人，手术修复骨折，尤其是股骨骨折，会导致下肢不等长（2），这可能会导致行走困难，并且较短的腿需要增高鞋垫。
并发症参考文献
1.McQueen MM, Gaston P, Court-Brown CM: Acute compartment syndrome.Who is at risk?J Bone Joint Surg Br 82 (2):200–203, 2000.PMID: 10755426
2.Vaidya R, Anderson B, Elbanna A, et al: CT scanogram for limb length discrepancy in comminuted femoral shaft fractures following IM nailing.Injury 43 (7):1176–1181, 2012.doi: 10.1016/j.injury.2012.03.022
骨折的评估
严重损伤评估
病史和体格检查
X射线用于确定骨折
有时需要MRI或CT
在急诊科，如果损伤机制表明可能存在严重或多处损伤（如高速机动车辆碰撞或从高处坠落），首先从头到脚评估患者所有器官系统的严重损伤，并在需要时进行复苏(参见创伤病人的治疗方法)。对于骨盆和股骨骨折者应注意内出血引起的失血性休克。 如果单个肢体受伤，则立即评估开放性创伤症状或神经血管损伤（四肢麻木，麻痹，灌注不良）和间隔综合征的表现（例如，与损伤不成比例的疼痛，脸色苍白，皮肤感觉异常，肢冷，无脉）。
临床医生可能会根据症状和体格检查结果怀疑骨折，但需要进行影像学检查（通常是X光片）才能确诊。
患者在检查骨折时，应检查韧带，肌腱和肌肉损伤。 骨折的存在可能会限制评估的这一部分（例如，因为疼痛，压力测试不能完成）。
还应检查损伤上方和下方的关节，因为伴随损伤和转诊疼痛很常见。
病史
损伤机制（如外力的方向和大小）往往提示损伤类型。然而多数病人不能回忆或不能准确描述。
损伤时感觉到的突然折断或爆裂声可能是骨折（或韧带或肌腱损伤）的信号。骨折和严重的韧带损伤通常会立即导致疼痛;在受伤后几小时到几天出现疼痛提示轻微伤。疼痛与损伤严重程度不成比例，或在伤后的数小时至数天内不断恶化提示间隔综合征或肢体缺血。
体格检查
检查包括
远端损伤血管和神经系统的评估
检查开放性伤口，畸形、肿胀、瘀斑以及活动范围下降或异常的迹象。
触诊是否存在压痛，捻发音和骨或肌腱的严重损伤。
触诊是否存在压痛检查受伤区域上下的关节（如肩关节、颈椎和肘关节）
骨折与脱位排除后（通过临床和/或影像），可进行受累关节疼痛和稳定性的应力测试。
如果肌肉痉挛和疼痛导致无法体检（特别是应力测试），在给予全身止痛剂或局部麻醉后体检会相对容易。 或固定骨折部位直到肌肉痉挛缓解，通常需要数天时间，然后患者可以重新检查。
某些发现可能表明骨折或其他肌肉骨骼损伤。
畸形可能提示骨折，但也可能提示脱位或半脱位（关节组成的骨骼部分脱位）。
肿胀 通常表示骨折或明显肌肉骨骼受伤，但可能需要几个小时才会出现。如果这段时间内无肿胀，骨折几乎不可能。 一些骨折（如凹陷性骨折、没有移位的小骨折）肿胀可能较轻，但极少不发生肿胀。
几乎所有骨骼肌肉的损伤都有压痛，大部分患者触诊损伤部位可引起不适。然而，局部一点明显压痛（点状压痛）提示骨折。
骨质缺损可能在某些骨折的受累骨中可触及。
捻发音 （关节移动时产生的特征性触感和/或声音）可以是骨折的一个标志。
如在骨折部位的周围存在 伤口 ，则认为损伤是开放的。开放性骨折可以使用Gustilo-Anderson分类：
I级： 伤口<1厘米，污染和骨粉碎少，软组织损伤轻微
II级： 伤口> 1厘米，中等程度软组织损伤和较少的骨膜剥离
IIIA级： 严重的软组织损伤和大量的污染，骨折处有足够的软组织覆盖
IIIB级： 严重的软组织损伤和大量的污染，骨折处软组织覆盖不足
IIIC级： 开放性骨折伴动脉损伤，需要手术修复
