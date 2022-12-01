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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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桡骨远端骨折

（手腕骨折;Colles 骨折;Smith 骨折）

作者：Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 12月 2022
看法 进行患者培训

桡骨远端骨折通常是倒地时外展的手着地。

(参见骨折概述。)

多数会出现背侧移位或成角（Colles 骨折），老年人中特别常见。通常情况，尺骨茎突也会骨折。较少情况下出现掌侧移位（Smith 骨折），因为受伤时手腕弯曲。

桡骨远端骨折的症状和体征

手腕骨折（Colles 或 Smith）可能会导致畸形或肿胀，损伤正中神经，导致食指尖端麻木以及拇指对掌不能。

如果冲击力很大，则可能会影响桡骨，使骨骼缩短。

其它并发症（如，强直，永久畸形，疼痛，骨关节炎，复杂性区域疼痛综合征）也会出现，特别是骨折发展至腕关节内，引起腕关节移位或成角。

桡骨远端骨折的诊断

  • 正位和侧位X线

临床表现可包括除了疼痛，肿胀和压痛以及桡骨远端背侧成角和位移（银叉或餐叉畸形）。

桡骨远端骨折通常在前后位和侧位片可见。偶尔需要CT明确关节内骨折。

桡骨远端xi'wei骨折
隐藏详情
这种骨折的 X 射线证据包括桡骨远端（箭头）的径向方面的皮质连续性中断和桡骨远端的小梁密度增加。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
桡骨远端骨折
隐藏详情
桡尺关节被破坏，如桡骨远端和尺骨远端的关节表面无法对齐，从而导致脱位。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

桡骨远端骨折的治疗

  • 闭合复位

  • 如果骨折开放或复位不成功，则切开复位

  • Volar夹板

  • 1周内骨科随访

复位后应用Volar夹板或糖钳夹板将手腕制动于腕伸位15～30°（见图掌侧夹板糖钳夹板）。通常可以闭合复位。在闭合性复位期间，可以在急诊科用阿片类止痛药或血肿阻滞进行疼痛治疗。

Volar夹板

糖钳夹板

下列病例可能需要切开复位和内固定 (ORIF)：

  • 关节破裂或骨折延伸到关节内。

  • 骨折导致过度的嵌顿（缩短）。

  • 闭合复位无不成功。

手指夹可以用来帮助远端桡骨的闭合复位。它们用于保持桡骨（成角）复位期间手指的牵引力。牵引有助于牵拉远端以延长桡骨。

建议患者每天动动手指，肘部（如果未固定）和肩膀，以防止僵硬，并举高手来帮助控制肿胀。

关键点

  • 多数会出现背侧移位或成角（Colles 骨折），老年人中特别常见。

  • 手腕骨折可引起畸形或肿胀，损伤正中神经。

  • 采取正位和侧位X线，如果存在，通常显示桡骨远端骨折;然而，偶尔需要CT来确定关节内骨折。

  • 尝试闭合复位后夹板固定，但如果闭合复位不成功或者关节断裂或过度缩短，考虑ORIF。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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