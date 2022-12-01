闭合复位

如果骨折开放或复位不成功，则切开复位

Volar夹板

1周内骨科随访

复位后应用Volar夹板或糖钳夹板将手腕制动于腕伸位15～30°（见图掌侧夹板和糖钳夹板）。通常可以闭合复位。在闭合性复位期间，可以在急诊科用阿片类止痛药或血肿阻滞进行疼痛治疗。

Volar夹板

糖钳夹板

下列病例可能需要切开复位和内固定 (ORIF)：

关节破裂或骨折延伸到关节内。

骨折导致过度的嵌顿（缩短）。

闭合复位无不成功。

手指夹可以用来帮助远端桡骨的闭合复位。它们用于保持桡骨（成角）复位期间手指的牵引力。牵引有助于牵拉远端以延长桡骨。

建议患者每天动动手指，肘部（如果未固定）和肩膀，以防止僵硬，并举高手来帮助控制肿胀。