等级越高表明感染和后来发生骨髓炎的风险越高；然而，该系统的观察可靠性并不高（通常为约60％），且某些方面在术中的评估更佳。
对一些特殊部位进行检查有助于一些易遗漏部位损伤的诊断(参见几种常见漏诊骨折的检查)。
一些常遗漏的骨折部位的检查
症状
特征病史
体格检查
外伤
手痛
手和手腕过度伸展
手腕背侧压痛
三角骨骨折
手肘疼痛
倒地时伸展的手先着地
前臂旋后和旋前时肘部疼痛
桡骨头骨折
手腕疼痛或水肿
倒地时伸展的手先着地
解剖鼻烟壶部位压痛（位于桡骨远端的一个区域，边界为拇长伸肌，拇短伸肌，拇长展肌肌腱）
舟骨骨折
各种机制
新月窝（第3掌骨根部）触痛和第3掌骨根部轴向压痛
月骨骨折
月骨/新月骨脱位
髋部疼痛
摔倒
屈膝时髋关节被动旋转时疼痛
无法屈髋
小腿外旋短缩
无法负重，即使X线表现正常（特别是骨质疏松的患者）
髋部骨折
儿童或青春期膝关节痛
各种机制
屈膝时髋关节被动旋转时疼痛
踝关节疼痛
跌倒或踏入洞中
捻线机构
肿胀和柔软的脚踝
膝外侧压痛
Maisonneuve 骨折（腓骨近端三分之一的螺旋骨折加上远端胫腓联合和骨间膜撕裂）
对于其他常见的遗漏损伤，见表 一些常见的软组织损伤检查 和 一些常见漏诊损伤的检查。
如患者自觉疼痛的 关节体检正常，其病因可能是牵涉痛。例如，患者股骨头骨骺滑脱（或髋部骨折）时，可能会觉得他们的膝盖疼痛。
影像学检查
并非所有可疑骨折都需要影像学检查。有些骨折是轻微的，处理方式类似于软组织损伤。例如大部分第2～5的足趾和多数的指尖损伤无论骨折有否，仅需要对症处理，因此不需要X线检查。在许多踝关节扭伤患者中，发现需要改变治疗方式的骨折的可能性低，因此不需要X射线。对于踝关节扭伤，人们普遍接受的X光检查标准（渥太华踝关节准则）（Ottawa ankle rules），用于判断什么样的患者更可能是骨折，需要X线检查。
如果需要影像检查，首先要做普通X线。
X线平片 检查主要显示骨骼（和继发于出血的关节积液或隐匿骨折），因此用于诊断骨折。平片检查应包括在不同的平面拍摄至少2次（通常正位和侧位片）。
需进行其他角度的摄片（如倾斜位）的情况
当评估显示骨折但2张X平片的结果为阴性时
特殊关节需常规进行特殊平面摄片（例如，脚踝面评估脚踝，斜面评估足部）。
怀疑某些异常。
手指或足趾侧位片检查时，需将怀疑有问题的指（趾）与其他分开。
MRI 或者 CT 可以使用，如果
临床高度怀疑骨折但X平片结果是阴性的情况（常见的有舟状骨骨折和股骨颈（头下）髋部骨折）。
需要更多细节来指导治疗（如肩胛骨折、骨盆骨折或关节内骨折）。
例如，患者跌倒后体检怀疑髋部骨折，但X光检查正常，应行MRI明确是否存在隐匿性髋部骨折。
可能会进行其他测试以检查相关损伤：
动脉造影 或 CT血管造影 用于检查可疑动脉损伤(通常用于评估膝盖脱臼时的腘动脉)
肌电图和/或神经传导检查（很少直接进行；用于损伤后数周至数月仍存在典型神经症状的患者）
骨折描述
LIVING ART ENTERPRISES/SCIENCE PHOTO LIBRARY
X线骨折表现可通过以下几点进行详细描述：
断裂线类型 (见图骨折线的常见类型)
骨折线位置
移位(见图骨折片断的立体位置关系)
开放性或闭合性
骨折位置的术语包括
背侧或掌侧
骨骺（有时累及关节面），可指代骨骼的近心端或远心端
干骺端（又称为颈，是骨骺和骨干之间的部分）
骨干（轴，分为近，中，远三部分）
骨折线的常见类型
横断型： 骨折线与骨长轴垂直。
斜型： 骨折线与长轴夹角。
螺旋型骨折 时骨折线呈旋转形，其与斜型骨折不同在于部分骨折线与骨长轴平行。
粉碎型骨折 指骨折后骨干分裂>2节。粉碎型骨折包括多段骨折（一条骨上有两个节段断裂）。
撕脱性骨折是肌腱脱离骨头碎片所致。
嵌入骨折 导致骨骼缩短，影像可发现骨折区域骨小梁密度或骨皮质异常。
