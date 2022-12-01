看法 进行患者培训
桡骨远端骨折通常是倒地时外展的手着地。
(参见骨折概述。)
多数会出现背侧移位或成角（Colles 骨折），老年人中特别常见。通常情况，尺骨茎突也会骨折。较少情况下出现掌侧移位（Smith 骨折），因为受伤时手腕弯曲。
桡骨远端骨折的症状和体征
手腕骨折（Colles 或 Smith）可能会导致畸形或肿胀，损伤正中神经，导致食指尖端麻木以及拇指对掌不能。
如果冲击力很大，则可能会影响桡骨，使骨骼缩短。
其它并发症（如，强直，永久畸形，疼痛，骨关节炎，复杂性区域疼痛综合征）也会出现，特别是骨折发展至腕关节内，引起腕关节移位或成角。
桡骨远端骨折的诊断
正位和侧位X线
临床表现可包括除了疼痛，肿胀和压痛以及桡骨远端背侧成角和位移（银叉或餐叉畸形）。
桡骨远端骨折通常在前后位和侧位片可见。偶尔需要CT明确关节内骨折。
如何检查手腕
视频
桡骨远端xi'wei骨折
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这种骨折的 X 射线证据包括桡骨远端（箭头）的径向方面的皮质连续性中断和桡骨远端的小梁密度增加。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
桡骨远端骨折
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桡尺关节被破坏，如桡骨远端和尺骨远端的关节表面无法对齐，从而导致脱位。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
桡骨远端骨折的治疗
关键点
多数会出现背侧移位或成角（Colles 骨折），老年人中特别常见。
手腕骨折可引起畸形或肿胀，损伤正中神经。
采取正位和侧位X线，如果存在，通常显示桡骨远端骨折;然而，偶尔需要CT来确定关节内骨折。
尝试闭合复位后夹板固定，但如果闭合复位不成功或者关节断裂或过度缩短，考虑ORIF。