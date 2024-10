1. Lack WD, Karunakar MA, Angerame MR, et al : Type III open tibia fractures: immediate antibiotic prophylaxis minimizes infection. J Orthop Trauma 29(1):1–6, 2015.doi: 10.1097/BOT.0000000000000262.Erratum in: J Orthop Trauma 29(6):e213, 2015.PMID: 25526095

2.Beaudoin FL, Haran JP, Liebmann O: A comparison of ultrasound-guided three-in-one femoral nerve block versus parenteral opioids alone for analgesia in emergency department patients with hip fractures: A randomized controlled trial.Acad Emerg Med 20(6):584–591, 2013.doi: 10.1111/acem.12154