环状 骨折（骨皮质的屈曲）和 青枝 骨折（只有一侧皮质裂缝）都属于儿童骨折。
这种横向骨折影响胫骨的中轴。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
环面骨折可能仅作为骨皮质的细微不规则可见。
PHOTOSTOCK-ISRAEL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这种桡骨远端的环面骨折仅作为骨皮质的轻微不规则可见。
LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这个病例同时涉及内踝（胫骨）外踝（腓骨）骨折。
SCIENCE PHOTO LIBRARY
该 X 射线显示远端桡骨的青枝骨折，可见皮质（箭头）径向方面的不连续性（台阶）。
ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示了粉碎性、成角度和缩短的股骨中段骨折。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
这张股骨外侧 X 光片显示股骨中段骨折，伴有软组织空气和残留的金属密度异物。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
这种横向骨折影响胫骨的中轴。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
环面骨折可能仅作为骨皮质的细微不规则可见。
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这种桡骨远端的环面骨折仅作为骨皮质的轻微不规则可见。
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这个病例同时涉及内踝（胫骨）外踝（腓骨）骨折。
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该 X 射线显示远端桡骨的青枝骨折，可见皮质（箭头）径向方面的不连续性（台阶）。
ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示了粉碎性、成角度和缩短的股骨中段骨折。
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这张股骨外侧 X 光片显示股骨中段骨折，伴有软组织空气和残留的金属密度异物。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
骨折片断的立体位置关系
可能出现分离，错位，成角或缩短（重叠）。
分离 是指骨片段沿骨长轴离断错位。
错位 一般以毫米或骨横断面宽的百分数进行描述。
成角 是指远侧断骨与近端骨段轴线之间的夹角。
错位和成角可以向腹侧或背侧，向侧面或中央，或者相互交错出现。
骨折的治疗
相关损伤治疗
复位，夹板固定，镇痛
RICE原则（休息、冰敷、压迫和肢体抬高）或PRICE原则（包括用夹板或铸型进行保护）
常规制动
有时需手术治疗
初始治疗
如果存在严重的相关问题要首先处理。失血性休克应立即开始治疗。受伤动脉需手术修复，除非动脉较小且侧支循环丰富。治疗间隔综合征。
断裂的神经需要手术修复。失神经症和轴索断裂者的处理则为：观察病情，支持治疗，以及进行物理治疗。
怀疑开放性骨折时，需要清创包扎，预防破伤风，给予广谱抗生素（联合应用第2代头孢菌素和氨基糖苷抗生素）以及手术清创（预防感染）。为了尽量减少开放性骨折感染的风险，应尽早静脉注射抗生素，例如在急诊科就诊后 1 小时内（1)。
大多数中重度骨折，尤其是严重不稳定的骨折，需立即通过夹板（非刚性或非环绕装置）固定，以减轻疼痛，防止进一步损伤软组织。长骨骨折时，夹板可以预防脂肪栓塞。
疼痛需尽快治疗，通常用阿片类药物或局部神经阻滞。 如果患者有孤立性肢体骨折和且不怀疑间隔综合征，可以使用区域麻醉;这种方法可以帮助最大限度地减少阿片类药物的使用，并且比单独使用阿片类药物更能缓解疼痛（2)。
初始治疗后，骨折复位、固定制动，并根据症状对症治疗。
复位
旋转不良或明显成角及错位的骨折需要复位治疗（调整骨或骨碎片的位置），这通常需要镇痛和/或镇静。 例外情况包括：某些儿童骨折，随着时间推移，重塑可以纠正明显的畸形。
可能情况下进行闭合复位（手法复位不切开皮肤）。如果无法闭合复位，则在麻醉下完全切开复位（伴随皮肤切口）。
闭合骨折复位后需维持石膏固定；但有些骨折可用夹板和悬带固定。
开放性复位后通常用多种体内或体外的器械固定。开放性复位和内固定（open reduction and internal fixation，ORIF）进行骨折端对线和针、螺钉和钢板固定骨折断骨部分。ORIF一般指：
关节内骨折应进行复位（将关节面精确对合）
对某些特殊类型骨折ORIF较非手术复位效果好
闭合复位无效
肿瘤引起的病理性骨折不会自然愈合，且ORIF缓解疼痛效果更好，患者可更早正常活动。
因骨折愈合需要而长期制动是不可取的（如髋关节或股骨干骨折）。ORIF可早期稳定结构，减少疼痛，并有利于活动。
PRICE 原则
PRICE原则（保护、休息、冰敷、压迫、肢体抬高）可能有益。
保护 有助于防止进一步的损伤。这包括限制使用损伤肢体，应用夹板或石膏，以及使用拐杖。
休息防止进一步损伤，并有助于愈合。
冰敷 和 压迫 可减少肿胀和疼痛。塑料袋或毛巾包裹冰块，在第一个24至48小时内，间歇地敷于伤处（每次15至20分钟，尽可能多次）。夹板，弹性绷带，或对于可引起严重肿胀的外伤时，使用琼斯压缩敷料进行压迫。琼斯压缩敷料共有4层;层1（最内层）和3是棉絮，层2和4是弹性绷带。
抬高患肢。损伤后最初2天抬高患肢于心脏水平之上，利用重力促使水肿液回流，促进水肿消退。
48小时后也可用间断给予热敷（加热板）缓解疼痛和促进愈合，热敷每次15～20分钟。
制动
制动可减少疼痛，预防进一步损伤，促进恢复，保持骨折断端对合。固定制动范围为关节近端至损伤部位远端。
石膏固定是最常用的方法（质硬，围绕伤处），可固定数周。 一些快速愈合的稳定性骨折（如儿童的手腕骨折）不需要石膏，早期活动反而效果较好。
石膏通常用于骨折需要制动几周。罕见的情况是石膏内肿胀形成间隔综合征。如临床医生怀疑石膏内存在严重肿胀，应考虑在石膏套内侧和横向（双活瓣形）行首尾纵行切开。
石膏固定的患者须书面告知，如下：
保持固定套干燥
套内不可放置其他物体
定期观察套内石膏与皮肤，如有发红或疼痛需告知医生
用软粘胶带、布料或其他软物垫住石膏粗糙边缘防止损伤皮肤
休息时，小心放置石膏，尽可能使用一个小枕头或垫子，防止边缘损伤皮肤。
尽可能抬高石膏，防止肿胀发生。
如疼痛持续或感觉石膏套过紧需立即就医。
如果套内出现异味、发热等症状，提示存在感染可能，应立即就诊检查
持续进展的疼痛和新的麻木或无力感都需要立即就医。
良好的卫生习惯非常重要。
夹板 (见图急诊处理中的关节固定：一些常用的技术)可用于某些轻伤患者的固定，包括怀疑或未能证实的骨折，快速恢复的骨折，仅需要制动几天。夹板不能包绕伤处，因此允许冰敷和适当活动，也不会产生间隔综合征。有些损伤可以先用夹板固定待浮肿消退后再用石膏固定。
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急诊处理中的关节制动：一些常用的技术
悬带 提供一定程度的支持和舒适性且限制活动; 它可用于某些骨折（最小移位锁骨骨折，某些肱骨近端骨折），特别是有利于减少完全制动引起的副作用（例如，肩部受伤如完全固定，可迅速导致粘连性关节囊炎[冻结肩]）。
绷带 （一块布或带）可以与吊带一起用于防止手臂臂向外摆动，尤其是在夜间。该绷带自后背至伤处缠绕一周。 有时使用绷带缠绕固定肱骨近端部分骨折。
卧床休息, 对某些骨折是必须的（如脊椎或骨盆骨折），但会导致并发症（如，深静脉血栓，尿路感染和肌肉功能失调）。
关节长时间固定（年轻人> 3至4周）会导致僵硬、挛缩和肌肉萎缩，通常不建议使用。并发症很快发生，并可能呈永久性，尤其在老年人。某些快速恢复的损伤最好在伤口数天至数周内即开始恢复活动，有利于减少挛缩和肌肉萎缩，加速功能恢复。 夹板和石膏应将关节固定在最有可能恢复全部功能的位置（例如，掌指 [MCP] 关节的固定应将 MCP 关节置于屈曲位置以保持手肌腱的延长）。
物理治疗师可以建议患者在固定过程中做些运动以尽可能地保持功能。 固定后，物理治疗师可以为患者提供锻炼以改善运动范围和肌肉力量，加强和稳定受伤关节，从而有助于防止复发和长期损伤。
其他疗法
关节置换对骨折严重损坏股骨或肱骨的上端时是必需的。
如果碎骨片之间的间隙过大，需立即植骨。如愈合延迟（延迟愈合），或不愈合（骨不连）时，也可以推迟进行。
治疗参考文献
1.Lack WD, Karunakar MA, Angerame MR, et al: Type III open tibia fractures: immediate antibiotic prophylaxis minimizes infection.J Orthop Trauma 29(1):1–6, 2015.doi: 10.1097/BOT.0000000000000262.Erratum in: J Orthop Trauma 29(6):e213, 2015.PMID: 25526095
2.Beaudoin FL, Haran JP, Liebmann O: A comparison of ultrasound-guided three-in-one femoral nerve block versus parenteral opioids alone for analgesia in emergency department patients with hip fractures: A randomized controlled trial.Acad Emerg Med 20(6):584–591, 2013.doi: 10.1111/acem.12154
老年医学精要: 骨折
老年人易出现骨折的原因如下：
易跌倒（例如，由于年龄相关的本体感觉缺失，药物对本体感觉或姿势反射的不利影响，体位性低血压）
跌倒时保护性反射受损
随着年龄的增长，骨质疏松变的越来越普遍。
年龄相关性骨折包括桡骨远端，肱骨近端，骨盆，股骨近端和椎骨等部位的骨折。
对老年人而言，治疗目标在于快速恢复每日基本生活而不是实现良好对线和肢体长度。
由于老年人制动（关节制动和卧床）更易发生副作用，切开复位内固定(ORIF)应用于骨折明显增多。
早期运动（ORIF后）和理疗对功能恢复非常必要。
一些合并的疾病，如关节炎会影响恢复。
关键点
骨折影响动脉血供或引起间隔综合征会威胁到肢体的存活甚至生命。
检查韧带，肌腱和肌肉损伤及骨折，骨折的存在可能限制或延迟这一评估。
检查受伤部位上下的关节。
患者自觉疼痛的关节如体检发现正常需考虑牵涉痛（如髋部骨折患者有膝关节疼痛）。
对于许多远端肢体损伤（例如脚趾2至5以及一些脚踝扭伤），X线检查骨折并不是必要的，因为骨折的存在不会改变治疗。
当x光片正常，但临床上强烈怀疑骨折时，考虑MRI（有时是CT）（例如，老年人髋部疼痛，摔倒后无法行走，最初的x光片也正常）。
立即治疗严重合并伤，夹板固定不稳定骨折，尽快止痛，并将成角或错位骨折进行复位。
立即固定不稳定骨折：使用石膏或夹板固定所有需要复位的骨折
骨折治疗遵从PRICE原则（保护，休息，冰敷，加压，抬高）。
提供患者明确的书面石膏治疗注意事项。
老年人治疗首选可尽早活动的方法。